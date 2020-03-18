Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игроки сборной Германии пожертвовали 2,5 миллиона на борьбу с коронавирусом

Игроки сборной Германии пожертвовали 2,5 миллиона на борьбу с коронавирусом

18 марта 2020, 21:39
1

Сборная Германии пожертвовала сумму в фонд борьбы с коронавирусом.

Футболисты национальной команды пожертвовали 2,5 миллиона евро, сообщает официальный твиттер сборной.

«Каждое доброе дело, каждое предложение помощи важно. В наших силах что-то изменить. Будьте здоровы, заботьтесь о себе и других», – говорится в заявлении немцев.

  • Ранее игроки «Аталанты» пожертвовали премиальные за Лигу чемпионов на борьбу с коронавирусом.
  • По всему миру от вируса умерло более 5000 человек.

Источник: Твиттер сборной Германии
Германия. Бундеслига Германия
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
general.lizyukov
1584606063
Это даже не месячная зарплата. Стыдоба.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+