Daily Mail: «Реал» утратил интерес к Погба из-за прогресса Вальверде и Эдегора

«Реал» намерен отказаться от трансфера полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

По информации Daily Mail, в мадридском клубе считают нецелесообразным приобретение дорогостоящего француза на фоне прогресса Федерико Вальверде и Мартина Эдегора.

В «Реале» уверены, что именно за норвежцем и уругвайцем будущее команды.