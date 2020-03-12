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«Нет коронавирусу»: Смолов опубликовал фото с игроками «Сельты»

12 марта 2020, 19:30
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Нападающий «Сельты» Федор Смолов выложил в инстаграме совместную фотографию с двумя партнерами по команде – защитником Джейсоном Мурильо и хавбеком Рафиньей Алькантарой.

«Скажите «привет»! P. S. Нет коронавирусу», – подписал футболист опубликованный снимок.

  • Сегодня стало известно о приостановке чемпионата Испании из-за коронавируса.
  • Смолов перешел в «Сельту» в январе на правах аренды.
  • В его активе один гол в шести матчах.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Федора Смолова
Испания. Примера Сельта Смолов Федор
Комментарии (4)
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ACESANDEIGHTS
1584031884
Бомбардир, вам нужна помощь переводчика или гугл забанили? "Say hi. Not to coronavirus" переводится как "Привет / Скажи привет! p.s. не коронавирусу" "Нет коронавирусу" там не написано
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