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    Журналист Карпов: перед матчем с ЦСКА половина состава «Спартака» слегла с температурой

    Перед матчем 1/4 финала Кубка России с ЦСКА заболела половина состава «Спартака», сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграме.

    Два игрока «Спартака» слегли с температурой перед матчем с «Динамо», однако быстро выздоровели и выиграли встречу со счетом 2:0. Перед матчем с ЦСКА, информации Карпова, заболело пол-команды, футболисты ходили с температурой и насморком. Среди больных – Артем Ребров, Николай Рассказов, Роман Зобнин.

    «Первым заболел Кутепов, у которого, кстати, итальянский агент. Максименко вообще из номера не выходил. Только Джикии все ни по чем, никакая зараза его не берет», – говорится в сообщении.

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не паниковал из-за болезни игроков, а перед игрой с «Краснодаром» решил дать отдохнуть Александру Соболеву и Рассказову. По информации журналиста, команда сдала тест на коронавирус, инфекция не подтвердилась.

    • В 1/4 финала Кубка России «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 3:2.
    • Красно-белые забили решающий гол на 107-й минуте в меньшинстве.

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    10.03.2020 16:19
    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: -3796

      gosproektikabinet 13 часов назад

      теперь ясно виноват корановирус, мусульманских кавказцев подкосило

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7431

      BRO_football 11 марта, 00:45

      Свинячий грипп опять свирепствует

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3457

      Отчаянный Пердун 10 марта, 21:10

      А помните во время отбора к Евро-2008. Решающая игра Англия - Хорватия (2:3) Которая помогла России занять 2 место в группе и отобраться на евро. Так вот Хорваты, перед игрой отравились или подхватили кишечную инфекцию. Но обосралась вся команда. А потом вышли на игру и налегке победили Англичан!!! Спасибо Хорватам за нашу бронзу на Евро 2008

      0
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      Рейтинг: +1858

      general.lizyukov 10 марта, 20:51

      Да-да, Спартак такой крутой, что даже больными выиграл. Не, липовые удаления тут ни при чём, что ты.

      0
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      Рейтинг: +23203

      gol_kak_sokol 10 марта, 18:23

      Не б.. Карпов, вирус отбросим, корону оставим.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2816

      Литейный4 10 марта, 18:00

      Свинячий спартаковский грипп. Гыгыгы

      11
      Ответить
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      Рейтинг: +1529

      alarm 10 марта, 17:32

      хряков же должны проверять ветеринары! почему допустили к игре?

      10
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    • ...
      Рейтинг: +3721

      порт 10 марта, 16:45

      Свиной грипп, это вам не шутка.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +931

      kvm 10 марта, 16:40

      заразили конским гриппом

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +10182

      vladimir-7 > kvm 10 марта, 16:47

      У вас свиней свой свиной, он родной. Главное борова не заразите коронавирусом дополнительно.

      2
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      Рейтинг: +2197

      Борат 10 марта, 16:31

      хряки обожают температуру мерить, им градусник в шоколадный глаз ставят !
      гыгы

      5
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      ...
      Рейтинг: +22098

      VVM1964 > Борат 10 марта, 16:39

      Главный Зенитовский гомик как всегда первый в новости про Спартак .

      7
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      ...
      Рейтинг: +13659

      sssrspartak > Борат 10 марта, 16:44

      ты ваще такой нулевой или в клинике вас снабжают всем ,что бы вы гадости писали?ты,аларм,гавроша фрол вся ваша шобла из одной клиники!?лечащим у вас литейный?

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