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  • «Ливерпуль» впервые при Клоппе вылетел из еврокубков. Ранее было три финала

«Ливерпуль» впервые при Клоппе вылетел из еврокубков. Ранее было три финала

12 марта 2020, 06:41
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«Ливерпуль» прекратил участие в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, дважды проиграв «Атлетико» (0:1, 2:3).

Таким образом, мерсисайдская команда впервые при Юргене Клоппе выбыла из еврокубковых турниров.

Немец возглавил «Ливерпуль» 8 октября 2015 года и в сезоне-2015/16 дошел до финала Лиги Европы, где уступил «Севилье» (1:3).

В кампании-2016/17 действующий лидер АПЛ не принимал участие в евросоревнованиях.

В сезонах 2017/18 и 2018/19 «Ливерпуль» пробивался в финал Лиги чемпионов. В первом случае команда Клоппа потерпела поражение от «Реала» (1:3), а во втором – победила «Тоттенхэм» (2:0) и взяла трофей.

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Ливерпуль Атлетико Клопп Юрген
Комментарии (2)
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orzy
1583989773
100% ошибка Клоппа вместе Салаха Ориги с первых минут
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Conn
1584017012
Ошибка таракана, пардон, клоппа состоит в том, что на воротах ливера стоял близнец Акинфея Дырявого, а у испанцев стоял настоящий вратарь!
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