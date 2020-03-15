Дмитрий Черышев: «С Денисом все хорошо, он не болеет»

Дмитрий Черышев сообщил, что полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева нет среди игроков испанского клуба, которые заразились коронавирусом.

Ранее стало известно, что в «Валенсии» коронавирус нашли у пяти человек.

О заражении сообщил защитник Эсекьель Гарай.

«С Денисом все нормально, все хорошо. Он не болеет. Сейчас клуб на карантине. Каждый футболист тренируется индивидуально. Будем ждать новостей дальше.

Приедет ли сын в сборную России? Я не уверен, что сбор и контрольные матчи с Молдавией и Швецией состоятся. Вы же видите, что происходит», – сказал Черышев.

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