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    Орлов – о Ерохине: «Возможно, ему нужен психолог, чтобы снять порчу»

    Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение об игре полузащитника «Зенита» Александра Ерохина.

    «Я все время думаю о психологическом портрете Ерохина. Что с ним происходит? Рост — 195 см, старается, но на его лице никогда нет улыбки. То есть у него комплексы, которые давят. Пока он не поймет, что должен все это оседлать и помчаться на боевом коне вперед с улыбкой…

    В последнем туре Ерохин не попал в пустые ворота. Возможно, ему нужен психолог, чтобы снять какую-то порчу. Он грустный, мрачный, а в футбол так не играют. Ну не играют в футбол с таким взглядом! Он все время выходит на большую работу, как будто спускается в шахту рубить уголь», — сказал Орлов.

    • В этом сезоне Ерохин провел 17 матчей в РПЛ, в которых забил два гола.
    • Его контракт с «Зенитом» рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: ГСО Live

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    11.03.2020 08:44
    Комментарии17
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      Рейтинг: -96

      Аденн 6 часов назад

      стыд и срам вонючкам. Стыдно за бЗенит. Очередного футболиста превратили в игрулю.

      0
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      Рейтинг: +888

      arok 11 часов назад

      Уголь он точно не рубит, его заставляют газ вручную качать, вот и сил улыбаться даже нет. А если серьезно, то это игрок лимита каких много. Интересно, когда миллионы каждый месяц на карту падают, улыбка проскакивает?

      0
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      Рейтинг: +1526

      Hektor 84 11 часов назад

      А что психологи дошли до того что уже порчи снимают?

      1
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      Рейтинг: +2852

      Alekxei Z. 13 часов назад

      Парень не в своей тарелке. Жизнь поставила перед выбором , деньги или кайф от футбола. Выбрал лаве , вот и улыбка пропала.
      Ну и если по чесноку , то не такой уж и одарённый игрок, чтобы так о нём печалиться. Таких очень много.

      2
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      Рейтинг: +1818

      Kollljan 13 часов назад

      Пора с ним прощаться.

      1
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      Рейтинг: +10142

      Garrincha58 14 часов назад

      никогда он не был игроком хорошего уровня. так середняк, который как и любой другой середняк раз в год может сыграть как мастер, а иногда у таких игроков и раз в год не бывает тоже самое и Сутормин копия Ерохин они даже по полю двигаются одинаково мелкими шажочками ни скорости ни мощи в современном футболе так нельзя играть кстати Кузяев и Шатов тоже не ахти в командах уровня скажем Лейпцига или Бенфики таких игроков даже бы и рассматривать не стали а Зенит таких держит и кормит и хочет выйти из группы ЛЧ но не бывает чудес состав у Зенита слабый и это доказывают последние игры с УФОй и Локомотивом,а тренерской мысли и в помине нет

      2
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      Рейтинг: +38196

      portero 14 часов назад

      Орлов тут или психолог или порча, так какого хрена в Зените сотни типо служащих и нет нормального психолога?????

      3
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      Рейтинг: +119

      valkam72 > portero 14 часов назад

      Экономят

      1
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      Рейтинг: +1117

      AHTUNGBOL 15 часов назад

      Сочи ждёт...

      5
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      Рейтинг: +487

      vmonomah17 15 часов назад

      Может ему ноги другие пришить? Не такие кривые и кудрявые )))

      1
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      Рейтинг: +1206

      Lenin26 15 часов назад

      Последний год Ерохин просто не какой,нужно избавляться от него,игрок который не может мяч обработать в простой ситуации клубу не нужен,скажу больше он вреден для клуба!!!!Кто смотрел игру тот поймёт,когда мяч у Ерохина в 90% случаев потеря или пас назад.

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      Рейтинг: +38196

      portero > Lenin26 14 часов назад

      Думаю на тренировках у него нет проблем, иначе его в состав бы не ставили. А вот почему в Зените нет специалиста психолога, вон у америкосов это первое место занимает, накачка психологом...

      3
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      Рейтинг: +2318

      raritet > Lenin26 14 часов назад

      Практически во всех играх последних , голы забитые в ворота Зенита после косяков Ерохина и Оздоева.

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