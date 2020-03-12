«Ливерпуль» играет дополнительное время в Лиге чемпионов впервые с 2008 года, когда уступил «Челси» перед финалом в Москве

В эти минуты проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико». Англичане проводят дополнительное время во встрече турнира впервые с 2008 года.

Тогда в ответном матче полуфинала «Ливерпуль» под руководством Рафаэля Бенитеса уступил «Челси» на «Стэмфорд Бридж». Лондонцы вышли в финал, который проиграли в Москве «Манчестер Юнайтед».