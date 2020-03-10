Бартра: «Никогда не исключал возможности возвращения в «Барселону»

Защитник «Бетиса» Марк Бартра не исключил возможного возвращения в «Барселону».

«Сейчас я полностью предан «Бетису». Мне здесь комфортно, но я никогда не исключал возможности возвращения в «Барселону». Там я провел 15 лет, и это было счастливое время. Я всегда слежу за «Барселоной». У меня там осталось много друзей, а теперь и тренер Сетьен, который пригласил меня в «Бетис».

Зачем перезаключил контракт с «Бетисом»? Ради стабильности. Знаю, что «Бетис» – это серьезный проект. Здесь я чувствую себя как дома», – заявил футболист.