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    Дмитрий Черышев: «С Денисом все хорошо, он не болеет»

    Дмитрий Черышев сообщил, что полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева нет среди игроков испанского клуба, которые заразились коронавирусом.

    «С Денисом все нормально, все хорошо. Он не болеет. Сейчас клуб на карантине. Каждый футболист тренируется индивидуально. Будем ждать новостей дальше.

    Приедет ли сын в сборную России? Я не уверен, что сбор и контрольные матчи с Молдавией и Швецией состоятся. Вы же видите, что происходит», – сказал Черышев.

    «Иди в свой гребаный дом». Черышева заметили бегающим по улице во время карантина

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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