Сульшер: «Можно смело ждать, что Погба останется в «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что полузащитник Поль Погба с большой долей вероятности останется в клубе на следующий сезон.
«Погба – это наш игрок. У него все еще два года контракта. Кроме того, договор не исключает опцию продления еще на год. Можно смело ждать, что Поль останется в «Манчестер Юнайтед» и на следующий сезон», – заявил специалист из Норвегии.
- Погба в текущем сезоне сыграл восемь матчей в составе «МЮ» и отдал две голевые передачи.
- Сообщалось, что «Реал» окончательно отказался от варианта перехода француза в испанский клуб.
Источник: The Telegraph