«Зенит» взыскал 687 тысяч рублей с фаната, выбежавшего на поле в матче с «Фенербахче»

Завершилось судебное разбирательство по иску «Зенита» в отношении болельщика Ары Саакяна, который выбежал на поле «Газпром Арены» во время матча 1/16 финала прошлого розыгрыша Лиги Европы против «Фенербахче». Теперь фанат должен клубу деньги.
«Взыскать с Саакяна в пользу «Зенита» убытки в размере 687 706 рублей», – такое решение принял суд.
- После игры с «Фенербахче» УЕФА оштрафовал «Зенит» на 10 тысяч евро.
- Саакяну запретили ходить на матчи в течение полугода.
- В прошлом розыгрыше Лиги Европы «Зенит» вылетел в 1/8 финала от «Вильярреала».
Источник: ТАСС
А сами . Так нахер такую радость