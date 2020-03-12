«Нет коронавирусу»: Смолов опубликовал фото с игроками «Сельты»

Нападающий «Сельты» Федор Смолов выложил в инстаграме совместную фотографию с двумя партнерами по команде – защитником Джейсоном Мурильо и хавбеком Рафиньей Алькантарой.
«Скажите «привет»! P. S. Нет коронавирусу», – подписал футболист опубликованный снимок.
- Сегодня стало известно о приостановке чемпионата Испании из-за коронавируса.
- Смолов перешел в «Сельту» в январе на правах аренды.
- В его активе один гол в шести матчах.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм Федора Смолова