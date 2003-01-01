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    Шюррле и Умяров пропустят матч с «Оренбургом»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о состоянии игроков московской команды накануне гостевого матча 22-го тура РПЛ с «Оренбургом».

    – Как состояние Бакаева? Тренируется в шлеме?

    – В шлеме, да. А вам не нравится, как он выглядит? Мне нравится! Остается таким же классным парнем. Пока ему надо оставаться в защите — чтобы избежать всякого риска.

    – Когда вернутся Шюррле и Умяров?

    – Наиль поправляется. Ему лучше с каждым днем. Ждем возвращения в ближайшее время. Он очень молод. Не надо спешить. Лучше как следует восстановиться. У Андре проблемы с голеностопном. Тоже следим за его состоянием. Не могу сейчас сказать, сколько еще надо на восстановление — неделя, две или три.

    • Матч «Оренбург» – «Спартак» пройдет 14 марта на стадионе «Газовик». Начало – в 14:00 мск.
    • Хозяева занимают 11-е место (23 очка), гости – 10-е (25 очков).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:51
    Комментарии12
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      Рейтинг: +7

      borat-chmo 5 часов назад

      Фарм номер 2 зинаиды был опущен фармом номер 1,во главе с Кокой,теперь будут синтетику грызть ради грязьпрома

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5217

      paracetamol 5 часов назад

      Все одно продувать, какая разница с ними или без?!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6585

      piligrim1986 5 часов назад

      а до этого они прям играли

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2690

      TOMSON 6 часов назад

      Что-то Шурле дуркует у Спартачей. Так похоже до конца аренды в лазарете пролежит.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12314

      vka1970 6 часов назад

      Хреново.
      Надеюсь и с Тилем этот матч вытащим.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3996

      TOL47 7 часов назад

      Оренбург отдохнул в матче с Сочи, надо со Спартаком максимум выдавать

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22010

      oyabun 7 часов назад

      А Зобнин то следующую игру пропускает. Так бы Умяров мог заменить, но выйдет скорее всего Тилль, который пока непонятен своей нестабильной игрой.

      2
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      Рейтинг: +2983

      Литейный4 8 часов назад

      Шюррле, как вляпался в свинарник, так одни проблемы. Был чемпионом, стал лузеров у аутсайдеров. Гыгыгы

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +636

      "supermax" > Литейный4 7 часов назад

      ты и тут пришел поговорить о "футболе"?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2285

      Борат 8 часов назад

      ну шурля топовый гастролёр !
      сколько он минут за хряков сыграл за сезон ?
      и всё это на ворованные народные нефтедоллары !
      стыдно за рыл !
      гыгы

      4
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    • ...
      Рейтинг: +434

      Cleaner 8 часов назад

      Хозяева занимают 11-е место (23 очка), гости – 10-е (25 очков). Посмотрим матч равных команд...

      7
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      ...
      Рейтинг: +2285

      Борат > Cleaner 8 часов назад

      после игры должны поменяться местами в таблице ! гыгы

      5
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