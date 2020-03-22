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  • Роналду и Мендеш купят для португальских больниц халаты и маски и пожертвуют деньги

Роналду и Мендеш купят для португальских больниц халаты и маски и пожертвуют деньги

22 марта 2020, 01:29
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду совместно со своим агентом Жорже Мендешем поможет больницам Португалии в борьбе с пандемией коронавируса. Они купят 200 тысяч медицинских халатов и 50 тысяч масок, пишет AS.

Также Роналду и Мендеш пожертвуют некоторую сумму денег. В Португалии заражено 1280 человек, умерли – 12.

  • Роналду с семьей сейчас находится на Мадейре.
  • По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 12 тысяч человек.
  • Еврофутбол не возобновится как минимум до апреля.

Источник: AS
Португалия. Примейра Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану Мендеш Жорже
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1584830490
Респект, мужчины!
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житель СПб
1584891738
Роналду молодец - и это уже не первое его доброе дело в этой эпидемии.
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