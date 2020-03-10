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    Савин: «Кокорин не говорил о нежелании возвращаться в «Зенит». Этого же нет в видео»

    Блогер Евгений Савин прокомментировал ситуацию с цитатой нападающего «Сочи» Александра Кокорина о нежелании возвращаться в «Зенит», которую в пресс-релизе разослали по СМИ редакторы ютуб-канала «КраСава».

    «У нас два новых редактора. Они работали по ролику с Генрихом Мхитаряном и тоже дали неточную информацию, но тогда они хотя бы согласовали пресс-релиз. Сейчас они пресс-релиз не согласовали и дали то, чего нет в ролике. Я попросил Владу, нашего продюсера, написать в СМИ, которые дали информацию, которой нет в ролике. Попросил ее объяснить, что так случилось — у нас такая команда, и мы допускаем ошибки. Вот и весь вопрос. Я уже ребятам сказал «спасибо» — из-за этого у нас большие проблемы. Странно давать пресс-релиз, не согласовав его с нами, который не соответствует фразам в ролике.

    Тут никаких интриг нет, никакого давления нет. Если бы я боялся какого-нибудь давления, я бы согласовывал ролик с «Сочи» или «Зенитом». Мне абсолютно без разницы. Это максимально честный ролик, за что Саше спасибо: и МРОТ, и переходы, и тюрьма. Тут нет никакого злого заговора.

    Но я не могу отвечать за людей, которые не согласовывают пресс-релиз и дают то, что им там привиделось. Они могли написать: «Не буду срать в одном поле с Миллером», например. Этого же нет в видео, Кокорин этого не говорил. Поэтому то, что написали эти ребята в пресс-релизах — это их проблемы. Я им пожелал удачи, эти люди со мной больше не работают», – цитирует Савина «Спорт день за днем».

    • Ранее в пресс-релизе, разосланном редакцией шоу «КраСава», появилась следующая цитата Кокорина: «На данный момент желания возвращаться при этом руководстве вообще нет. Отношения у нас испорчены. И смысла я не вижу. Ходить и друг другу улыбаться, будто ничего нет».

    «Ничего подобного я не говорил». Кокорин опроверг слова о нежелании возвращаться в «Зенит»

    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.03.2020 18:43
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1526

      Hektor 84 10 марта, 20:48

      Позор синиту и его фарм клубам

      0
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      Рейтинг: +1751

      giluxa1963 10 марта, 19:24

      руководство клуба Зенит делает так как ему сказали -люди держаться за свое место а Кокорин отработанный материал

      0
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      Рейтинг: +507

      слайд 10 марта, 19:13

      понял что зеня это клуб недомужиков

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