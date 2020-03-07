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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Арсенал
Оренбург - Арсенал: обзор матча 07 марта 2020
Оренбург
07.03.2020, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Арсенал
13'
Д. Деспотович
77'
Д. Деспотович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Арсенал
Желтая карточка
Т. Аюпов
90'
Замена
Ф. Черных
️️️️
Р. Алвеш
85'
Желтая карточка
Д. Фамейе
81'
ГОЛ! 2:0!
Д. Деспотович
Пас отдал
А. Малых
77'
77'
Замена
Э. Кангва
️️️️
С. Ткачев
74'
Вторая желтая
Р. Бауэр
70'
Желтая карточка
К. Комбаров
65'
Желтая карточка
Р. Бауэр
Замена
Ф. Рогич
️️️️
И. Куат
64'
Замена
Д. Фамейе
️️️️
М. Силла
61'
Желтая карточка
И. Куат
51'
49'
Желтая карточка
А. Ломовицкий
46'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
Д. Лесовой
44'
Желтая карточка
Г. Чаушич
16'
Желтая карточка
Г. Григалава
ГОЛ! 1:0!
Д. Деспотович
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
5
Исламбек Куат
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
11
Сергей Ткачев
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Оренбург
56
Александр Довбня
ВР
9
Александр Руденко
ВР
42
Иван Лапшов
ЦЗ
5
Эдуард Готлиб
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
6
Филип Рогич
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
27
Жига Скофлек
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
19
Ламек Банда
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Климович
3
Сиваков
26
Радакович
5
Куат
32
Терехов
8
Аюпов
12
Малых
33
Мишкич
16
Алвеш
14
Силла
21
Деспотович
4-5-1
36
Левашов
9
Комбаров
6
Беляев
88
Григалава
27
Альварес
11
Ткачев
23
Чаушич
42
Кангва
4
Бауэр
88
Лесовой
48
Луценко
5
Куат
6
Рогич
6
Рогич
5
Куат
14
Силла
7
Фамейе
7
Фамейе
14
Силла
16
Алвеш
11
Черных
11
Черных
16
Алвеш
88
Лесовой
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
88
Лесовой
11
Ткачев
10
Кангва
10
Кангва
11
Ткачев
Остались в запасе
Оренбург
Арсенал
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
5
Эдуард Готлиб
ЦЗ
27
Жига Скофлек
ПВ
56
Александр Довбня
ВР
9
Александр Руденко
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
Главный тренер
Константин Емельянов
19
Ламек Банда
ПВ
55
Валерий Громыко
АП
25
Артур Нигматуллин
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
5
Эдуард Готлиб
ЦЗ
27
Жига Скофлек
ПВ
56
Александр Довбня
ВР
9
Александр Руденко
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
Остались в запасе
19
Ламек Банда
ПВ
55
Валерий Громыко
АП
25
Артур Нигматуллин
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Оренбург - Арсенал
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Газовик
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