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    Малком: «Почему бы не сменить футбольное гражданство? Если сборная России хочет меня, почему бы и нет»

    Нападающий «Зенита» Малком не отрицает, что когда-нибудь может сыграть за сборную России. За первую сборную Бразилии форвард еще не провел ни одного матча.

    «Я говорил, что, если сборная России хочет Малкома, почему бы и нет. Если мне не позвонят из сборной Бразилии.

    Мой приоритет – Бразилия. Если с ней не получится, то почему бы не сменить футбольное гражданство? Другие бразильцы так делали», – сказал Малком в интервью Foot Mercato.

    • «Зенит» купил Малкома летом за 40 миллионов евро.
    • Зенитовцы лидируют в РПЛ.
    • Чемпионат приостановлен как минимум до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

    Источник: Foot Mercato

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    Сегодня, 01:37
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1578

      neim 34 минуты назад

      Тебя и Зенит поди уже не хочет, а ты про сборную ...

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      Рейтинг: +8730

      parevg 44 минуты назад

      Нет, ни в коем случае, в России уже есть сборная по мини-футболу, там вообще Русских не осталось, только мартыхаи с Российскими паспортами.
      Пусть лучше проигрывают всем подряд, но свои, чем будут выигрывать не пойми кто.
      Во времена СССР, легионеров и натурализованных не было, а выигрывали ОИ, ЧЕ, и были призерами ЧМ. А сейчас, на 150 миллионов населения, не могут набрать 15 - 20 человек - ПОЗОР!!!

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      Рейтинг: +371

      _Marqella_ > parevg 31 минуту назад

      За СССР одни хохлы играли....

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      Рейтинг: +8730

      parevg > _Marqella_ 27 минут назад

      Во времена когда у руля сборной был Лобановский - да, а до него, пара грузин, армянин и все.

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      Рейтинг: +371

      _Marqella_ > parevg 24 минуты назад

      Да нее, у нас с футболом всегда было плохо....не футбольная мы страна..это надо понимать...))) Конечно,Малкому рано ещё о сборной говорить, он пока ни кто здесь..заслужить надо и только после этого обсуждать этот вопрос...

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      Рейтинг: +8730

      parevg > _Marqella_ 18 минут назад

      Все было хорошо, если партия велела - жо...пу порвут, но сделают. тогда играли за страну, а сейчас за деньги

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      Рейтинг: +1133

      GermanVo 1 час назад

      Теоретически, конечно, это было бы интересно. Можно рвать на себе рубаху и говорить, что в сборной только россияне должны быть, но если наши не могут на равных бороться с ведущими сборными, почему бы не воспользоваться талантами из вне. В конце концов, победа не пахнет.

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      Рейтинг: +8730

      parevg > GermanVo 33 минуты назад

      На сочинской олимпиаде много таких выступало, а где они сейчас??? Паспорта получили, что-то выиграли, денег урвали, и свали на родину.
      Да, победа не пахнет, но, нужна ли, такая победа...
      Это как если твою жену до оргазма довел заезжий мартыхай, а ты рад, что пусть так, главное оргазм.

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