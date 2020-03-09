Завершился 21-й тур РПЛ. «Спартак» уступил «Краснодару», «Ростов» переиграл ЦСКА и другие результаты

Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

Оренбург – Арсенал – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Деспотович, 13; 2:0 – Деспотович, 77.

Динамо (Москва) – Тамбов – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Комличенко, 34.

Рубин (Казань) – Крылья Советов (Самара) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Попович, 42.

Удаления: Кварацхелия, 45+3 (вторая ж.к.) – Зиньковский, 80 (вторая ж.к.).

Сочи – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Мостовой, 35; 2:0 – Заика, 63.

Локомотив (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Эдер, 32.

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Ростов (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 3:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Сигурдссон, 25; 1:1 – Еременко, 31; 2:1 – Попов, 51 (с пенальти); 3:1 – Мамаев, 63; 3:2 – Осипенко, 78 (в свои ворота).

Удаления: нет – Ахметов, 20; Карпов, 51.

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Спартак (Москва) – Краснодар – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Ари, 71 (с пенальти).

Удаления: Зобнин, 90+3 (вторая ж.к.) – нет.

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Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа – 0:0 (0:0)

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