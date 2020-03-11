Орлов – о Ерохине: «Возможно, ему нужен психолог, чтобы снять порчу»

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение об игре полузащитника «Зенита» Александра Ерохина.

«Я все время думаю о психологическом портрете Ерохина. Что с ним происходит? Рост — 195 см, старается, но на его лице никогда нет улыбки. То есть у него комплексы, которые давят. Пока он не поймет, что должен все это оседлать и помчаться на боевом коне вперед с улыбкой…

В последнем туре Ерохин не попал в пустые ворота. Возможно, ему нужен психолог, чтобы снять какую-то порчу. Он грустный, мрачный, а в футбол так не играют. Ну не играют в футбол с таким взглядом! Он все время выходит на большую работу, как будто спускается в шахту рубить уголь», — сказал Орлов.