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  • Малком: «Почему бы не сменить футбольное гражданство? Если сборная России хочет меня, почему бы и нет»

Малком: «Почему бы не сменить футбольное гражданство? Если сборная России хочет меня, почему бы и нет»

21 марта 2020, 01:37
32

Нападающий «Зенита» Малком не отрицает, что когда-нибудь может сыграть за сборную России. За первую сборную Бразилии форвард еще не провел ни одного матча.

«Я говорил, что, если сборная России хочет Малкома, почему бы и нет. Если мне не позвонят из сборной Бразилии.

Мой приоритет – Бразилия. Если с ней не получится, то почему бы не сменить футбольное гражданство? Другие бразильцы так делали», – сказал Малком в интервью Foot Mercato.

  • «Зенит» купил Малкома летом за 40 миллионов евро.
  • Зенитовцы лидируют в РПЛ.
  • Чемпионат приостановлен как минимум до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

Источник: Foot Mercato
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Россия Зенит Бразилия Малком
Комментарии (32)
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GermanVo
1584744694
Теоретически, конечно, это было бы интересно. Можно рвать на себе рубаху и говорить, что в сборной только россияне должны быть, но если наши не могут на равных бороться с ведущими сборными, почему бы не воспользоваться талантами из вне. В конце концов, победа не пахнет.
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gor77
1584753245
Бомбардир - там же...((( "Мой приоритет - сборная Бразилии. Я бразилец, и я мечтаю играть за свою сборную..." "...Я могу помочь клубу, помочь "Зениту". Мне надо как можно быстрее научиться лучше говорить по-русски, чтобы лучше общаться со всеми... Все футболисты должны играть, и я ничем не отличаюсь. Я хотел, чтобы у меня было больше игрового времени. Выбор был легким, потому что "Зенит" каждый год играет в еврокубках. Кроме того, этот переход не закрывает двери для моего возвращения в Европу через два или три сезона".
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Рубинище
1584765518
Уж лучше Малкома чем Раушей всяких. Но он ещё свой класс не показал. очень мало поиграл
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Дядя Серёжа
1584765860
А сколько народу в Бразилии живёт? А если все захотят играть за Россию? А может референдум и субъект России Бразильский национальный округ?
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житель СПб
1584767017
Очень неуважительное для России высказывание. Малком, возможно, даже это не понимает. И что такое "футбольное гражданство"? Видимо, он его уже получил, поскольку играет за российский клуб. А вот российское гражданство после таких высказываний я бы ему не давал ни за что!
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Mr Abdullaev
1584768244
В сборной должны играть свои пацаны. Мы болеем за своих, как бы они не играли
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Иван Петров 1986
1584771524
Еще один россиянин объявился. Девиз - нихрена не делать и получать не хилое бабло.
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BRO_football
1584777923
Почему бы и нет? Сборная Украины уже давно натурализирует бразильцев и у неё прекрасные результаты на международных чемпионатах. При этом у них и свои украинцы хорошо играют Малком в сборной будет играть не хуже Чалова, Смолова или деревянного Дзюбы.
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portero
1584799249
Давай за Зенит хотя бы нормально поиграй, а то похоже ты готов получить большие подъёмные, только за то что гражданство оформить готов. Больно хитрозадый...
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alll-1
1584800538
нах ты нужен ,больной бомж
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