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  • Федун: «Конечно, нынешний кризис на рынке нефти повлияет на «Спартак»

Федун: «Конечно, нынешний кризис на рынке нефти повлияет на «Спартак»

10 марта 2020, 01:00
20

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб ожидают финансовые трудности из-за кризиса на рынке нефти.

«Конечно, кризис нынешний повлияет на «Спартак». Зарплаты у всех в евро, а доходы в рублях... Сколько будет стоить нефть? Если б я знал», – сказал Федун.

  • Из-за отказа России поддерживать предложение ОПЕК уменьшить объем добычи нефти цена на сырье впервые с лета 2017 года опустилась ниже 46 долларов за баррель.
  • «Спартак» по итогам 21 тура занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.
  • Федун – акционер нефтяной компании «Лукойл».

Федун – о матче с «Краснодаром»: «Комедия судейских ошибок»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (20)
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Armani nn
1583792203
Да ладно бедствовать «Господин Федун», до передачи клуба в руки болел,по вашим словам,осталась самая малость!
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vka1970
1583803174
Чтобы не случилось, всё к лучшему.Всё течёт, всё изменяется.Жизнь на месте не стоит.
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mihail200606
1583814318
Да у вас и без дешёвой нефти не пойми как дела идут..
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nemolod
1583823828
Этот кризис повлияет на весь РПЛ и чем дольше он будет длиться,тем быстрее не имеющих солидных спонсорорв футбольные команды начнут сниматься с первенства!
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alp
1583824012
подготовка болельщиков к пердиву?
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nik55
1583825016
что здесь делают бомжи из помойки газсрема
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Rus9I
1583827277
Мне кажется, уже давно эту тему мусолят... Что надо переводить всех Российских игроков на рублевый расчет!!!!!! С игроками из Зарубежа, все сложнее конечно, но их не так много. Раз у Российских игроков привилегии по паспорту, то пусть и ЗП получают в РУБЛЯХ!!!!
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zigbert
1583843716
Основная тяжесть проблем ляжет на плечи простых россиян.
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vladimir-7
1583847218
Да не на спартак ляжет вся тяжесть от кризиса на рынке нефти, а на самого Федуна, который обязан согласно договору содержать клуб, ну, а если не может выполнять условия контракта, тот продавай клуб со стадионом вместе болельщикам, как обещал в СМИ.
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ajax707
1583860455
а когда нефть по стольнику была, ты че, ***, Л/Ч выигрывал, на футбол тебе насрать, лишь бы нахапать))))
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