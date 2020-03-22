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  • Агент Прудников: «Самое обидное за 11 лет — срыв перехода Жиркова в «Барселону»

Агент Прудников: «Самое обидное за 11 лет — срыв перехода Жиркова в «Барселону»

22 марта 2020, 18:50
13

Футбольный агент Алан Прудников сообщил, что защитник Юрий Жирков, выступающий сейчас за «Зенит», мог перейти в «Барселону».

– Какие сделки у вас срывались?

– Каждое трансферное окно десятки сделок срываются. Но самое обидное за 11 лет – это срыв сделки по переходу Юрия Жиркова в «Барселону».

– Почему сорвался? Трансфер из ЦСКА или уже из Челси?

– Зачем вспоминать о сделке, которая не состоялась. Я вообще не понимаю агентов, которые рассказывают о звонках, куда они звонили, с кем говорили, о сделках, которые не получились по тем или иным причинам, и еще пытаются кого-то в этом винить?! Работу надо доказывать делами, а не словами.

Источник: «Яндекс.Дзен»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Барселона Жирков Юрий
Комментарии (13)
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Torvald64
1584893078
А что, простите, он там делал бы при живом-то Альбе?
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ZENIT***
1584893672
Да,жаль, а то бы Юрец и в Барсе попылил бы,я думаю и не плохо.
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житель СПб
1584894738
Действительно, было бы интересно посмотреть. Он бы там не опозорился.
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nik55
1584897320
пустобрех
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Бухбух
1584899026
Сказать такую фразу - это то же самое, что сказать про сорвавшийся переход Смолова в Реал.
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Соня Мармеладова
1584905224
А я все-таки до сих пор негодую, как Юве Сапогова упустил, а Тоттенхэм -Дзюбу) )И совсем забыла-. Челси плачет по Чалову.
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Hektor 84
1584908307
Пустозвон. Сам ляпнул про срыв, а затем кого то попрекает.
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KIENDJIN
1584910378
Барсе кабздец как повезло
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симачек богнадовна
1584945011
хахахахха кому этот пудель там нужен был не смеши
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klim2m
1584954049
Да его и тут неплохо кормят ))))
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