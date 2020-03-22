Агент Прудников: «Самое обидное за 11 лет — срыв перехода Жиркова в «Барселону»

Футбольный агент Алан Прудников сообщил, что защитник Юрий Жирков, выступающий сейчас за «Зенит», мог перейти в «Барселону».
– Какие сделки у вас срывались?
– Каждое трансферное окно десятки сделок срываются. Но самое обидное за 11 лет – это срыв сделки по переходу Юрия Жиркова в «Барселону».
– Почему сорвался? Трансфер из ЦСКА или уже из Челси?
– Зачем вспоминать о сделке, которая не состоялась. Я вообще не понимаю агентов, которые рассказывают о звонках, куда они звонили, с кем говорили, о сделках, которые не получились по тем или иным причинам, и еще пытаются кого-то в этом винить?! Работу надо доказывать делами, а не словами.
- Прудников – агент защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко.
- Жирков выступал за «Челси» с 2009 по 2011 год.
Источник: «Яндекс.Дзен»