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Главный судья:
Алексей Сухой (Люберцы)
Материалы

Зенит - Уфа

09.03.2020, Понедельник, 19:00 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 21 тур Зенит - Уфа
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
7 тур
24 августа, суббота 16:30 Уфа 1:0 Зенит
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
19 тур
10 марта, воскресенье 16:30 Зенит 2:1 Уфа
5 тур
26 августа, воскресенье 16:30 Уфа 0:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
24 тур
1 апреля, воскресенье 16:30 Уфа 1:2 Зенит
10 тур
18 сентября, понедельник 20:00 Зенит 3:0 Уфа
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
16 тур
30 ноября, среда 19:30 Зенит 2:0 Уфа
2 тур
6 августа, суббота 17:00 Уфа 0:0 Зенит
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
18 тур
3 декабря, четверг 19:00 Зенит 1:1 Уфа
4 тур
9 августа, воскресенье 16:00 Уфа 0:1 Зенит
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
28 тур
17 мая, воскресенье 16:00 Уфа 1:1 Зенит
4 тур
16 августа, суббота 20:00 Зенит 1:0 Уфа
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +4128

    Кузьмич на трибуне 9 марта 2020, 20:55

    Ай да Уфа, ай да молодцы.

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    Рейтинг: +796

    Бестолковый 9 марта 2020, 20:54

    Ерохина нужно было выгонять еще в прошлом сезоне. Даже мне бестолковому ясно было это раньше.

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr 9 марта 2020, 20:51

    Такого цирка в исполнении Зенита я ещё не видел..........

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    Рейтинг: +9416

    ufos73 9 марта 2020, 20:29

    Гол отменил, когда пенька по расписанию кто знает?

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 9 марта 2020, 12:21

    Уфа в случае выигрыша может подняться на 7 место в РПЛ.

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