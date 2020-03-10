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    Бартра: «Никогда не исключал возможности возвращения в «Барселону»

    Защитник «Бетиса» Марк Бартра не исключил возможного возвращения в «Барселону».

    «Сейчас я полностью предан «Бетису». Мне здесь комфортно, но я никогда не исключал возможности возвращения в «Барселону». Там я провел 15 лет, и это было счастливое время. Я всегда слежу за «Барселоной». У меня там осталось много друзей, а теперь и тренер Сетьен, который пригласил меня в «Бетис».

    Зачем перезаключил контракт с «Бетисом»? Ради стабильности. Знаю, что «Бетис» – это серьезный проект. Здесь я чувствую себя как дома», – заявил футболист.

    • Контракт защитника с «Бетисом» действует до июня 2023-го.
    • Бартра – воспитанник «Барселоны».
    • В системе каталонцев защитник был в период с 2002 по 2016 год.

    Источник: El Mundo Deportivo

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    10.03.2020 10:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9445

      Cules2013 10 марта, 19:23

      Уж прости, Марк, хоть ты и свой воспитанник, но никогда не тянул уровень Барсы. А теперь, когда уже почти 30-ка стукнула, уже все двери закрыты. Бетис - это твоё.

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      Рейтинг: +2280

      playsh 10 марта, 17:12

      Ну это навряд ли,старичков там своих хватает.

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