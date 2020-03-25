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  • «Зенит» взыскал 687 тысяч рублей с фаната, выбежавшего на поле в матче с «Фенербахче»

«Зенит» взыскал 687 тысяч рублей с фаната, выбежавшего на поле в матче с «Фенербахче»

25 марта 2020, 21:24
24

Завершилось судебное разбирательство по иску «Зенита» в отношении болельщика Ары Саакяна, который выбежал на поле «Газпром Арены» во время матча 1/16 финала прошлого розыгрыша Лиги Европы против «Фенербахче». Теперь фанат должен клубу деньги.

«Взыскать с Саакяна в пользу «Зенита» убытки в размере 687 706 рублей», – такое решение принял суд.

  • После игры с «Фенербахче» УЕФА оштрафовал «Зенит» на 10 тысяч евро.
  • Саакяну запретили ходить на матчи в течение полугода.
  • В прошлом розыгрыше Лиги Европы «Зенит» вылетел в 1/8 финала от «Вильярреала».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Зенит Фенербахче
Комментарии (24)
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giluxa1963
1585161261
другим наука
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Chernyi Lis
1585161273
наконец то начали свой имидж показывать! стукнули по столу у себя дома! давно пора уже и не только против турции..
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Сильвербой
1585161302
Вот это зачетно, давно пора такие меры принимать! За каждый беспредел на трибунах давать сумасшедшие штрафы, может тогда и люди на трибуны потянутся, а не только обезьяны!
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BRO_football
1585164712
Тут, скорее дело не в деньгах (понятное дело, что для Зенита 687 тысяч рублей, это ничто), а в самом принципе, чтобы и другим болельщикам и в голову не приходило такое повторять.
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ZENIT***
1585165631
Показательная порка!
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Олег1204
1585179159
Здорово конечно, но вот радости нихрена, в последнее время разговоры о гигантских штрафах для населения все чаще звучат, за то же оскорбление сами знаете кого штрафуют, не хило.
А сами . Так нахер такую радость
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Томик
1585183839
Возможно начинать надо тысяч с 50 плюс 15 суток мытья туалетов на вокзале. За первый раз. Но посыл верный. Каждый "болельщик" должен знать, что за его больную голову накажут именно его, а не клуб.
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portero
1585193192
Хорошая новость может чуток думать будут, но надо на месяцок сажать, потому как для мажоров это не деньги. За второй раз уже пол года
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ZENIT***
1585206866
Бонды Зенита решили возвернуть свой штраф:"После игры с «Фенербахче» УЕФА оштрафовал «Зенит» на 10 тысяч евро."... Но один момент: для клуба эта сумма-тьфу,а для простого чела-может быть и непосильная тяга!
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zigbert
1585228488
Что то долго шло разбирательство. Наказывать конечно надо что бы другим не повадно было. Только вот такая сумма будет не под силу малообеспеченным гражданам.
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