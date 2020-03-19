Григорий Иванов: «Поддерживаю Федуна насчет отмены финансового фэйр-плей. У нас не будет доходов»

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил финансовую ситуацию клуба в свете приостановки РПЛ из-за пандемии коронавируса. Функционер согласен, что есть смысл отменить экономический фэйр-плей.

«Лично я поддерживаю Леонида Федуна в этом вопросе. Конечно, поддерживаю. У нас же фактически не будет доходов, ни матч-дэй, ни телевидения, и сколько мы еще будем в таком режиме сидеть.

Готов ли кто-то из игроков пойти на снижение зарплаты? На эту тему мы пока не разговаривали», – сказал Иванов Sport24.