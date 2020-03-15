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  • «Иди в свой гребаный дом». Черышева заметили бегающим по улице во время карантина

«Иди в свой гребаный дом». Черышева заметили бегающим по улице во время карантина

15 марта 2020, 17:41
15

Один из жителей Валенсии заснял, как полузащитник «Валенсии» Денис Черышев нарушает общеиспанский карантин по коронавирусу. Всем жителям страны запрещено выходить на улицу без острой необходимости.

«Иди в свой гребаный дом», – написал испанский подданный, сфотографировавший бегающего россиянина.

  • В «Валенсии» коронавирус нашли у пяти человек.
  • Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай подтвердил, что у него коронавирус.
  • По всему миру от инфекции скончалось более 5000 человек.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Хосе Борраса
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Валенсия Черышев Денис
Комментарии (15)
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acor94
1584283656
спорт - лучшее лекарство от вирусов, так что забейся испанец под кровать и не дыши, а то мало ли что подхватишь
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3a zenit
1584284250
так на улице никого нет,чего этот стукач паникует?
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ZENIT***
1584290055
Ну тут правило одно: "Не сри там где живёш"!!!
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portero
1584292028
Блин они там отзомбированы и два месяца готовы сидеть по домам, только что общался..... страх офигенный.....
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NEONFOL
1584296051
это Смолов кричал)))))
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Proker
1584299636
Актимел рекламируют на улице в Испании
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KIENDJIN
1584306644
За ребро испашку вешать!
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dimar
1584350798
может он за хлебушком бежал(
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