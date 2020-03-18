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  • Хавбек «Лейпцига» Нкунку – лидер сезона Бундеслиги по созданным голевым моментам

Хавбек «Лейпцига» Нкунку – лидер сезона Бундеслиги по созданным голевым моментам

18 марта 2020, 18:15

Полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку лидирует в сезоне чемпионата Германии по количеству созданных голевых моментов (65). На втором месте идет баварец Томас Мюллер (60).

На третьей строчке расположился полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич, который создал 59 голевых моментов.

  • Нкунку в сезоне Бундеслиги провел 23 матча, забил четыре гола, сделал 12 результативных пасов.
  • Игрок на рынке стоит 22 миллиона евро.
  • Сезон Бундеслиги приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Источник: Squawka Football
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Нкунку Кристофер
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