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    Глеб – о тренировках Магата: «Это жесть, дикость. Спецназ, ВДВ. Однажды я думал взять билет и свалить из команды»

    Бывший игрок «Штутгарта» и «Вольфсбурга» Александр Глеб рассказал о работе с главным тренером Феликсом Магатом. Сейчас специалист находится без клуба.

    «Играли с «Боруссией» в Дортмунде, проиграли крупно. Должны были лететь обратно на самолете, но Магат разозлился: «Никакого самолета, едем на автобусе». Приехали из Дортмунда в два ночи. Всех созвал в кабинет для собраний. Час мы просто сидели. Он пришел, чай заварил, смотрел на нас минут 15. Потом: «Ну, кто-то хочет сказать?». Потом сидели еще часа два, закончили около пяти. В девять утра – тренировка.

    Кросс, полтора часа. В команде за физподготовку отвечал бывший триатлонец. Он задавал темп. Когда я прибежал, я думал взять билет и свалить [из команды]. Это жесть, дикость. Спецназ какой-то, ВДВ, краповый билет. Это невероятно. Мы боялись проиграть», – рассказал Глеб.

    Источник: ютуб-канал «Вацко Live»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9510

      Cules2013 56 минут назад

      С такими трепачами-говнюками, как Глеб, именно так и нужно работать. Магат, конечно, тренер нишевый, под узкие задачи, но временами это именно то, что нужно. Краповый берет? А давай глянем на твою зарплату и риски для здоровья, и на спецназ. Сравним. Мало таких как ты пид***сили, мало...

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      Рейтинг: +1087

      DMитрий 59 минут назад

      Да Глебушка, если бы ты видел какие объёмы лопатят лыжники-гонщики, то твоя бы мошонка сжалась до размера наперстка.

      0
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      Рейтинг: +257

      Himik007 1 час назад

      Вот это тренер!!!
      Нам бы таких побольше!)

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      Рейтинг: +1658

      Hektor 84 1 час назад

      Что же говорить про советских футболистов? Которых гоняли на тренировках по горам. Которые боялись домой после поражений возвращаться, а тренеров после второго места на евро с позором снимали.

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