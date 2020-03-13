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  • Сульшер: «Можно смело ждать, что Погба останется в «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон»

Сульшер: «Можно смело ждать, что Погба останется в «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон»

13 марта 2020, 08:31
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что полузащитник Поль Погба с большой долей вероятности останется в клубе на следующий сезон.

«Погба – это наш игрок. У него все еще два года контракта. Кроме того, договор не исключает опцию продления еще на год. Можно смело ждать, что Поль останется в «Манчестер Юнайтед» и на следующий сезон», – заявил специалист из Норвегии.

  • Погба в текущем сезоне сыграл восемь матчей в составе «МЮ» и отдал две голевые передачи.
  • Сообщалось, что «Реал» окончательно отказался от варианта перехода француза в испанский клуб.

Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Погба Поль Сульшер Уле-Гуннар
Комментарии (1)
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ц
1584090149
Боится ехать в италию - испанию, продать его в китай.
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