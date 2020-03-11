Вилков рассудит «Ростов» и «Локомотив», Казарцева назначили на матч «Оренбург» – «Спартак»

РФС опубликовал список судейских назначений на 22-й тур РПЛ. Встречу в Ростове-на-Дону обслужит нижегородец Михаил Вилков.
13 марта (пятница)
«Ахмат» – «Динамо»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); VAR – Михаил Вилков (Нижний Новгород), AVAR – Николай Богач (Люберцы); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
14 марта (суббота)
«Оренбург» – «Спартак»: судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); VAR – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), AVAR – Антон Аверьянов (Москва); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
«Зенит» – «Урал»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); VAR – Павел Кукуян (Сочи), AVAR – Илья Елеференко (Москва); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).
«Арсенал» – «Рубин»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Анатолий Жабченко (Краснодар); VAR – Алексей Сухой (Люберцы), AVAR – Антон Кобзев (Москва); инспектор – Вячеслав Харламов (Москва).
15 марта (воскресенье)
«Сочи» – «Краснодар»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Валентин Мурашов (Москва), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); VAR – Кирилл Левников (Санкт-Петербург), AVAR – Николай Еремин (Москва); инспектор – Сергей Анохин (Москва).
ЦСКА – «Уфа»: судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); VAR – Евгений Турбин (Дмитров), AVAR – Дмитрий Сафьян (Москва); инспектор – Владимир Енютин (Москва).
«Ростов» – «Локомотив»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); VAR – Василий Казарцев (Санкт-Петербург), AVAR – Алексей Стипиди (Краснодар); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
16 марта (понедельник)
«Тамбов» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); VAR – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), AVAR – Тихон Калугин (Москва); инспектор – Сергей Французов (Москва).