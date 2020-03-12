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    «Нет коронавирусу»: Смолов опубликовал фото с игроками «Сельты»

    Нападающий «Сельты» Федор Смолов выложил в инстаграме совместную фотографию с двумя партнерами по команде – защитником Джейсоном Мурильо и хавбеком Рафиньей Алькантарой.

    «Скажите «привет»! P. S. Нет коронавирусу», – подписал футболист опубликованный снимок.

    • Сегодня стало известно о приостановке чемпионата Испании из-за коронавируса.
    • Смолов перешел в «Сельту» в январе на правах аренды.
    • В его активе один гол в шести матчах.

    text

    Публикация от text (@smolovfedor_10) 12 Мар 2020 в 7:55 PDT

    Источник: Инстаграм Федора Смолова

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    12.03.2020 19:30
    Комментарии7
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      Рейтинг: 0

      diana.khisamova 1 час назад

      ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь?!У мужа теперь каменный СТОЯК, а я ТЕКУ от одного его взгляда!!! И секс по 3 часа...Вот почитайте как я этого добилась в моем блоге ------- https://cuz.su/stblog

      0
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      Рейтинг: +570

      Makaweli > diana.khisamova 55 минут назад

      Муж импотент?

      0
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      Рейтинг: +31

      ACESANDEIGHTS 4 часа назад

      Бомбардир, вам нужна помощь переводчика или гугл забанили?

      "Say hi. Not to coronavirus" переводится как "Привет / Скажи привет! p.s. не коронавирусу"

      "Нет коронавирусу" там не написано

      0
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      Рейтинг: +9945

      KLIM777 > ACESANDEIGHTS 4 часа назад

      у них школяры за лайки работают и стикеры

      -1
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      Рейтинг: +1293

      Mister_Tomsk > ACESANDEIGHTS 3 часа назад

      Поздороваться
      ПС.Только не к коронавирусу
      перевод с яндекса))))

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      Рейтинг: +1578

      ZENIT****** > ACESANDEIGHTS 3 часа назад

      Ну в общем "светанулся" Федя.(типа жив здоров,с партнёрами отдыхаю,улыбаюсь,жизнь прекрасна).

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      Рейтинг: +291

      Proker > ACESANDEIGHTS 1 час назад

      Набируть по объявлению)))

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