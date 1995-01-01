Глеб – о тренировках Магата: «Это жесть, дикость. Спецназ, ВДВ. Однажды я думал взять билет и свалить из команды»

С такими трепачами-говнюками, как Глеб, именно так и нужно работать. Магат, конечно, тренер нишевый, под узкие задачи, но временами это именно то, что нужно. Краповый берет? А давай глянем на твою зарплату и риски для здоровья, и на спецназ. Сравним. Мало таких как ты пид***сили, мало...
Бывший игрок «Штутгарта» и «Вольфсбурга» Александр Глеб рассказал о работе с главным тренером Феликсом Магатом. Сейчас специалист находится без клуба.
«Играли с «Боруссией» в Дортмунде, проиграли крупно. Должны были лететь обратно на самолете, но Магат разозлился: «Никакого самолета, едем на автобусе». Приехали из Дортмунда в два ночи. Всех созвал в кабинет для собраний. Час мы просто сидели. Он пришел, чай заварил, смотрел на нас минут 15. Потом: «Ну, кто-то хочет сказать?». Потом сидели еще часа два, закончили около пяти. В девять утра – тренировка.
Кросс, полтора часа. В команде за физподготовку отвечал бывший триатлонец. Он задавал темп. Когда я прибежал, я думал взять билет и свалить [из команды]. Это жесть, дикость. Спецназ какой-то, ВДВ, краповый билет. Это невероятно. Мы боялись проиграть», – рассказал Глеб.
- Глеб в марте завершил карьеру.
- Главное достижение в карьере Глеба – победа с «Барселоной» в Лиге чемпионов.
- До нее игрок выступал за «Арсенал».