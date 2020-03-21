Малком: «РПЛ и французская Лига 1 находятся примерно на одном уровне»

Вингер «Зенита» Малком сравнил футбольные чемпионаты России и Франции.

Бразилец перешел в петербургский клуб прошлым летом.

С 2016 по 2018 год игрок выступал за «Бордо».

«РПЛ и французская Лига 1 находятся примерно на одном уровне. Во Франции есть клубы, которые не набирают много очков и не выигрывают много матчей. В России за титул сражаются четыре-пять команд. Все знают, что в Лиге 1 «ПСЖ» всегда является фаворитом. Здесь всe немного сложнее, тут больше конкуренции», – сказал Малком.

Малком: «Почему бы не сменить футбольное гражданство? Если сборная России хочет меня, почему бы и нет»

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