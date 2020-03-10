«Ничего подобного я не говорил». Кокорин опроверг слова о нежелании возвращаться в «Зенит»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин опроверг слова о нежелании возвращаться в «Зенит», которые появились в СМИ до выхода интервью с блогером Евгением Савиным на ютуб-канале «КраСава».

«Данная информация не является действительной! Ничего подобного я не говорю в видео интервью. Журналисты как обычно пытаются сделать конфликт там, где его нет! Смотрите внимательно!» – написал Кокорин в сторис инстаграма.

Ранее в пресс-релизе, разосланном редакцией шоу «КраСава», появилась следующая цитата Кокорина: «На данный момент желания возвращаться при этом руководстве вообще нет. Отношения у нас испорчены. И смысла я не вижу. Ходить и друг другу улыбаться, будто ничего нет».

Корреспондент «Спорт День за Днем» Александр Кавокин в своем телеграме сообщал, что редакторы «КраСавы» разослали пресс-релиз выпуска с Кокориным, не показав его Савину.