«Нет коронавирусу»: Смолов опубликовал фото с игроками «Сельты»

Нападающий «Сельты» Федор Смолов выложил в инстаграме совместную фотографию с двумя партнерами по команде – защитником Джейсоном Мурильо и хавбеком Рафиньей Алькантарой.

«Скажите «привет»! P. S. Нет коронавирусу», – подписал футболист опубликованный снимок.

Сегодня стало известно о приостановке чемпионата Испании из-за коронавируса.

Смолов перешел в «Сельту» в январе на правах аренды.

В его активе один гол в шести матчах.