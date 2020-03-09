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Завершился 21-й тур РПЛ. «Спартак» уступил «Краснодару», «Ростов» переиграл ЦСКА и другие результаты

9 марта 2020, 23:00
45

Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

Оренбург – Арсенал – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Деспотович, 13; 2:0 – Деспотович, 77.

Динамо (Москва) – Тамбов – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Комличенко, 34.

Рубин (Казань) – Крылья Советов (Самара) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Попович, 42.

Удаления: Кварацхелия, 45+3 (вторая ж.к.) – Зиньковский, 80 (вторая ж.к.).

Сочи – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Мостовой, 35; 2:0 – Заика, 63.

Локомотив (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Эдер, 32.

Текстовая онлайн-трансляция

Ростов (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 3:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Сигурдссон, 25; 1:1 – Еременко, 31; 2:1 – Попов, 51 (с пенальти); 3:1 – Мамаев, 63; 3:2 – Осипенко, 78 (в свои ворота).

Удаления: нет – Ахметов, 20; Карпов, 51.

Текстовая онлайн-трансляция

Спартак (Москва) – Краснодар – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Ари, 71 (с пенальти).

Удаления: Зобнин, 90+3 (вторая ж.к.) – нет.

Текстовая онлайн-трансляция

Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа – 0:0 (0:0)

Текстовая онлайн-трансляция

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Крылья Советов Сочи Урал Локомотив Ахмат Динамо Тамбов Оренбург Арсенал Ростов ЦСКА Спартак Краснодар Зенит Уфа
Комментарии (45)
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NEONFOL
1583656564
борат и литейный с проверенного источника живут вместе, а понтов то тут, зенит зенит, спартак в жопе, а на деле долбятся в очко и потом пишут тут ересь, позор вам ребята
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NEONFOL
1583662710
девочки бзденита, с праздником и нормальной вечерней порки друг дружки
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Stalin3322
1583680315
ждёмс, когда начнут хрюкать любители желудей с десятого места...
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ufos73
1583746267
В первых 2 играх судьи будут делать ничьи, ну а бомжей тащить всеми силами... Доздравствует парашная лига!
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Князев
1583752582
Скряги матч премьер, всё равно не получите от меня ни копейки. Вам мало денег от рекламы и лиги ставок??? Обожрётесь до расстройства желудка
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slavа0508
1583760481
Спартак -Краснодар ,,,жду интересного матча,,,победит сильнейший,,,,,главное чтоб судья не вмешался,,,,,
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Из Твери Леха
1583765504
Ещенко надо было 2-ую желтую давать.
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Ссппааррттаакк
1583772894
Спартак еще 9 раз так.
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portero
1583776535
ну что отрывчик уже 6 очков, вот так Зенит и сливает понемногу
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stop
1583829320
Жаль , что Зенит так и не смог забить , но зато порадовал спартак !!!
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