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Шюррле и Умяров пропустят матч с «Оренбургом»

13 марта 2020, 10:51
13

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о состоянии игроков московской команды накануне гостевого матча 22-го тура РПЛ с «Оренбургом».

– Как состояние Бакаева? Тренируется в шлеме?

– В шлеме, да. А вам не нравится, как он выглядит? Мне нравится! Остается таким же классным парнем. Пока ему надо оставаться в защите — чтобы избежать всякого риска.

– Когда вернутся Шюррле и Умяров?

– Наиль поправляется. Ему лучше с каждым днем. Ждем возвращения в ближайшее время. Он очень молод. Не надо спешить. Лучше как следует восстановиться. У Андре проблемы с голеностопном. Тоже следим за его состоянием. Не могу сейчас сказать, сколько еще надо на восстановление — неделя, две или три.

  • Матч «Оренбург» – «Спартак» пройдет 14 марта на стадионе «Газовик». Начало – в 14:00 мск.
  • Хозяева занимают 11-е место (23 очка), гости – 10-е (25 очков).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Шюррле Андре Умяров Наиль Тедеско Доменико
Комментарии (13)
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oyabun
1584091612
А Зобнин то следующую игру пропускает. Так бы Умяров мог заменить, но выйдет скорее всего Тилль, который пока непонятен своей нестабильной игрой.
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TOL47
1584092580
Оренбург отдохнул в матче с Сочи, надо со Спартаком максимум выдавать
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vka1970
1584096806
Хреново. Надеюсь и с Тилем этот матч вытащим.
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piligrim1986
1584098237
а до этого они прям играли
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paracetamol
1584099161
Все одно продувать, какая разница с ними или без?!
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zigbert
1584129183
Отсутствие Шюррле и Умярова не так страшно. А вот Зобнин пригодился бы. Сейчас он набрал оптимальную форму.
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