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    Sky Sports: европейские лиги рассчитывают доиграть сезон 30 июня

    Руководства европейских футбольных лиг рассчитывают завершить сезон 30 июня, если эпидемиологическая ситуация улучшится.

    Возобновление чемпионатов обсудили в первом раунде переговоров между рабочими группами, созданными УЕФА, с участием представителей Европейской ассоциации клубов и национальных лиг. В случае благоприятной эпидемиологической обстановки предлагается составить новый календарь игр, где матчи внутренних чемпионатов будут проводится в середине недели, а матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в выходные дни.

    Переговоры между должностными лицами будут продолжаться на регулярной основе, в некоторых случаях каждую неделю. Вместе с этим представители рабочих групп должны будут обязательно консультироваться с органами здравоохранения.

    • Ведущие европейские чемпионаты приостановлены в связи с пандемией коронавируса.
    • Также из-за пандемии остановлены розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.
    • Число зараженных коронавирусом по всему миру превысило 370 тысяч человек.

    Источник: Sky Sports

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