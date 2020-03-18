Игроки сборной Германии пожертвовали 2,5 миллиона на борьбу с коронавирусом

Сборная Германии пожертвовала сумму в фонд борьбы с коронавирусом.
Футболисты национальной команды пожертвовали 2,5 миллиона евро, сообщает официальный твиттер сборной.
«Каждое доброе дело, каждое предложение помощи важно. В наших силах что-то изменить. Будьте здоровы, заботьтесь о себе и других», – говорится в заявлении немцев.
- Ранее игроки «Аталанты» пожертвовали премиальные за Лигу чемпионов на борьбу с коронавирусом.
- По всему миру от вируса умерло более 5000 человек.
Источник: Твиттер сборной Германии