Федун: «Конечно, нынешний кризис на рынке нефти повлияет на «Спартак»

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб ожидают финансовые трудности из-за кризиса на рынке нефти.

«Конечно, кризис нынешний повлияет на «Спартак». Зарплаты у всех в евро, а доходы в рублях... Сколько будет стоить нефть? Если б я знал», – сказал Федун.

Из-за отказа России поддерживать предложение ОПЕК уменьшить объем добычи нефти цена на сырье впервые с лета 2017 года опустилась ниже 46 долларов за баррель.

«Спартак» по итогам 21 тура занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Федун – акционер нефтяной компании «Лукойл».

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