Роналду и Мендеш купят для португальских больниц халаты и маски и пожертвуют деньги

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду совместно со своим агентом Жорже Мендешем поможет больницам Португалии в борьбе с пандемией коронавируса. Они купят 200 тысяч медицинских халатов и 50 тысяч масок, пишет AS.
Также Роналду и Мендеш пожертвуют некоторую сумму денег. В Португалии заражено 1280 человек, умерли – 12.
- Роналду с семьей сейчас находится на Мадейре.
- По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 12 тысяч человек.
- Еврофутбол не возобновится как минимум до апреля.
Источник: AS