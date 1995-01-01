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    Агент Прудников: «Самое обидное за 11 лет — срыв перехода Жиркова в «Барселону»

    Футбольный агент Алан Прудников сообщил, что защитник Юрий Жирков, выступающий сейчас за «Зенит», мог перейти в «Барселону».

    – Какие сделки у вас срывались?

    – Каждое трансферное окно десятки сделок срываются. Но самое обидное за 11 лет – это срыв сделки по переходу Юрия Жиркова в «Барселону».

    – Почему сорвался? Трансфер из ЦСКА или уже из Челси?

    – Зачем вспоминать о сделке, которая не состоялась. Я вообще не понимаю агентов, которые рассказывают о звонках, куда они звонили, с кем говорили, о сделках, которые не получились по тем или иным причинам, и еще пытаются кого-то в этом винить?! Работу надо доказывать делами, а не словами.

    Источник: «Яндекс.Дзен»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +619

      СвинкаСправедливости 2 минуты назад

      Короче, паренёк заврался!

      0
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      Рейтинг: +4091

      nik55 5 минут назад

      пустобрех

      0
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      Рейтинг: +3014

      Alekxei Z. 19 минут назад

      "Зачем вспоминать о сделке , которая не состоялась".
      САм ставит вопрос и сам отвечает . Шизофрения на лицо.
      Жирков и в Челси был никакой, ну какая Барселона ?

      0
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      Рейтинг: +980

      житель СПб 48 минут назад

      Действительно, было бы интересно посмотреть. Он бы там не опозорился.

      2
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      Рейтинг: +1941

      solodealer > житель СПб 11 минут назад

      Не позориться - маловать для игры в Барсе))+

      0
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      Рейтинг: +126

      mama1991 1 час назад

      ПРУДНИКОВ-Але барселона? это агент прудников,
      БАРСЕЛОНА-кто?
      ПРУДНИКОВ-прудников! Вам жирков часом не нужен?
      БАРСЕЛОНА-пошел наксуй!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1941

      solodealer > mama1991 12 минут назад

      ПРУДНИКОВ-Але барселона? это агент прудников,
      БАРСЕЛОНА-кто-кто?
      ПРУДНИКОВ-прудников! Вам жирков часом не нужен?
      БАРСЕЛОНА-прекратите безобразничать..Не занимайте линию...!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +252

      ZENIT*** 1 час назад

      Да,жаль, а то бы Юрец и в Барсе попылил бы,я думаю и не плохо.

      2
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      Рейтинг: +126

      mama1991 > ZENIT*** 1 час назад

      при живом альбе, только мешком от пылесоса после уборки у жорди в комнате...

      0
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      Рейтинг: +1015

      Romantic2010 > mama1991 54 минуты назад

      Альба так не носился на фланге, как угорелый, жанглируя мячом при этом) И это 11 лет назад , расцвет Юрки)

      3
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      Рейтинг: +1433

      Torvald64 1 час назад

      А что, простите, он там делал бы при живом-то Альбе?

      3
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      Рейтинг: +1793

      alarm 1 час назад

      главное, что трансфер дезеува в спортаг не сорвался. легенда клуба!

      0
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      Рейтинг: +1024

      FENIX-SL 1 час назад

      ну и что
      зато в анжи поиграл!

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