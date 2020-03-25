Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Sky Sports: европейские лиги рассчитывают доиграть сезон 30 июня

25 марта 2020, 16:51

Руководства европейских футбольных лиг рассчитывают завершить сезон 30 июня, если эпидемиологическая ситуация улучшится.

Возобновление чемпионатов обсудили в первом раунде переговоров между рабочими группами, созданными УЕФА, с участием представителей Европейской ассоциации клубов и национальных лиг. В случае благоприятной эпидемиологической обстановки предлагается составить новый календарь игр, где матчи внутренних чемпионатов будут проводится в середине недели, а матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в выходные дни.

Переговоры между должностными лицами будут продолжаться на регулярной основе, в некоторых случаях каждую неделю. Вместе с этим представители рабочих групп должны будут обязательно консультироваться с органами здравоохранения.

  • Ведущие европейские чемпионаты приостановлены в связи с пандемией коронавируса.
  • Также из-за пандемии остановлены розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.
  • Число зараженных коронавирусом по всему миру превысило 370 тысяч человек.

Источник: Sky Sports
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+