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Бартра: «Никогда не исключал возможности возвращения в «Барселону»

10 марта 2020, 10:58
2

Защитник «Бетиса» Марк Бартра не исключил возможного возвращения в «Барселону».

«Сейчас я полностью предан «Бетису». Мне здесь комфортно, но я никогда не исключал возможности возвращения в «Барселону». Там я провел 15 лет, и это было счастливое время. Я всегда слежу за «Барселоной». У меня там осталось много друзей, а теперь и тренер Сетьен, который пригласил меня в «Бетис».

Зачем перезаключил контракт с «Бетисом»? Ради стабильности. Знаю, что «Бетис» – это серьезный проект. Здесь я чувствую себя как дома», – заявил футболист.

  • Контракт защитника с «Бетисом» действует до июня 2023-го.
  • Бартра – воспитанник «Барселоны».
  • В системе каталонцев защитник был в период с 2002 по 2016 год.

Источник: El Mundo Deportivo
Испания. Примера Бетис Барселона Бартра Марк
Комментарии (2)
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Plyash
1583849542
Ну это навряд ли,старичков там своих хватает.
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Cules2013
1583857401
Уж прости, Марк, хоть ты и свой воспитанник, но никогда не тянул уровень Барсы. А теперь, когда уже почти 30-ка стукнула, уже все двери закрыты. Бетис - это твоё.
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