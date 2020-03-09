Федун – о матче с «Краснодаром»: «Комедия судейских ошибок»

Просто забивать надо и тогда никакой судья помешать не сможет.Бразильская аксиома.
Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался после поражения от «Краснодара» в матче 21-го тура РПЛ.
«Проиграли незаслуженно. Понятно, что были уставшие после ЦСКА, но эта комедия судейских ошибок... Не подобрать слово!
В первом тайме Сорокин хватает Понсе и заваливает его, свисток молчит. И тут же обычная борьба в штрафной площадке, не смотрят VAR и назначают пенальти.
Что тут говорить? К Тедеско же у меня вопросов нет», – сказал Федун.
- «Краснодар» выиграл со счетом 1:0.
- Победный гол в активе экс-спартаковца Ари.
- Главным арбитром встречи был Сергей Лапочкин.