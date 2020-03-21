Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Малком: «РПЛ и французская Лига 1 находятся примерно на одном уровне»

Малком: «РПЛ и французская Лига 1 находятся примерно на одном уровне»

21 марта 2020, 13:45
7

Вингер «Зенита» Малком сравнил футбольные чемпионаты России и Франции.

  • Бразилец перешел в петербургский клуб прошлым летом.
  • С 2016 по 2018 год игрок выступал за «Бордо».

«РПЛ и французская Лига 1 находятся примерно на одном уровне. Во Франции есть клубы, которые не набирают много очков и не выигрывают много матчей. В России за титул сражаются четыре-пять команд. Все знают, что в Лиге 1 «ПСЖ» всегда является фаворитом. Здесь всe немного сложнее, тут больше конкуренции», – сказал Малком.

Малком: «Почему бы не сменить футбольное гражданство? Если сборная России хочет меня, почему бы и нет»

Малком: «Наблюдая за Месси, многое узнал о футболе. Теперь пытаюсь показать это в «Зените»

Источник: Foot Mercato
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Зенит Малком
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Taps
1584790612
Тупой ушлёпок ...
Ответить
Lester84
1584791465
Это комплимент России или унижение Франции?
Ответить
Garrincha58
1584799908
разве можно сравнить Мбаппе и Малкома?????
Ответить
Viper for CSKA
1584800551
Ну да, ПСЖ правда в 1/4 ЛЧ, Лион выиграл у Ювентуса, а где же наши? Может хотя бы в ЛЕ? Да нет, даже там не наблюдается. Скажите, гражданин бразилец, честно. Приехал за баблом. Всё и так это понимают, но возможно уважение сыскать удастся.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+