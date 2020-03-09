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  • Федун – о матче с «Краснодаром»: «Комедия судейских ошибок»

Федун – о матче с «Краснодаром»: «Комедия судейских ошибок»

9 марта 2020, 19:19
30

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался после поражения от «Краснодара» в матче 21-го тура РПЛ.

«Проиграли незаслуженно. Понятно, что были уставшие после ЦСКА, но эта комедия судейских ошибок... Не подобрать слово!

В первом тайме Сорокин хватает Понсе и заваливает его, свисток молчит. И тут же обычная борьба в штрафной площадке, не смотрят VAR и назначают пенальти.

Что тут говорить? К Тедеско же у меня вопросов нет», – сказал Федун.

  • «Краснодар» выиграл со счетом 1:0.
  • Победный гол в активе экс-спартаковца Ари.
  • Главным арбитром встречи был Сергей Лапочкин.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар
Комментарии (30)
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ЮНик
1583771812
Ага, судья виноват. Праздновать победу над ЦСКА надо было меньше. Во втором тайме вообще сдохли и встали.
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nik55
1583772193
пенальти с большим душком
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ilichkadr
1583772915
Лёня, это нынешний Спартак - комедия не далёкого руководства и тренерской чехарды.
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AHTUNGBOL
1583773037
Со стороны кажется, что судья один из трёх пенальти в ворота спартака поставил...
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Krasnodar 123
1583773084
Козел ты не воспитанный! Краснодару из трех пенальти дали только один! Кроме того перед моментом с Понсе хватали точно также Ари в штрафной Спартака! Разуй свои четыре глаза -маразматик!
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mihail200606
1583773119
Когда в вашу сторону ошибки - комедии не бывает..
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portero
1583776876
ну вот когда ошибки в мою сторону то это нормально.
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Кузьмич на трибуне
1583777909
И тем не менее радует игра Краснодара. Как бы не называли тренера без лицензии, как бы столичные клубы не усиливались зарубежными тренерами, тем не менее Краснодар уже который год подряд идёт в числе лидеров ЧР.
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NEONFOL
1583778097
Газпром спонсор победы краснодара, позор бомжам, позор ворам
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Smekaev
1583778101
Пенальти только в нашей лиге такой могли дать... Ну и еще где-нибудь в средней азии или ближнем востоке. Это настолько провокационно было, что только слепой мог не заметить, а еще и с ВАР.
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