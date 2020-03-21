Малком: «Наблюдая за Месси, многое узнал о футболе. Теперь пытаюсь показать это в «Зените»

Вингер «Зенита» Малком заявил, что сейчас применяет опыт, полученный во время совместных выступлений с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси.

«Каково играть с Месси? Сначала я немного волновался, потому что видел, как он забивал голы, обыгрывал соперников. В повседневной жизни это было невероятно. То, как он касается мяча, как он его контролирует. Вы знаете, он лучший в мире.

Просто наблюдая за его игрой, я многое узнал о футболе. Теперь пытаюсь показать это в «Зените». Это вдохновение не только для меня, а для всего мира», – сказал бразилец.

Малком провел в «Барсе» сезон-2018/19.

Прошлым летом «Зенит» купил игрока за 40 миллионов евро плюс бонусы.

Месси – шестикратный обладатель «Золотого мяча».

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