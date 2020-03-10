Бартра: «Никогда не исключал возможности возвращения в «Барселону»

Защитник «Бетиса» Марк Бартра не исключил возможного возвращения в «Барселону».
«Сейчас я полностью предан «Бетису». Мне здесь комфортно, но я никогда не исключал возможности возвращения в «Барселону». Там я провел 15 лет, и это было счастливое время. Я всегда слежу за «Барселоной». У меня там осталось много друзей, а теперь и тренер Сетьен, который пригласил меня в «Бетис».
Зачем перезаключил контракт с «Бетисом»? Ради стабильности. Знаю, что «Бетис» – это серьезный проект. Здесь я чувствую себя как дома», – заявил футболист.
- Контракт защитника с «Бетисом» действует до июня 2023-го.
- Бартра – воспитанник «Барселоны».
- В системе каталонцев защитник был в период с 2002 по 2016 год.
Источник: El Mundo Deportivo