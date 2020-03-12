Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ливерпуль» играет дополнительное время в Лиге чемпионов впервые с 2008 года, когда уступил «Челси» перед финалом в Москве

«Ливерпуль» играет дополнительное время в Лиге чемпионов впервые с 2008 года, когда уступил «Челси» перед финалом в Москве

12 марта 2020, 01:02
1

В эти минуты проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико». Англичане проводят дополнительное время во встрече турнира впервые с 2008 года.

Тогда в ответном матче полуфинала «Ливерпуль» под руководством Рафаэля Бенитеса уступил «Челси» на «Стэмфорд Бридж». Лондонцы вышли в финал, который проиграли в Москве «Манчестер Юнайтед».

  • Основное время матча против «Атлетико» завершилось минимальной победой «Ливерпуля».
  • Англичане – действующие победители турнира.
  • «Ливерпуль» с отрывом лидирует в АПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Ливерпуль Атлетико Челси
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zatonn
1583964777
А ситуация складывается явно не в пользу Клоппа. За оставшийся отрезок времени в 15 минут забить два и не пропустить?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+