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  • Малком: «Наблюдая за Месси, многое узнал о футболе. Теперь пытаюсь показать это в «Зените»

Малком: «Наблюдая за Месси, многое узнал о футболе. Теперь пытаюсь показать это в «Зените»

21 марта 2020, 10:28
5

Вингер «Зенита» Малком заявил, что сейчас применяет опыт, полученный во время совместных выступлений с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси.

«Каково играть с Месси? Сначала я немного волновался, потому что видел, как он забивал голы, обыгрывал соперников. В повседневной жизни это было невероятно. То, как он касается мяча, как он его контролирует. Вы знаете, он лучший в мире.

Просто наблюдая за его игрой, я многое узнал о футболе. Теперь пытаюсь показать это в «Зените». Это вдохновение не только для меня, а для всего мира», – сказал бразилец.

  • Малком провел в «Барсе» сезон-2018/19.
  • Прошлым летом «Зенит» купил игрока за 40 миллионов евро плюс бонусы.
  • Месси – шестикратный обладатель «Золотого мяча».

Малком: «Почему бы не сменить футбольное гражданство? Если сборная России хочет меня, почему бы и нет»

Источник: Foot Mercato
Россия. Премьер-лига Зенит Барселона Малком
Комментарии (5)
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Владислав Vlad
1584779793
Что ты пытаешься показать? То, что ты смотрел на Меси? У нас каждый пятый футболист смотрит на Меси.))) Одно дело - Меня тренировал такой-то известный тренер и видел во мне потенциал. Другое дело - Я смотрел на Меси и теперь покажу, как он играет в Зените.)))) А у моего знакомого феррари и не важно, что я езжу на запорожце.))))
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Иван Петров 1986
1584785445
Ну и что ты о Месси узнал? Как правильно в сортир ходить и чем подтираться?
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portero
1584788375
Пока уважаемый ничего не показал мы вме в надежде увидеть классную игру...
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Taps
1584790672
Парень, наблюдай тщательней ибо ты пока фуфло.
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zigbert
1584808472
Для Барселоны он не подошел. В РПЛ он скорей всего не затеряется.
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