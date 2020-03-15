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Дмитрий Черышев: «С Денисом все хорошо, он не болеет»

15 марта 2020, 19:14

Дмитрий Черышев сообщил, что полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева нет среди игроков испанского клуба, которые заразились коронавирусом.

«С Денисом все нормально, все хорошо. Он не болеет. Сейчас клуб на карантине. Каждый футболист тренируется индивидуально. Будем ждать новостей дальше.

Приедет ли сын в сборную России? Я не уверен, что сбор и контрольные матчи с Молдавией и Швецией состоятся. Вы же видите, что происходит», – сказал Черышев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Испания. Примера Валенсия Черышев Денис Черышев Дмитрий
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