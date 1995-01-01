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    «Зенит» взыскал 687 тысяч рублей с фаната, выбежавшего на поле в матче с «Фенербахче»

    Завершилось судебное разбирательство по иску «Зенита» в отношении болельщика Ары Саакяна, который выбежал на поле «Газпром Арены» во время матча 1/16 финала прошлого розыгрыша Лиги Европы против «Фенербахче». Теперь фанат должен клубу деньги.

    «Взыскать с Саакяна в пользу «Зенита» убытки в размере 687 706 рублей», – такое решение принял суд.

    • После игры с «Фенербахче» УЕФА оштрафовал «Зенит» на 10 тысяч евро.
    • Саакяну запретили ходить на матчи в течение полугода.
    • В прошлом розыгрыше Лиги Европы «Зенит» вылетел в 1/8 финала от «Вильярреала».

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 21:24
    Комментарии10
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      Рейтинг: +681

      Semenycch 18 минут назад

      Абсолютно правильно решение! Давно пора наказывать провокаторов в судебном порядке! Кстати и тут представитель Кавказа, расплодилось их ... как некоторых кухонных жуков, а вести себя достойно не способны.

      2
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      Рейтинг: +8822

      parevg 27 минут назад

      Правильно, давно пора!
      Сам виноват - сам заплати.
      Еще бы за файеры, дымовухи и хлопушки начали штрафовать, тогда на трибунах было бы цивилизованно.

      2
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      Рейтинг: +6732

      ilichkadr 28 минут назад

      Взыскать с бомжа такую сумму просто не реально. Интересно, в каком суде слушалось дело? Судья явный не адекват.

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      Рейтинг: +3063

      Alekxei Z. 45 минут назад

      Он что в штате Газпрома или депутат, откуда такие штрафы ?????
      Лёша Миллер , что же ты своих фанов дербанишь , нищеброд .

      2
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      Рейтинг: +23

      Курск01 48 минут назад

      А вот тут я с Вами не согласен! Это ведь проявление эмоций,и порой добрых,ну ведь ничего человек плохого не сделал,лишь проявил свои эмоции! Жёстко,очень жёстко Вы с ним поступили!

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      Рейтинг: +161

      GreyDM 50 минут назад

      бедный Ара-теперь целый год бесплатно на газпрём ишачить(((

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      Рейтинг: +5698

      Сильвербой 52 минуты назад

      Вот это зачетно, давно пора такие меры принимать! За каждый беспредел на трибунах давать сумасшедшие штрафы, может тогда и люди на трибуны потянутся, а не только обезьяны!

      2
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      Рейтинг: +134

      AleSan4es > Сильвербой 37 минут назад

      Я хоть и за коней, но это бред полный, уйдут фанаты половина стадиона через пару игр перестанет ходить,а через игр 10 болельщиков вообще 2-3 тысячи максимум будут ходить

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      Рейтинг: +53437

      Chernyi Lis 52 минуты назад

      наконец то начали свой имидж показывать! стукнули по столу у себя дома! давно пора уже и не только против турции..

      3
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      Рейтинг: +1779

      giluxa1963 53 минуты назад

      другим наука

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