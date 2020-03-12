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    «Ливерпуль» впервые при Клоппе вылетел из еврокубков. Ранее было три финала

    «Ливерпуль» прекратил участие в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, дважды проиграв «Атлетико» (0:1, 2:3).

    Таким образом, мерсисайдская команда впервые при Юргене Клоппе выбыла из еврокубковых турниров.

    Немец возглавил «Ливерпуль» 8 октября 2015 года и в сезоне-2015/16 дошел до финала Лиги Европы, где уступил «Севилье» (1:3).

    В кампании-2016/17 действующий лидер АПЛ не принимал участие в евросоревнованиях.

    В сезонах 2017/18 и 2018/19 «Ливерпуль» пробивался в финал Лиги чемпионов. В первом случае команда Клоппа потерпела поражение от «Реала» (1:3), а во втором – победила «Тоттенхэм» (2:0) и взяла трофей.

    Источник: «Бомбардир»

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    12.03.2020 06:41
    Комментарии3
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      Рейтинг: +44

      Conn 8 часов назад

      Ошибка таракана, пардон, клоппа состоит в том, что на воротах ливера стоял близнец Акинфея Дырявого, а у испанцев стоял настоящий вратарь!

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      Рейтинг: +13669

      sssrspartak 14 часов назад

      жалко ливер!создать столько моментов и проиграть!

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      Рейтинг: +143

      orzy 16 часов назад

      100% ошибка Клоппа вместе Салаха Ориги с первых минут

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