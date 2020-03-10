Федун: «Конечно, нынешний кризис на рынке нефти повлияет на «Спартак»

а когда нефть по стольнику была, ты че, ***, Л/Ч выигрывал, на футбол тебе насрать, лишь бы нахапать))))
Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб ожидают финансовые трудности из-за кризиса на рынке нефти.
«Конечно, кризис нынешний повлияет на «Спартак». Зарплаты у всех в евро, а доходы в рублях... Сколько будет стоить нефть? Если б я знал», – сказал Федун.
- Из-за отказа России поддерживать предложение ОПЕК уменьшить объем добычи нефти цена на сырье впервые с лета 2017 года опустилась ниже 46 долларов за баррель.
- «Спартак» по итогам 21 тура занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.
- Федун – акционер нефтяной компании «Лукойл».
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