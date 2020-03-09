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    Завершился 21-й тур РПЛ. «Спартак» уступил «Краснодару», «Ростов» переиграл ЦСКА и другие результаты

    Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

    Оренбург – Арсенал – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Деспотович, 13; 2:0 – Деспотович, 77.

    Динамо (Москва) – Тамбов – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Комличенко, 34.

    Рубин (Казань) – Крылья Советов (Самара) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Попович, 42.

    Удаления: Кварацхелия, 45+3 (вторая ж.к.) – Зиньковский, 80 (вторая ж.к.).

    Сочи – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мостовой, 35; 2:0 – Заика, 63.

    Локомотив (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Эдер, 32.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 3:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Сигурдссон, 25; 1:1 – Еременко, 31; 2:1 – Попов, 51 (с пенальти); 3:1 – Мамаев, 63; 3:2 – Осипенко, 78 (в свои ворота).

    Удаления: нет – Ахметов, 20; Карпов, 51.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Спартак (Москва) – Краснодар – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Ари, 71 (с пенальти).

    Удаления: Зобнин, 90+3 (вторая ж.к.) – нет.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа – 0:0 (0:0)

    Текстовая онлайн-трансляция

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    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    09.03.2020 23:00
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +253

      stop 10 марта 2020, 11:35

      Жаль , что Зенит так и не смог забить , но зато порадовал спартак !!!

      -1
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      Рейтинг: +305

      Strig 10 марта 2020, 06:10

      хороший был чемпионат (СССР) а сейчас нулевые судьи сварились и всё сломали... а жаль, могли бы быть и дети...

      1
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      ...
      Рейтинг: +2030

      morgan59 > Strig 10 марта 2020, 09:41

      Когда судьи тащили Спартак с Карерой за уши никто на судейство не обижался. Когда вам говорили, что вас судьи тащат, вы всей своей фратрией дружно засыпали всех минусами. А теперь на тебе , судьи плохие. Получите ответку.

      2
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      Рейтинг: +67330

      portero 9 марта 2020, 20:55

      ну что отрывчик уже 6 очков, вот так Зенит и сливает понемногу

      4
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      Рейтинг: +511

      Ссппааррттаакк 9 марта 2020, 19:54

      Спартак еще 9 раз так.

      1
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      Рейтинг: +7189

      Из Твери Леха 9 марта 2020, 17:51

      Ещенко надо было 2-ую желтую давать.

      2
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 9 марта 2020, 16:35

      Нечего на судей пенять, коли ноги кривые.

      1
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 9 марта 2020, 16:28

      Спартак -Краснодар ,,,жду интересного матча,,,победит сильнейший,,,,,главное чтоб судья не вмешался,,,,,

      2
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      Рейтинг: +54695

      MaxRnD > slavutiq70 9 марта 2020, 16:44

      Не зря их в Италии электричками давят

      7
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      Рейтинг: +7189

      Из Твери Леха > slavutiq70 9 марта 2020, 17:52

      Увы, игра полное говно.

      1
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      Рейтинг: +839

      Князев 9 марта 2020, 14:16

      Скряги матч премьер, всё равно не получите от меня ни копейки. Вам мало денег от рекламы и лиги ставок??? Обожрётесь до расстройства желудка

      4
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      Рейтинг: +663

      NEONFOL 9 марта 2020, 12:54

      Ростов должен побеждать, для бомжей уфа не товарищ а брат, а спартак с краснодаром должны украсить футбольный день

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 9 марта 2020, 12:31

      В первых 2 играх судьи будут делать ничьи, ну а бомжей тащить всеми силами... Доздравствует парашная лига!

      4
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