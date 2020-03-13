Сульшер: «Можно смело ждать, что Погба останется в «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что полузащитник Поль Погба с большой долей вероятности останется в клубе на следующий сезон.

«Погба – это наш игрок. У него все еще два года контракта. Кроме того, договор не исключает опцию продления еще на год. Можно смело ждать, что Поль останется в «Манчестер Юнайтед» и на следующий сезон», – заявил специалист из Норвегии.