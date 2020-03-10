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  • «Ничего подобного я не говорил». Кокорин опроверг слова о нежелании возвращаться в «Зенит»

«Ничего подобного я не говорил». Кокорин опроверг слова о нежелании возвращаться в «Зенит»

10 марта 2020, 17:03
14

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин опроверг слова о нежелании возвращаться в «Зенит», которые появились в СМИ до выхода интервью с блогером Евгением Савиным на ютуб-канале «КраСава».

«Данная информация не является действительной! Ничего подобного я не говорю в видео интервью. Журналисты как обычно пытаются сделать конфликт там, где его нет! Смотрите внимательно!» – написал Кокорин в сторис инстаграма.

Ранее в пресс-релизе, разосланном редакцией шоу «КраСава», появилась следующая цитата Кокорина: «На данный момент желания возвращаться при этом руководстве вообще нет. Отношения у нас испорчены. И смысла я не вижу. Ходить и друг другу улыбаться, будто ничего нет».

Корреспондент «Спорт День за Днем» Александр Кавокин в своем телеграме сообщал, что редакторы «КраСавы» разослали пресс-релиз выпуска с Кокориным, не показав его Савину.

Источник: инстаграм Александра Кокорина
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Савин Евгений Кокорин Александр
Комментарии (14)
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Chernyi Lis
1583850677
да совести нет у тебя..выкручиваешься как хохол..обратно за клетку будет..
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Plyash
1583851868
Что бы вернуться в Зеньку,хоть через год,Коке надо напрочь лишиться чувства собственного достоинства.
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kazak161
1583854439
Кокорин потерялся в футбольной жизни, пора начинать новую, тем более деньги на это есть!
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portero
1583857169
Ну не верится что Савин не знал, обыкновенный пиар, подкинул говна для поднятия рейтинга...
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Граф2019
1583858781
свалить от кормушки!?...
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Hektor 84
1583862816
Кокошка заднюю включает. В его стиле. А что не слышно его папаши агента? Как он еще не выразился.
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polt
1583867296
Об него ноги вытерли, а он им это спускает. Неуважуха.
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polt
1583867793
Ну да, конфликтовать с Зенитом (то бишь с гнилым руководством) себе дороже, говнеца могут понаделать и похоронят, как футболиста. Что то мне это напоминает, из прошлого СССР. (не выезд за границу, запрет на концерты, ну и т.п.)
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zigbert
1584092658
Никакой ответственности. Проще всего теперь отказаться от своих слов.
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