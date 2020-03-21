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  • Глеб – о тренировках Магата: «Это жесть, дикость. Спецназ, ВДВ. Однажды я думал взять билет и свалить из команды»

Глеб – о тренировках Магата: «Это жесть, дикость. Спецназ, ВДВ. Однажды я думал взять билет и свалить из команды»

21 марта 2020, 18:35
5

Бывший игрок «Штутгарта» и «Вольфсбурга» Александр Глеб рассказал о работе с главным тренером Феликсом Магатом. Сейчас специалист находится без клуба.

«Играли с «Боруссией» в Дортмунде, проиграли крупно. Должны были лететь обратно на самолете, но Магат разозлился: «Никакого самолета, едем на автобусе». Приехали из Дортмунда в два ночи. Всех созвал в кабинет для собраний. Час мы просто сидели. Он пришел, чай заварил, смотрел на нас минут 15. Потом: «Ну, кто-то хочет сказать?». Потом сидели еще часа два, закончили около пяти. В девять утра – тренировка.

Кросс, полтора часа. В команде за физподготовку отвечал бывший триатлонец. Он задавал темп. Когда я прибежал, я думал взять билет и свалить [из команды]. Это жесть, дикость. Спецназ какой-то, ВДВ, краповый билет. Это невероятно. Мы боялись проиграть», – рассказал Глеб.

Источник: ютуб-канал «Вацко Live»
Германия. Бундеслига Белоруссия. Высшая лига Глеб Александр Магат Феликс
Комментарии (5)
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Hektor 84
1584808995
Что же говорить про советских футболистов? Которых гоняли на тренировках по горам. Которые боялись домой после поражений возвращаться, а тренеров после второго места на евро с позором снимали.
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Himik007
1584809062
Вот это тренер!!! Нам бы таких побольше!)
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Cules2013
1584811251
С такими трепачами-говнюками, как Глеб, именно так и нужно работать. Магат, конечно, тренер нишевый, под узкие задачи, но временами это именно то, что нужно. Краповый берет? А давай глянем на твою зарплату и риски для здоровья, и на спецназ. Сравним. Мало таких как ты пид***сили, мало...
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koli4ka
1584819992
А я смотрю,что этот бывший,ну прям уж рупор здесь на сайте распустил.Иди работай,тунеядец на благо белорусского футбола!!!
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