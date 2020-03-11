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  • Орлов – о Ерохине: «Возможно, ему нужен психолог, чтобы снять порчу»

Орлов – о Ерохине: «Возможно, ему нужен психолог, чтобы снять порчу»

11 марта 2020, 08:44
16

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение об игре полузащитника «Зенита» Александра Ерохина.

«Я все время думаю о психологическом портрете Ерохина. Что с ним происходит? Рост — 195 см, старается, но на его лице никогда нет улыбки. То есть у него комплексы, которые давят. Пока он не поймет, что должен все это оседлать и помчаться на боевом коне вперед с улыбкой…

В последнем туре Ерохин не попал в пустые ворота. Возможно, ему нужен психолог, чтобы снять какую-то порчу. Он грустный, мрачный, а в футбол так не играют. Ну не играют в футбол с таким взглядом! Он все время выходит на большую работу, как будто спускается в шахту рубить уголь», — сказал Орлов.

  • В этом сезоне Ерохин провел 17 матчей в РПЛ, в которых забил два гола.
  • Его контракт с «Зенитом» рассчитан до июня 2022 года.

Источник: ГСО Live
Россия. Премьер-лига Зенит Ерохин Александр Орлов Геннадий
Комментарии (16)
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Lenin26
1583907667
Последний год Ерохин просто не какой,нужно избавляться от него,игрок который не может мяч обработать в простой ситуации клубу не нужен,скажу больше он вреден для клуба!!!!Кто смотрел игру тот поймёт,когда мяч у Ерохина в 90% случаев потеря или пас назад.
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vmonomah17
1583908102
Может ему ноги другие пришить? Не такие кривые и кудрявые )))
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AHTUNGBOL
1583908238
Сочи ждёт...
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portero
1583909687
Орлов тут или психолог или порча, так какого хрена в Зените сотни типо служащих и нет нормального психолога?????
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Garrincha58
1583911051
Комментарий удален.
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Garrincha58
1583911561
никогда он не был игроком хорошего уровня. так середняк, который как и любой другой середняк раз в год может сыграть как мастер, а иногда у таких игроков и раз в год не бывает тоже самое и Сутормин копия Ерохин они даже по полю двигаются одинаково мелкими шажочками ни скорости ни мощи в современном футболе так нельзя играть кстати Кузяев и Шатов тоже не ахти в командах уровня скажем Лейпцига или Бенфики таких игроков даже бы и рассматривать не стали а Зенит таких держит и кормит и хочет выйти из группы ЛЧ но не бывает чудес состав у Зенита слабый и это доказывают последние игры с УФОй и Локомотивом,а тренерской мысли и в помине нет
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Kollljan
1583913949
Пора с ним прощаться.
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Hektor 84
1583920919
А что психологи дошли до того что уже порчи снимают?
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arok
1583922373
Уголь он точно не рубит, его заставляют газ вручную качать, вот и сил улыбаться даже нет. А если серьезно, то это игрок лимита каких много. Интересно, когда миллионы каждый месяц на карту падают, улыбка проскакивает?
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zigbert
1584093003
От сидения на лавке мастерства не прибавится.
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