Федун – о матче с «Краснодаром»: «Комедия судейских ошибок»

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался после поражения от «Краснодара» в матче 21-го тура РПЛ.

«Проиграли незаслуженно. Понятно, что были уставшие после ЦСКА, но эта комедия судейских ошибок... Не подобрать слово!

В первом тайме Сорокин хватает Понсе и заваливает его, свисток молчит. И тут же обычная борьба в штрафной площадке, не смотрят VAR и назначают пенальти.

Что тут говорить? К Тедеско же у меня вопросов нет», – сказал Федун.