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    «Ливерпуль» играет дополнительное время в Лиге чемпионов впервые с 2008 года, когда уступил «Челси» перед финалом в Москве

    В эти минуты проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико». Англичане проводят дополнительное время во встрече турнира впервые с 2008 года.

    Тогда в ответном матче полуфинала «Ливерпуль» под руководством Рафаэля Бенитеса уступил «Челси» на «Стэмфорд Бридж». Лондонцы вышли в финал, который проиграли в Москве «Манчестер Юнайтед».

    • Основное время матча против «Атлетико» завершилось минимальной победой «Ливерпуля».
    • Англичане – действующие победители турнира.
    • «Ливерпуль» с отрывом лидирует в АПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2020 01:02
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2237

      Борат 23 часа назад

      Неужели это мадридское го*но пройдёт дальше ? Гыгы

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +487

      слайд > Борат 15 часов назад

      дальше мамки твоей дырявой не пройдут не переживай

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2237

      Борат > слайд 13 часов назад

      опять я слышу твой вскукарек с параши ?
      гыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +487

      слайд > Борат 9 часов назад

      опять я твоей мамашке в рот дал извини

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2803

      zatonn 23 часа назад

      А ситуация складывается явно не в пользу Клоппа. За оставшийся отрезок времени в 15 минут забить два и не пропустить?

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