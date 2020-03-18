Хавбек «Лейпцига» Нкунку – лидер сезона Бундеслиги по созданным голевым моментам

Полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку лидирует в сезоне чемпионата Германии по количеству созданных голевых моментов (65). На втором месте идет баварец Томас Мюллер (60).

На третьей строчке расположился полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич, который создал 59 голевых моментов.