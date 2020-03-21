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    Роналду и Мендеш купят для португальских больниц халаты и маски и пожертвуют деньги

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду совместно со своим агентом Жорже Мендешем поможет больницам Португалии в борьбе с пандемией коронавируса. Они купят 200 тысяч медицинских халатов и 50 тысяч масок, пишет AS.

    Также Роналду и Мендеш пожертвуют некоторую сумму денег. В Португалии заражено 1280 человек, умерли – 12.

    • Роналду с семьей сейчас находится на Мадейре.
    • По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 12 тысяч человек.
    • Еврофутбол не возобновится как минимум до апреля.

    Источник: AS

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