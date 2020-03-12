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    Daily Mail: «Реал» утратил интерес к Погба из-за прогресса Вальверде и Эдегора

    «Реал» намерен отказаться от трансфера полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

    По информации Daily Mail, в мадридском клубе считают нецелесообразным приобретение дорогостоящего француза на фоне прогресса Федерико Вальверде и Мартина Эдегора.

    В «Реале» уверены, что именно за норвежцем и уругвайцем будущее команды.

    • Погба в текущем сезоне сыграл восемь матчей в составе «МЮ» и отдал две голевые передачи.
    • В активе Вальверде два забитых мяча и четыре ассиста в 32 играх за «Реал».
    • Эдегор этот сезон проводит в аренде в «Реал Сосьедаде», на его счету семь голов и восемь результативных передач в 28 поединках.

    Источник: Daily Mail

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    12.03.2020 21:54
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2237

      Борат 1 час назад

      Ну и куда теперь мю слить этого негрилу? Гыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: 0

      diana.khisamova 1 час назад

      ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь?!У мужа теперь каменный СТОЯК, а я ТЕКУ от одного его взгляда!!! И секс по 3 часа...Вот почитайте как я этого добилась в моем блоге ------- http://bit.do/strigenco

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +65

      Graceful 713 2 часа назад

      Вальверде и Погба разноплановые игроки, а если сравнивать с норвежцем, то Поля сильнее

      0
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      ...
      Рейтинг: +291

      Proker > Graceful 713 1 час назад

      Какой он нех поля силён?он просто гордый нытий у6людок

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +987

      FENIX-SL 2 часа назад

      возрадуемся

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