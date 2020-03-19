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  • Григорий Иванов: «Поддерживаю Федуна насчет отмены финансового фэйр-плей. У нас не будет доходов»

Григорий Иванов: «Поддерживаю Федуна насчет отмены финансового фэйр-плей. У нас не будет доходов»

19 марта 2020, 13:47
4

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил финансовую ситуацию клуба в свете приостановки РПЛ из-за пандемии коронавируса. Функционер согласен, что есть смысл отменить экономический фэйр-плей.

«Лично я поддерживаю Леонида Федуна в этом вопросе. Конечно, поддерживаю. У нас же фактически не будет доходов, ни матч-дэй, ни телевидения, и сколько мы еще будем в таком режиме сидеть.

Готов ли кто-то из игроков пойти на снижение зарплаты? На эту тему мы пока не разговаривали», – сказал Иванов Sport24.

  • РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.
  • «Урал» в РПЛ идет десятым.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Федун Леонид Иванов Григорий
Комментарии (4)
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momwig_
1584618555
Вот они - неожиданно нашлись самые пострадавшие. По 3-4 домашних матча недопровели (пока) и всё - фейр уже плей они не хотят. А до того говорилои, что доходы с билетов - фигня и телеправа у нас самые дешевые. А тут - вон оно как, Михалыч.
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Garrincha58
1584620001
и этот туда же господин Иванов а были ли у Урала доходы когда нибудь? вы вечно живёте за счёт бюджета Екатеринбурга
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paracetamol
1584621858
РОаз игрочишки сидят без дела, значит не плати. Актированные дни, понимаешь!
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Hektor 84
1584626887
Товарищ Иванов а у Урала когда нибудь были доходы? Если только после игр с Синитом
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