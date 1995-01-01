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    Малком: «РПЛ и французская Лига 1 находятся примерно на одном уровне»

    Вингер «Зенита» Малком сравнил футбольные чемпионаты России и Франции.

    • Бразилец перешел в петербургский клуб прошлым летом.
    • С 2016 по 2018 год игрок выступал за «Бордо».

    «РПЛ и французская Лига 1 находятся примерно на одном уровне. Во Франции есть клубы, которые не набирают много очков и не выигрывают много матчей. В России за титул сражаются четыре-пять команд. Все знают, что в Лиге 1 «ПСЖ» всегда является фаворитом. Здесь всe немного сложнее, тут больше конкуренции», – сказал Малком.

    Малком: «Почему бы не сменить футбольное гражданство? Если сборная России хочет меня, почему бы и нет»

    Малком: «Наблюдая за Месси, многое узнал о футболе. Теперь пытаюсь показать это в «Зените»

    Источник: Foot Mercato

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4669

      Lester84 26 минут назад

      Это комплимент России или унижение Франции?

      0
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      Рейтинг: +540

      Taps 40 минут назад

      Тупой ушлёпок ...

      0
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      Рейтинг: +3809

      Литейный4 1 час назад

      ПСЖ это Зенит, А Тулуза - Свиньи. Гыгыгы

      0
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