«Иди в свой гребаный дом». Черышева заметили бегающим по улице во время карантина

Один из жителей Валенсии заснял, как полузащитник «Валенсии» Денис Черышев нарушает общеиспанский карантин по коронавирусу. Всем жителям страны запрещено выходить на улицу без острой необходимости.
«Иди в свой гребаный дом», – написал испанский подданный, сфотографировавший бегающего россиянина.
- В «Валенсии» коронавирус нашли у пяти человек.
- Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай подтвердил, что у него коронавирус.
- По всему миру от инфекции скончалось более 5000 человек.
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Источник: твиттер Хосе Борраса