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  • Федун: «Сейчас ни один клуб не выполнит финансовый фэйр-плей. Его надо отменять»

Федун: «Сейчас ни один клуб не выполнит финансовый фэйр-плей. Его надо отменять»

19 марта 2020, 12:35
13

Владелец «Спартака» Леонид Федун предложил в связи с пандемией коронавируса отменить финансовый фэйр-плей. Функционер объяснил позицию снижением уровня доходов.

«Сейчас уже ничего не делается, а расходы клубов, у которых зарубежные футболисты или русские с высокими евроконтрактами, уже выросли на 35-40%. Спонсоры, поскольку нет трансляций, скажут: «Зачем нужны спонсорские контракты?» В связи с этим возникает такой вопрос, например, что делать с финансовым фэйр-плей? Доходов-то нет. Сейчас ни один клуб не выполнит финансовый фэйр-плей. Его надо отменять. Или приостанавливать.

Сейчас для транспорта и туризма делают налоговые каникулы. А чем мы хуже? У нас вообще никаких доходов нет. Поэтому нужно обратиться за налоговыми каникулами. Обратиться в ФИФА с разъяснением по футбольным контрактам, по финансовому фэйр-плей и так далее», – сказал Федун РБК.

  • РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.
  • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (13)
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серега кашин
1584611662
так то федун правильно рассуждает
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Давид59
1584615217
Он это журналисту рассказывает? Пусть Прядкину это расскажет, тот вроде у нас за старшего.
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bset
1584615294
Да вообще непродуманный этот фейр-плей. Сейчас приостановить, а в будущем либо отменить, либо применять только для клубов топ-лиг. В России нереально выжить с финансовым фейр-плей.
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piligrim1986
1584616059
Арнольдыч дело говорит
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Garrincha58
1584619870
этот всё про бабло бедный Федун мне тебя жалко понёс огромные убытки не хватит на очередной золотой унитаз
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paracetamol
1584621443
Да пЛюнь, Леня, на свой убыточный спам. Одни расходы без доходов. Пущай болелы спонсируют!
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житель СПб
1584622189
Не поклонник Федуна - но это звучит обоснованно.
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general.lizyukov
1584638574
у вас чемпионат приостановили, как и все турниры УЕФА/ФИФА, а не отменили, не получили сейчас - получите в апреле-мае совсем уже охренели от жадности, нефть дешевеет, а бензин дорожает
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