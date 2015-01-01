Федун: «Сейчас ни один клуб не выполнит финансовый фэйр-плей. Его надо отменять»

Да вообще непродуманный этот фейр-плей. Сейчас приостановить, а в будущем либо отменить, либо применять только для клубов топ-лиг. В России нереально выжить с финансовым фейр-плей.
Владелец «Спартака» Леонид Федун предложил в связи с пандемией коронавируса отменить финансовый фэйр-плей. Функционер объяснил позицию снижением уровня доходов.
«Сейчас уже ничего не делается, а расходы клубов, у которых зарубежные футболисты или русские с высокими евроконтрактами, уже выросли на 35-40%. Спонсоры, поскольку нет трансляций, скажут: «Зачем нужны спонсорские контракты?» В связи с этим возникает такой вопрос, например, что делать с финансовым фэйр-плей? Доходов-то нет. Сейчас ни один клуб не выполнит финансовый фэйр-плей. Его надо отменять. Или приостанавливать.
Сейчас для транспорта и туризма делают налоговые каникулы. А чем мы хуже? У нас вообще никаких доходов нет. Поэтому нужно обратиться за налоговыми каникулами. Обратиться в ФИФА с разъяснением по футбольным контрактам, по финансовому фэйр-плей и так далее», – сказал Федун РБК.
- РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля.
- По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.
- «Спартак» в РПЛ идет восьмым.