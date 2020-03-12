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  • Daily Mail: «Реал» утратил интерес к Погба из-за прогресса Вальверде и Эдегора

Daily Mail: «Реал» утратил интерес к Погба из-за прогресса Вальверде и Эдегора

12 марта 2020, 21:54
5

«Реал» намерен отказаться от трансфера полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

По информации Daily Mail, в мадридском клубе считают нецелесообразным приобретение дорогостоящего француза на фоне прогресса Федерико Вальверде и Мартина Эдегора.

В «Реале» уверены, что именно за норвежцем и уругвайцем будущее команды.

  • Погба в текущем сезоне сыграл восемь матчей в составе «МЮ» и отдал две голевые передачи.
  • В активе Вальверде два забитых мяча и четыре ассиста в 32 играх за «Реал».
  • Эдегор этот сезон проводит в аренде в «Реал Сосьедаде», на его счету семь голов и восемь результативных передач в 28 поединках.

Источник: Daily Mail
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Реал Реал Сосьедад Погба Поль Эдегор Мартин Вальверде Федерико
Комментарии (5)
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Graceful 713
1584042174
Вальверде и Погба разноплановые игроки, а если сравнивать с норвежцем, то Поля сильнее
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DeStar
1584095343
слава богам
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