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    Малком: «Наблюдая за Месси, многое узнал о футболе. Теперь пытаюсь показать это в «Зените»

    Вингер «Зенита» Малком заявил, что сейчас применяет опыт, полученный во время совместных выступлений с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси.

    «Каково играть с Месси? Сначала я немного волновался, потому что видел, как он забивал голы, обыгрывал соперников. В повседневной жизни это было невероятно. То, как он касается мяча, как он его контролирует. Вы знаете, он лучший в мире.

    Просто наблюдая за его игрой, я многое узнал о футболе. Теперь пытаюсь показать это в «Зените». Это вдохновение не только для меня, а для всего мира», – сказал бразилец.

    • Малком провел в «Барсе» сезон-2018/19.
    • Прошлым летом «Зенит» купил игрока за 40 миллионов евро плюс бонусы.
    • Месси – шестикратный обладатель «Золотого мяча».

    Малком: «Почему бы не сменить футбольное гражданство? Если сборная России хочет меня, почему бы и нет»

    Источник: Foot Mercato

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    Сегодня, 10:28
    Комментарии3
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      Рейтинг: +112

      Ник Уволен 6 минут назад

      Малком набирает форму. Не растерял бы из за эпидемии.

      1
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      Рейтинг: +4852

      Владислав Vlad 7 минут назад

      Что ты пытаешься показать? То, что ты смотрел на Меси? У нас каждый пятый футболист смотрит на Меси.)))
      Одно дело - Меня тренировал такой-то известный тренер и видел во мне потенциал.
      Другое дело - Я смотрел на Меси и теперь покажу, как он играет в Зените.))))
      А у моего знакомого феррари и не важно, что я езжу на запорожце.))))

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      Рейтинг: +3798

      Литейный4 31 минуту назад

      Только вроде не плохо заиграл и бац перерыв. Ну непруха.

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