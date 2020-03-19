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    Григорий Иванов: «Поддерживаю Федуна насчет отмены финансового фэйр-плей. У нас не будет доходов»

    Президент «Урала» Григорий Иванов оценил финансовую ситуацию клуба в свете приостановки РПЛ из-за пандемии коронавируса. Функционер согласен, что есть смысл отменить экономический фэйр-плей.

    «Лично я поддерживаю Леонида Федуна в этом вопросе. Конечно, поддерживаю. У нас же фактически не будет доходов, ни матч-дэй, ни телевидения, и сколько мы еще будем в таком режиме сидеть.

    Готов ли кто-то из игроков пойти на снижение зарплаты? На эту тему мы пока не разговаривали», – сказал Иванов Sport24.

    • РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.
    • «Урал» в РПЛ идет десятым.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:47
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5296

      paracetamol 15 минут назад

      РОаз игрочишки сидят без дела, значит не плати. Актированные дни, понимаешь!

      0
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      Рейтинг: +10192

      Garrincha58 46 минут назад

      и этот туда же господин Иванов а были ли у Урала доходы когда нибудь? вы вечно живёте за счёт бюджета Екатеринбурга

      0
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      Рейтинг: +2462

      Борат 55 минут назад

      стыдно за федуна и его тарасовский спартак !
      гыгы

      1
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      Рейтинг: +3309

      momwig_ 1 час назад

      Вот они - неожиданно нашлись самые пострадавшие. По 3-4 домашних матча недопровели (пока) и всё - фейр уже плей они не хотят. А до того говорилои, что доходы с билетов - фигня и телеправа у нас самые дешевые. А тут - вон оно как, Михалыч.

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