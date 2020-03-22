Роналду и Мендеш купят для португальских больниц халаты и маски и пожертвуют деньги

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду совместно со своим агентом Жорже Мендешем поможет больницам Португалии в борьбе с пандемией коронавируса. Они купят 200 тысяч медицинских халатов и 50 тысяч масок, пишет AS.

Также Роналду и Мендеш пожертвуют некоторую сумму денег. В Португалии заражено 1280 человек, умерли – 12.