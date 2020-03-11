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    Вилков рассудит «Ростов» и «Локомотив», Казарцева назначили на матч «Оренбург» – «Спартак»

    РФС опубликовал список судейских назначений на 22-й тур РПЛ. Встречу в Ростове-на-Дону обслужит нижегородец Михаил Вилков.

    13 марта (пятница)

    «Ахмат» – «Динамо»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); VAR – Михаил Вилков (Нижний Новгород), AVAR – Николай Богач (Люберцы); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

    14 марта (суббота)

    «Оренбург» – «Спартак»: судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); VAR – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), AVAR – Антон Аверьянов (Москва); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

    «Зенит» – «Урал»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); VAR – Павел Кукуян (Сочи), AVAR – Илья Елеференко (Москва); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).

    «Арсенал» – «Рубин»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Анатолий Жабченко (Краснодар); VAR – Алексей Сухой (Люберцы), AVAR – Антон Кобзев (Москва); инспектор – Вячеслав Харламов (Москва).

    15 марта (воскресенье)

    «Сочи» – «Краснодар»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Валентин Мурашов (Москва), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); VAR – Кирилл Левников (Санкт-Петербург), AVAR – Николай Еремин (Москва); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

    ЦСКА – «Уфа»: судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); VAR – Евгений Турбин (Дмитров), AVAR – Дмитрий Сафьян (Москва); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

    «Ростов» – «Локомотив»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); VAR – Василий Казарцев (Санкт-Петербург), AVAR – Алексей Стипиди (Краснодар); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

    16 марта (понедельник)

    «Тамбов» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); VAR – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), AVAR – Тихон Калугин (Москва); инспектор – Сергей Французов (Москва).

    Источник: РФС

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    11.03.2020 13:41
    Комментарии10
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      Рейтинг: +521

      titata 7 часов назад

      как Оренбург сегодня будет играть, может надо слить Сочи в гостях, а дома побиться со Спартаком?
      это вопрос для тех кто знает , расскажите расклад до игр.

      1
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      Рейтинг: +23203

      gol_kak_sokol 8 часов назад

      тов вилков, а ми вас развэ нэ расстрэляли в 1937 г.

      2
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      Рейтинг: +2816

      Литейный4 8 часов назад

      Куда ни кинь везде птенцы Федуна. Все у него харчуются. Стыдно за свиней. Гыгыгы

      8
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      Рейтинг: +12293

      vka1970 9 часов назад

      Не знаю кому во встрече Ростов Локо повезёт больше.
      Скорее всего Вилкову.Слишком много заинтересованных ртов.))

      2
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      Рейтинг: +2852

      Alekxei Z. 10 часов назад

      Оренбург-Спартак.
      Почему все главные питерцы ???
      Тут мне один фрукт из города на Неве усирался , что не идёт охота на Спартак.
      Ну как обьяснить , что на матч с филиалом Зенита поставлены все судья с Питера ??? Жеребьёвка ???? Хоть кого ставь во главе судейского корпуса, но выходе всё тоже самое.
      ВСю страну аккупировали выходцы из Питера. Бессмертные змеи горынычи .

      5
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      Рейтинг: -63

      Фанат Рубина 10 часов назад

      ну чтоже дам свой авторитетный прогноз на этот тур!
      «Ахмат» 0–2 «Динамо»: судья – Виталий Мешков (Дмитров);
      с комличенко динамо выглядит хорошо, думаю что 1-2 мяча Коля забьет в этой встрече, хоть и игра пройдет в грозном, но ахмат слаб.
      «Оренбург» 1–2 «Спартак»: судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); VAR – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург),
      о бл* клоунов поставили одного главным, 2 клоуна на вар посадили, вроде спаМ в этом сезоне газпрому не конкурент, видимо у них план утопить из в фнл есть.. думаю спам должен взять свое не смотрят не на что.
      «Зенит» 1–1 «Урал»: судья – Владимир "КЛОУН" Москалев (Воронеж); зенит очень плох, урал тоже но ставка только ради суеверия, если так матч закончится большая часть россии будет очень рада.удачи урал..а ну да еще и клоун судит....
      «Арсенал» 0–1 «Рубин»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); Бл*ть мы в прошлом туре из за тупого арбитра пострадали, так они снова еще более тупого решили поставить да еще газового за что!! Верим нужна только победа команде из Казани!
      «Сочи» 1–3 «Краснодар»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); VAR – Кирилл Левников (Санкт-Петербург), надеюсь действия засланных арбитров из газпрома не помешают быкам взять свое с фарм клубом зенита.. верим в быков.
      ЦСКА 1–0 «Уфа»: судья – Николай Волошин (Смоленск); ну не верю я в то что уфа 2ды героически сыграет за 2 тура.. ну не верю... странно а где засланный арбитр из газпрома, на этой встрече, кто из ху товарищ Волошин?
      «Ростов» 1–1 «Локомотив»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); VAR – Василий Казарцев (Санкт-Петербург), Классика, клоун главный, клоун на варе.. и матч 2 соперкников зенита. ах*энно газпром! молодцы.. ставлю на ничью думаю судьи не дадут здесь кому то выиграть.

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      Рейтинг: -63

      Фанат Рубина > Фанат Рубина 10 часов назад

      Тамбов» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Карасев (Москва); а; VAR – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург),
      и самый главный вопрос уефа карасева назначает на матч ле рома-севилья.. а в рпл он судит аутсайдеров что это за х*****???

      да знаю что из за короновируса его сняли с матча ле, но бл* сам факт то что уефа ему доверяют такой матч сначала говорит о многом!

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      Рейтинг: +521

      titata > Фанат Рубина 7 часов назад

      Ахмат Динамо в Грозном, и микрофоном думаешь Динамо не задушат?

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      Рейтинг: -63

      Фанат Рубина > titata 7 часов назад

      думаю нет. динамовцы хороши по весне, как г*** из под снега всплывают!

      2
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      Рейтинг: +2197

      Борат 11 часов назад

      позор хрякам !
      гыгы

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