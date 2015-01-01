Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    2 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    3 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото

    Федун: «Сейчас ни один клуб не выполнит финансовый фэйр-плей. Его надо отменять»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун предложил в связи с пандемией коронавируса отменить финансовый фэйр-плей. Функционер объяснил позицию снижением уровня доходов.

    «Сейчас уже ничего не делается, а расходы клубов, у которых зарубежные футболисты или русские с высокими евроконтрактами, уже выросли на 35-40%. Спонсоры, поскольку нет трансляций, скажут: «Зачем нужны спонсорские контракты?» В связи с этим возникает такой вопрос, например, что делать с финансовым фэйр-плей? Доходов-то нет. Сейчас ни один клуб не выполнит финансовый фэйр-плей. Его надо отменять. Или приостанавливать.

    Сейчас для транспорта и туризма делают налоговые каникулы. А чем мы хуже? У нас вообще никаких доходов нет. Поэтому нужно обратиться за налоговыми каникулами. Обратиться в ФИФА с разъяснением по футбольным контрактам, по финансовому фэйр-плей и так далее», – сказал Федун РБК.

    • РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.
    • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.

    Источник: РБК

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:35
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13880

      bset 8 минут назад

      Да вообще непродуманный этот фейр-плей. Сейчас приостановить, а в будущем либо отменить, либо применять только для клубов топ-лиг. В России нереально выжить с финансовым фейр-плей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2302

      Давид59 10 минут назад

      Он это журналисту рассказывает? Пусть Прядкину это расскажет, тот вроде у нас за старшего.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2461

      Борат 15 минут назад

      шурлика отправь на бензоколонку контракт отрабатывать !
      гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4862

      серега кашин 1 час назад

      так то федун правильно рассуждает

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75494
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru