Игроки «Аталанты» пожертвовали премиальные за Лигу чемпионов на борьбу с коронавирусом

Футболисты «Аталанты» получили премиальные за выступление в Лиге чемпионов и перечислили их в фонд борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила ведущая украинского телешоу «ПРОФУТБОЛ» Александра Лобода.

По ее словам, пожертвования на борьбу с коронавирусной инфекцией сделали и другие европейские футболисты.