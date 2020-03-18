Хавбек «Лейпцига» Нкунку – лидер сезона Бундеслиги по созданным голевым моментам

Полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку лидирует в сезоне чемпионата Германии по количеству созданных голевых моментов (65). На втором месте идет баварец Томас Мюллер (60).
На третьей строчке расположился полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич, который создал 59 голевых моментов.
- Нкунку в сезоне Бундеслиги провел 23 матча, забил четыре гола, сделал 12 результативных пасов.
- Игрок на рынке стоит 22 миллиона евро.
- Сезон Бундеслиги приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Источник: Squawka Football