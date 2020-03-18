Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игроки «Аталанты» пожертвовали премиальные за Лигу чемпионов на борьбу с коронавирусом

Игроки «Аталанты» пожертвовали премиальные за Лигу чемпионов на борьбу с коронавирусом

18 марта 2020, 17:37
2

Футболисты «Аталанты» получили премиальные за выступление в Лиге чемпионов и перечислили их в фонд борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила ведущая украинского телешоу «ПРОФУТБОЛ» Александра Лобода.

По ее словам, пожертвования на борьбу с коронавирусной инфекцией сделали и другие европейские футболисты.

  • За «Аталанту» выступает игрок сборной Украины Руслан Малиновский, который мог донести информацию о пожертвовании до украинских журналистов.
  • «Аталанта» впервые в истории выступит в 1/4 финала Лиги чемпионов.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.

Источник: ютуб-канал «ПРОФУТБОЛ»
Италия. Серия А Лига чемпионов Аталанта
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Football06
1584553494
Мужики !!
Ответить
Grabovsky
1584625963
Красавцы !!!!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+