Журналист Карпов: перед матчем с ЦСКА половина состава «Спартака» слегла с температурой

Перед матчем 1/4 финала Кубка России с ЦСКА заболела половина состава «Спартака», сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграме.

Два игрока «Спартака» слегли с температурой перед матчем с «Динамо», однако быстро выздоровели и выиграли встречу со счетом 2:0. Перед матчем с ЦСКА, информации Карпова, заболело пол-команды, футболисты ходили с температурой и насморком. Среди больных – Артем Ребров, Николай Рассказов, Роман Зобнин.

«Первым заболел Кутепов, у которого, кстати, итальянский агент. Максименко вообще из номера не выходил. Только Джикии все ни по чем, никакая зараза его не берет», – говорится в сообщении.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не паниковал из-за болезни игроков, а перед игрой с «Краснодаром» решил дать отдохнуть Александру Соболеву и Рассказову. По информации журналиста, команда сдала тест на коронавирус, инфекция не подтвердилась.