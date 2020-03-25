Sky Sports: европейские лиги рассчитывают доиграть сезон 30 июня

Руководства европейских футбольных лиг рассчитывают завершить сезон 30 июня, если эпидемиологическая ситуация улучшится.
Возобновление чемпионатов обсудили в первом раунде переговоров между рабочими группами, созданными УЕФА, с участием представителей Европейской ассоциации клубов и национальных лиг. В случае благоприятной эпидемиологической обстановки предлагается составить новый календарь игр, где матчи внутренних чемпионатов будут проводится в середине недели, а матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в выходные дни.
Переговоры между должностными лицами будут продолжаться на регулярной основе, в некоторых случаях каждую неделю. Вместе с этим представители рабочих групп должны будут обязательно консультироваться с органами здравоохранения.
- Ведущие европейские чемпионаты приостановлены в связи с пандемией коронавируса.
- Также из-за пандемии остановлены розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.
- Число зараженных коронавирусом по всему миру превысило 370 тысяч человек.
Источник: Sky Sports