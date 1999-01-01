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    Сульшер: «Можно смело ждать, что Погба останется в «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что полузащитник Поль Погба с большой долей вероятности останется в клубе на следующий сезон.

    «Погба – это наш игрок. У него все еще два года контракта. Кроме того, договор не исключает опцию продления еще на год. Можно смело ждать, что Поль останется в «Манчестер Юнайтед» и на следующий сезон», – заявил специалист из Норвегии.

    • Погба в текущем сезоне сыграл восемь матчей в составе «МЮ» и отдал две голевые передачи.
    • Сообщалось, что «Реал» окончательно отказался от варианта перехода француза в испанский клуб.

    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 08:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +153

      ц 8 часов назад

      Боится ехать в италию - испанию, продать его в китай.

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