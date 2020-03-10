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  • Журналист Карпов: перед матчем с ЦСКА половина состава «Спартака» слегла с температурой

Журналист Карпов: перед матчем с ЦСКА половина состава «Спартака» слегла с температурой

10 марта 2020, 16:19
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Перед матчем 1/4 финала Кубка России с ЦСКА заболела половина состава «Спартака», сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграме.

Два игрока «Спартака» слегли с температурой перед матчем с «Динамо», однако быстро выздоровели и выиграли встречу со счетом 2:0. Перед матчем с ЦСКА, информации Карпова, заболело пол-команды, футболисты ходили с температурой и насморком. Среди больных – Артем Ребров, Николай Рассказов, Роман Зобнин.

«Первым заболел Кутепов, у которого, кстати, итальянский агент. Максименко вообще из номера не выходил. Только Джикии все ни по чем, никакая зараза его не берет», – говорится в сообщении.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не паниковал из-за болезни игроков, а перед игрой с «Краснодаром» решил дать отдохнуть Александру Соболеву и Рассказову. По информации журналиста, команда сдала тест на коронавирус, инфекция не подтвердилась.

  • В 1/4 финала Кубка России «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 3:2.
  • Красно-белые забили решающий гол на 107-й минуте в меньшинстве.

Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак ЦСКА
Комментарии (7)
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kvm
1583847658
заразили конским гриппом
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порт
1583847909
Свиной грипп, это вам не шутка.
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general.lizyukov
1583862717
Да-да, Спартак такой крутой, что даже больными выиграл. Не, липовые удаления тут ни при чём, что ты.
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Отчаянный Пердун
1583863807
А помните во время отбора к Евро-2008. Решающая игра Англия - Хорватия (2:3) Которая помогла России занять 2 место в группе и отобраться на евро. Так вот Хорваты, перед игрой отравились или подхватили кишечную инфекцию. Но обосралась вся команда. А потом вышли на игру и налегке победили Англичан!!! Спасибо Хорватам за нашу бронзу на Евро 2008
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BRO_football
1583876727
Свинячий грипп опять свирепствует
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