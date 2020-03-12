Daily Mail: «Реал» утратил интерес к Погба из-за прогресса Вальверде и Эдегора

«Реал» намерен отказаться от трансфера полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
По информации Daily Mail, в мадридском клубе считают нецелесообразным приобретение дорогостоящего француза на фоне прогресса Федерико Вальверде и Мартина Эдегора.
В «Реале» уверены, что именно за норвежцем и уругвайцем будущее команды.
- Погба в текущем сезоне сыграл восемь матчей в составе «МЮ» и отдал две голевые передачи.
- В активе Вальверде два забитых мяча и четыре ассиста в 32 играх за «Реал».
- Эдегор этот сезон проводит в аренде в «Реал Сосьедаде», на его счету семь голов и восемь результативных передач в 28 поединках.
Источник: Daily Mail