Глеб – о тренировках Магата: «Это жесть, дикость. Спецназ, ВДВ. Однажды я думал взять билет и свалить из команды»

Бывший игрок «Штутгарта» и «Вольфсбурга» Александр Глеб рассказал о работе с главным тренером Феликсом Магатом. Сейчас специалист находится без клуба.

«Играли с «Боруссией» в Дортмунде, проиграли крупно. Должны были лететь обратно на самолете, но Магат разозлился: «Никакого самолета, едем на автобусе». Приехали из Дортмунда в два ночи. Всех созвал в кабинет для собраний. Час мы просто сидели. Он пришел, чай заварил, смотрел на нас минут 15. Потом: «Ну, кто-то хочет сказать?». Потом сидели еще часа два, закончили около пяти. В девять утра – тренировка.

Кросс, полтора часа. В команде за физподготовку отвечал бывший триатлонец. Он задавал темп. Когда я прибежал, я думал взять билет и свалить [из команды]. Это жесть, дикость. Спецназ какой-то, ВДВ, краповый билет. Это невероятно. Мы боялись проиграть», – рассказал Глеб.