Игроки «Аталанты» пожертвовали премиальные за Лигу чемпионов на борьбу с коронавирусом

Футболисты «Аталанты» получили премиальные за выступление в Лиге чемпионов и перечислили их в фонд борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила ведущая украинского телешоу «ПРОФУТБОЛ» Александра Лобода.
По ее словам, пожертвования на борьбу с коронавирусной инфекцией сделали и другие европейские футболисты.
- За «Аталанту» выступает игрок сборной Украины Руслан Малиновский, который мог донести информацию о пожертвовании до украинских журналистов.
- «Аталанта» впервые в истории выступит в 1/4 финала Лиги чемпионов.
- По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.
Источник: ютуб-канал «ПРОФУТБОЛ»