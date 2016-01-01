Судья Москалев на матче «Рубин» – «Крылья Советов» из-за неработающего монитора смотрел повтор по экрану в техническом чемодане

такие "технические" чемоданы москалёвым очень любит заносить фердун. те смотрят в чемодан, кивают и говорят: "сделаю".
В эти минуты проходит матч 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Крыльями Советов». В первом тайме судье Владимиру Москалеву нужно было пересмотреть гол казанцев, забитый Дарко Йевтичем.
Арбитр пошел к главному VAR-монитору, но он не работал и показывал только логотип РФС. Тогда судье предоставили возможность посмотреть эпизод через технический экран в чемодане, что Москалев и сделал и затем взятие ворот не засчитал – «вне игры».
- Просмотр эпизода занял порядка пяти минут.
- В первом тайме «Рубин» после отмененного своего гола пропустил мяч.
- Казанцы в случае поражения останутся в таблице в зоне переходных матчей.