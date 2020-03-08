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  • Судья Москалев на матче «Рубин» – «Крылья Советов» из-за неработающего монитора смотрел повтор по экрану в техническом чемодане

Судья Москалев на матче «Рубин» – «Крылья Советов» из-за неработающего монитора смотрел повтор по экрану в техническом чемодане

8 марта 2020, 15:19
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В эти минуты проходит матч 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Крыльями Советов». В первом тайме судье Владимиру Москалеву нужно было пересмотреть гол казанцев, забитый Дарко Йевтичем.

Арбитр пошел к главному VAR-монитору, но он не работал и показывал только логотип РФС. Тогда судье предоставили возможность посмотреть эпизод через технический экран в чемодане, что Москалев и сделал и затем взятие ворот не засчитал – «вне игры».

  • Просмотр эпизода занял порядка пяти минут.
  • В первом тайме «Рубин» после отмененного своего гола пропустил мяч.
  • Казанцы в случае поражения останутся в таблице в зоне переходных матчей.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Крылья Советов Москалев Владимир
Комментарии (2)
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моэм
1583676091
VARа не было , но наш самый "глазастый" судья всё равно увидел то что хотел.
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фанат джигурды
1583690818
Он открыл чемодан, но вместо видео там были портреты Франклина на зеленом фоне.
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