Судья Москалев на матче «Рубин» – «Крылья Советов» из-за неработающего монитора смотрел повтор по экрану в техническом чемодане

В эти минуты проходит матч 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Крыльями Советов». В первом тайме судье Владимиру Москалеву нужно было пересмотреть гол казанцев, забитый Дарко Йевтичем.

Арбитр пошел к главному VAR-монитору, но он не работал и показывал только логотип РФС. Тогда судье предоставили возможность посмотреть эпизод через технический экран в чемодане, что Москалев и сделал и затем взятие ворот не засчитал – «вне игры».