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    «Ничего подобного я не говорил». Кокорин опроверг слова о нежелании возвращаться в «Зенит»

    Нападающий «Сочи» Александр Кокорин опроверг слова о нежелании возвращаться в «Зенит», которые появились в СМИ до выхода интервью с блогером Евгением Савиным на ютуб-канале «КраСава».

    «Данная информация не является действительной! Ничего подобного я не говорю в видео интервью. Журналисты как обычно пытаются сделать конфликт там, где его нет! Смотрите внимательно!» – написал Кокорин в сторис инстаграма.

    Ранее в пресс-релизе, разосланном редакцией шоу «КраСава», появилась следующая цитата Кокорина: «На данный момент желания возвращаться при этом руководстве вообще нет. Отношения у нас испорчены. И смысла я не вижу. Ходить и друг другу улыбаться, будто ничего нет».

    Корреспондент «Спорт День за Днем» Александр Кавокин в своем телеграме сообщал, что редакторы «КраСавы» разослали пресс-релиз выпуска с Кокориным, не показав его Савину.

    Источник: инстаграм Александра Кокорина

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    10.03.2020 17:03
    Комментарии20
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      Рейтинг: +1804

      solodealer 10 марта, 23:54

      Бабло побеждает зло...

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      Рейтинг: +3363

      polt 10 марта, 22:16

      Ну да, конфликтовать с Зенитом (то бишь с гнилым руководством) себе дороже, говнеца могут понаделать и похоронят, как футболиста. Что то мне это напоминает, из прошлого СССР. (не выезд за границу, запрет на концерты, ну и т.п.)

      0
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      Рейтинг: +3363

      polt 10 марта, 22:08

      Об него ноги вытерли, а он им это спускает. Неуважуха.

      0
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      Рейтинг: +1526

      Hektor 84 10 марта, 20:53

      Кокошка заднюю включает. В его стиле. А что не слышно его папаши агента? Как он еще не выразился.

      0
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      Рейтинг: +338

      Граф2019 10 марта, 19:46

      свалить от кормушки!?...

      0
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      Рейтинг: +38196

      portero 10 марта, 19:19

      Ну не верится что Савин не знал, обыкновенный пиар, подкинул говна для поднятия рейтинга...

      4
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      Рейтинг: +1179

      kazak161 10 марта, 18:33

      Кокорин потерялся в футбольной жизни, пора начинать новую, тем более деньги на это есть!

      5
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      Рейтинг: +2816

      Литейный4 10 марта, 17:54

      Стыдно за хряков, распускающих дезу. Гыгыгы

      6
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      Рейтинг: +7

      Жорик секс обжорик > Литейный4 10 марта, 18:54

      ты действительно думаешь что его возьмут обратно??

      0
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      Рейтинг: +507

      слайд > Литейный4 10 марта, 19:16

      хахахах за пачку чифирка недоразумение играет ваш кокоша .стыдно за зинет клуб недомужиков

      -1
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      Рейтинг: +5172

      Persona_non_Grata > Жорик секс обжорик 10 марта, 19:22

      Он не думает - просто нечем .

      0
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      Рейтинг: +2280

      playsh 10 марта, 17:51

      Что бы вернуться в Зеньку,хоть через год,Коке надо напрочь лишиться чувства собственного достоинства.

      1
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      Рейтинг: +38196

      portero > playsh 10 марта, 19:20

      Деньги не пахнут, если заключит хороший контракт, то почему бы и нет.

      3
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      Рейтинг: +38196

      portero > portero 10 марта, 19:22

      Но лучшеб молодого взяли Мостового, ну если прогрессировать будет...

      3
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      Рейтинг: +2280

      playsh > portero 10 марта, 23:28

      Деньги не могут быть дороже уважения к самому себе.

      0
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      Рейтинг: +38196

      portero > playsh 16 часов назад

      это не у всех, сейчас многие это уважение прячут подальше.

      0
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      Рейтинг: +46

      БеZуМныЙ 10 марта, 17:37

      Есть шанс вернуться обратно в Зенит.

      5
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