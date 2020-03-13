Шюррле и Умяров пропустят матч с «Оренбургом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о состоянии игроков московской команды накануне гостевого матча 22-го тура РПЛ с «Оренбургом».
– Как состояние Бакаева? Тренируется в шлеме?
– В шлеме, да. А вам не нравится, как он выглядит? Мне нравится! Остается таким же классным парнем. Пока ему надо оставаться в защите — чтобы избежать всякого риска.
– Когда вернутся Шюррле и Умяров?
– Наиль поправляется. Ему лучше с каждым днем. Ждем возвращения в ближайшее время. Он очень молод. Не надо спешить. Лучше как следует восстановиться. У Андре проблемы с голеностопном. Тоже следим за его состоянием. Не могу сейчас сказать, сколько еще надо на восстановление — неделя, две или три.
- Матч «Оренбург» – «Спартак» пройдет 14 марта на стадионе «Газовик». Начало – в 14:00 мск.
- Хозяева занимают 11-е место (23 очка), гости – 10-е (25 очков).
Источник: «Спорт-Экспресс»