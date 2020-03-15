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    «Иди в свой гребаный дом». Черышева заметили бегающим по улице во время карантина

    Один из жителей Валенсии заснял, как полузащитник «Валенсии» Денис Черышев нарушает общеиспанский карантин по коронавирусу. Всем жителям страны запрещено выходить на улицу без острой необходимости.

    «Иди в свой гребаный дом», – написал испанский подданный, сфотографировавший бегающего россиянина.

    • В «Валенсии» коронавирус нашли у пяти человек.
    • Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай подтвердил, что у него коронавирус.
    • По всему миру от инфекции скончалось более 5000 человек.

    Источник: твиттер Хосе Борраса

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1017

      FENIX-SL 28 минут назад

      русские вперед!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +38442

      portero 41 минуту назад

      Блин они там отзомбированы и два месяца готовы сидеть по домам, только что общался..... страх офигенный.....

      1
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      Рейтинг: +441

      Cleaner 47 минут назад

      ПАРАНОЙЯ с этим вирусом!!!

      0
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      Рейтинг: +43

      ZENIT*** 1 час назад

      Ну тут правило одно: "Не сри там где живёш"!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2334

      Борат 2 часа назад

      Сядь в тазик с холодной водой ! Гыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      borat-chmo > Борат 55 минут назад

      Помыл попку,мой сладкий?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3560

      3a zenit 2 часа назад

      так на улице никого нет,чего этот стукач паникует?

      5
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      Рейтинг: +994

      acor94 3 часа назад

      спорт - лучшее лекарство от вирусов, так что забейся испанец под кровать и не дыши, а то мало ли что подхватишь

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +446

      dimar > acor94 1 час назад

      все заражённые спортсмены с вами бы не согласились

      5
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      Рейтинг: +8385

      ufos73 > acor94 1 час назад

      Логика мяса из качалки... Если иммунитет не знаком с вирусом, ни какой спорт не поможет.

      5
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      Рейтинг: +38442

      portero > ufos73 39 минут назад

      Статистика для молодых совсем не страшная, это нам старичкам должно быть страшно...

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      Рейтинг: +994

      acor94 > ufos73 33 минуты назад

      Кто то умер из молодых спортсменов?

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