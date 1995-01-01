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    Игроки «Аталанты» пожертвовали премиальные за Лигу чемпионов на борьбу с коронавирусом

    Футболисты «Аталанты» получили премиальные за выступление в Лиге чемпионов и перечислили их в фонд борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила ведущая украинского телешоу «ПРОФУТБОЛ» Александра Лобода.

    По ее словам, пожертвования на борьбу с коронавирусной инфекцией сделали и другие европейские футболисты.

    • За «Аталанту» выступает игрок сборной Украины Руслан Малиновский, который мог донести информацию о пожертвовании до украинских журналистов.
    • «Аталанта» впервые в истории выступит в 1/4 финала Лиги чемпионов.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.

    Источник: ютуб-канал «ПРОФУТБОЛ»

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