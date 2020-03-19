Хавбек «Сампдории» Янкто: «В клубе 15 зараженных коронавирусом»

Полузащитник «Сампдории» Якуб Янкто сказал, что в клубе из Генуи 15 человек заразились коронавирусом.

«Вся моя семья заперта в квартире, и мы не можем никуда ездить, поэтому очень неприятно находиться в таком ограниченном пространстве. Я был в прямом контакте с товарищами по команде, которые сдали положительный анализ на коронавирус. Сейчас в клубе уже 15 человек заражены коронавирусом, но могло быть намного больше.

Не могу быть уверен, что здоров, но я чувствую себя хорошо и надеюсь, что у меня нет коронавируса. Возможно, у меня есть вирус, я еще не знаю. Я пытаюсь не думать об этом. Все, что я могу сделать, это следовать всем правилам и оставаться в помещении», – цитирует Янкто Sport.cz.