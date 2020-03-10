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    Федун: «Конечно, нынешний кризис на рынке нефти повлияет на «Спартак»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб ожидают финансовые трудности из-за кризиса на рынке нефти.

    «Конечно, кризис нынешний повлияет на «Спартак». Зарплаты у всех в евро, а доходы в рублях... Сколько будет стоить нефть? Если б я знал», – сказал Федун.

    • Из-за отказа России поддерживать предложение ОПЕК уменьшить объем добычи нефти цена на сырье впервые с лета 2017 года опустилась ниже 46 долларов за баррель.
    • «Спартак» по итогам 21 тура занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Федун – акционер нефтяной компании «Лукойл».

    Федун – о матче с «Краснодаром»: «Комедия судейских ошибок»

    Источник: Sport24

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    10.03.2020 01:00
    Комментарии27
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    • ...
      Рейтинг: +124

      ajax707 10 марта, 20:14

      а когда нефть по стольнику была, ты че, ***, Л/Ч выигрывал, на футбол тебе насрать, лишь бы нахапать))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10182

      vladimir-7 10 марта, 16:33

      Да не на спартак ляжет вся тяжесть от кризиса на рынке нефти, а на
      самого Федуна, который обязан согласно договору содержать клуб, ну,
      а если не может выполнять условия контракта, тот продавай клуб со
      стадионом вместе болельщикам, как обещал в СМИ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +75241

      zigbert 10 марта, 15:35

      Основная тяжесть проблем ляжет на плечи простых россиян.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +779

      Rus9I 10 марта, 11:01

      Мне кажется, уже давно эту тему мусолят... Что надо переводить всех Российских игроков на рублевый расчет!!!!!!
      С игроками из Зарубежа, все сложнее конечно, но их не так много.

      Раз у Российских игроков привилегии по паспорту, то пусть и ЗП получают в РУБЛЯХ!!!!

      6
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      ...
      Рейтинг: +38196

      portero > Rus9I 10 марта, 11:04

      Давно пора вроде же и запрет имеется по рос.гражданам, почему есть исключения?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +779

      Rus9I > portero 10 марта, 11:41

      Там скорее всего агенты продвигают валютные контракты.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4055

      nik55 10 марта, 10:23

      что здесь делают бомжи из помойки газсрема

      2
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      ...
      Рейтинг: +13659

      sssrspartak > nik55 10 марта, 10:52

      ответ один!гадить и гыгыкать!больше боратоалармы ничего не могут!

      0
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      ...
      Рейтинг: +8376

      ufos73 > nik55 10 марта, 12:44

      Это самые ярые болелы Спартака ты че? Про бомжей почти не пишут, зато в каждой новости, о самой популярной команде в стране )))

      0
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      Рейтинг: +4489

      alp 10 марта, 10:06

      подготовка болельщиков к пердиву?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2168

      nemolod 10 марта, 10:03

      Этот кризис повлияет на весь РПЛ и чем дольше он будет длиться,тем быстрее не имеющих солидных спонсорорв футбольные команды начнут сниматься с первенства!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2197

      Борат 10 марта, 09:36

      Стыдно за хряков! Народную нефть воруют на зарплаты шурлям, кралям и прочим рылам !!! Гыгы

      9
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    • ...
      Рейтинг: +2852

      Alekxei Z. 10 марта, 08:27

      ВСё логично.
      Дебилы бомжовские, на вас ничто не повлияет. Государь с народа возьмёт , но
      вотчина Миллера и Сечина не пострадает.
      Ублюдки , вам отсосам тоже дают ? Сомневаюсь. Вы же быдло конченное, без мозгов и чести !!!
      Радует , что не все.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2168

      Иван_Невский > Alekxei Z. 10 марта, 18:45

      интеллигент , всех оскорбил, а сам то кто? каким местом лучше?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10142

      Garrincha58 10 марта, 08:25

      вот и признался господин нефтяной король что не он спонсирует Спартак, а Лукойл

      0
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      ...
      Рейтинг: +13121

      slavutiq70 > Garrincha58 10 марта, 08:52

      Вообщето Федун Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», основной акционер(10% акций) и партнёр Вагита Алекперова(20%акций),,,,естественно у него основной доход на нефти,,,,

      3
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      ...
      Рейтинг: +779

      Rus9I > Garrincha58 10 марта, 11:03

      Лукойл является основным спонсором!!!

      1
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