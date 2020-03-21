Малком: «Почему бы не сменить футбольное гражданство? Если сборная России хочет меня, почему бы и нет»

Нападающий «Зенита» Малком не отрицает, что когда-нибудь может сыграть за сборную России. За первую сборную Бразилии форвард еще не провел ни одного матча.

«Я говорил, что, если сборная России хочет Малкома, почему бы и нет. Если мне не позвонят из сборной Бразилии.

Мой приоритет – Бразилия. Если с ней не получится, то почему бы не сменить футбольное гражданство? Другие бразильцы так делали», – сказал Малком в интервью Foot Mercato.