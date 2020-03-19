Федун: «Сейчас ни один клуб не выполнит финансовый фэйр-плей. Его надо отменять»

Владелец «Спартака» Леонид Федун предложил в связи с пандемией коронавируса отменить финансовый фэйр-плей. Функционер объяснил позицию снижением уровня доходов.

«Сейчас уже ничего не делается, а расходы клубов, у которых зарубежные футболисты или русские с высокими евроконтрактами, уже выросли на 35-40%. Спонсоры, поскольку нет трансляций, скажут: «Зачем нужны спонсорские контракты?» В связи с этим возникает такой вопрос, например, что делать с финансовым фэйр-плей? Доходов-то нет. Сейчас ни один клуб не выполнит финансовый фэйр-плей. Его надо отменять. Или приостанавливать.

Сейчас для транспорта и туризма делают налоговые каникулы. А чем мы хуже? У нас вообще никаких доходов нет. Поэтому нужно обратиться за налоговыми каникулами. Обратиться в ФИФА с разъяснением по футбольным контрактам, по финансовому фэйр-плей и так далее», – сказал Федун РБК.