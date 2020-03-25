«Зенит» взыскал 687 тысяч рублей с фаната, выбежавшего на поле в матче с «Фенербахче»

Завершилось судебное разбирательство по иску «Зенита» в отношении болельщика Ары Саакяна, который выбежал на поле «Газпром Арены» во время матча 1/16 финала прошлого розыгрыша Лиги Европы против «Фенербахче». Теперь фанат должен клубу деньги.

«Взыскать с Саакяна в пользу «Зенита» убытки в размере 687 706 рублей», – такое решение принял суд.