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Судьи
Главный судья:
Павел Кукуян (Сочи)
Материалы

Оренбург - Арсенал

07.03.2020, Суббота, 14:00 мск Ростоши, стадион Газовик Россия. Премьер-лига, 21 тур Оренбург - Арсенал
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
7 тур
25 августа, воскресенье 21:30 Арсенал 2:1 Оренбург
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
26 тур
29 апреля, понедельник 17:00 Оренбург 1:1 Арсенал
12 тур
27 октября, суббота 16:30 Арсенал 2:2 Оренбург
Россия. Кубок (2018/2019)
1/4 финала
ответный матч		 6 марта, среда 19:00 Арсенал 1:1 Оренбург
Россия. Кубок (2018/2019)
1/4 финала
первый матч		 28 ноября, среда 16:00 Оренбург 2:4 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
18 тур
4 марта, суббота 14:00 Оренбург 3:0 Арсенал
4 тур
22 августа, понедельник 19:30 Арсенал 0:0 Оренбург
Россия. ФНЛ (2015/2016)
24 тур
29 ноября, воскресенье 13:00 Оренбург 4:1 Арсенал
6 тур
10 августа, понедельник 19:00 Арсенал 0:3 Оренбург
Россия. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
3 марта, вторник 18:00 Арсенал 0:1 Оренбург
Россия. ФНЛ (2013/2014)
23 тур
10 ноября, воскресенье 17:00 Арсенал 2:0 Оренбург
5 тур
28 июля, воскресенье 17:00 Оренбург 2:2 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +174

    iurylario 7 марта 2020, 15:38

    следите за базаром 2-0 как вам вперед оренбург

    0
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    Рейтинг: +1422

    Спартач_навсегда 7 марта 2020, 15:31

    держитесь оренбург!!!

    -2
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