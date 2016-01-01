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    Судья Москалев на матче «Рубин» – «Крылья Советов» из-за неработающего монитора смотрел повтор по экрану в техническом чемодане

    В эти минуты проходит матч 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Крыльями Советов». В первом тайме судье Владимиру Москалеву нужно было пересмотреть гол казанцев, забитый Дарко Йевтичем.

    Арбитр пошел к главному VAR-монитору, но он не работал и показывал только логотип РФС. Тогда судье предоставили возможность посмотреть эпизод через технический экран в чемодане, что Москалев и сделал и затем взятие ворот не засчитал – «вне игры».

    • Просмотр эпизода занял порядка пяти минут.
    • В первом тайме «Рубин» после отмененного своего гола пропустил мяч.
    • Казанцы в случае поражения останутся в таблице в зоне переходных матчей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1358

      alarm 25 минут назад

      такие "технические" чемоданы москалёвым очень любит заносить фердун. те смотрят в чемодан, кивают и говорят: "сделаю".

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