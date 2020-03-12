«Ливерпуль» впервые при Клоппе вылетел из еврокубков. Ранее было три финала

«Ливерпуль» прекратил участие в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, дважды проиграв «Атлетико» (0:1, 2:3).

Таким образом, мерсисайдская команда впервые при Юргене Клоппе выбыла из еврокубковых турниров.

Немец возглавил «Ливерпуль» 8 октября 2015 года и в сезоне-2015/16 дошел до финала Лиги Европы, где уступил «Севилье» (1:3).

В кампании-2016/17 действующий лидер АПЛ не принимал участие в евросоревнованиях.

В сезонах 2017/18 и 2018/19 «Ливерпуль» пробивался в финал Лиги чемпионов. В первом случае команда Клоппа потерпела поражение от «Реала» (1:3), а во втором – победила «Тоттенхэм» (2:0) и взяла трофей.