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    Федун – о матче с «Краснодаром»: «Комедия судейских ошибок»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался после поражения от «Краснодара» в матче 21-го тура РПЛ.

    «Проиграли незаслуженно. Понятно, что были уставшие после ЦСКА, но эта комедия судейских ошибок... Не подобрать слово!

    В первом тайме Сорокин хватает Понсе и заваливает его, свисток молчит. И тут же обычная борьба в штрафной площадке, не смотрят VAR и назначают пенальти.

    Что тут говорить? К Тедеско же у меня вопросов нет», – сказал Федун.

    • «Краснодар» выиграл со счетом 1:0.
    • Победный гол в активе экс-спартаковца Ари.
    • Главным арбитром встречи был Сергей Лапочкин.

    Источник: Sport24

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    09.03.2020 19:19
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +14466

      playsh 10 марта 2020, 00:09

      Просто забивать надо и тогда никакой судья помешать не сможет.Бразильская аксиома.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 9 марта 2020, 23:49

      Федя - 0пущенный cынок ))))))))))))))))))))))))))))))))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv > Persona_non_Grata 10 марта 2020, 18:34

      Не, такие как он не могут размножаться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR 9 марта 2020, 23:00

      Ноют проигравшие))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 9 марта 2020, 22:40

      Комедия судейских ошибок, но в пользу быков.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev 9 марта 2020, 21:21

      Пенальти только в нашей лиге такой могли дать... Ну и еще где-нибудь в средней азии или ближнем востоке. Это настолько провокационно было, что только слепой мог не заметить, а еще и с ВАР.

      6
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      Рейтинг: +663

      NEONFOL 9 марта 2020, 21:21

      Газпром спонсор победы краснодара, позор бомжам, позор ворам

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4098

      Кузьмич на трибуне 9 марта 2020, 21:18

      И тем не менее радует игра Краснодара. Как бы не называли тренера без лицензии, как бы столичные клубы не усиливались зарубежными тренерами, тем не менее Краснодар уже который год подряд идёт в числе лидеров ЧР.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 > Кузьмич на трибуне 10 марта 2020, 10:45

      Игры Краснодара я и не увидел. Игра спартака до липового пенальти, а после пенальти игра симулянта ари.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11242

      alp 9 марта 2020, 21:12

      да это заговор!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович > alp 9 марта 2020, 22:02

      Да это очередной заговор игроков Спартака, против Спартака

      0
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    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 9 марта 2020, 21:01

      ну вот когда ошибки в мою сторону то это нормально.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 9 марта 2020, 20:24

      Мы наверное разные матчи смотрели... И Спартак там 67% мячом владел, но судья все сломал

      0
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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > Cubinec1989 9 марта 2020, 20:34

      Однозначно разные. Ты видимо молодёжку смотрел?
      Спартак - Краснодар
      Статистика матча:
      Удары - 11:13; Удары в створ – 5:7; Угловые – 6:8; Офсайды – 0:0; Сэйвы – 6:5; Фолы – 18:13; Желтые карточки – 5:3; Красные карточки – 0:1; Замены – 3:3; Владение мячом – 35% : 65%.

      0
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > ilichkadr 9 марта 2020, 21:45

      да уж, тяжко у тебя с юмором

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