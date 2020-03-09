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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Уфа
Зенит - Уфа: обзор матча 09 марта 2020
Зенит
09.03.2020, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Уфа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Уфа
90'
+3
Замена
А. Вомбергар
️️️️
О. Тилль
Желтая карточка
В. Барриос
77'
Замена
А. Ерохин
️️️️
М. Оздоев
77'
72'
Замена
О. Тилль
️️️️
О. Урунов
Замена
С. Дриусси
️️️️
Д. Сантос
68'
64'
Замена
В. Кротов
️️️️
Л. Бизяк
52'
Желтая карточка
Б. Йокич
Желтая карточка
Я. Ракицкий
50'
Замена
С. Азмун
️️️️
Э. Ригони
46'
45'
+1
Желтая карточка
Л. Бизяк
29'
Желтая карточка
А. Пуцко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
10
Малком
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
10
Азер Алиев
ЛАЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Боян Йокич
ПАЗ
74
Даниил Фомин
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
11
Остон Урунов
АП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
14
Далер Кузяев
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
8
Даниил Шамкин
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
57
Вячеслав Кротов
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
4-1-2-2-1
99
Лунев
3
Дуглас Сантос
44
Ракицкий
71
Осорио
15
Караваев
5
Барриос
18
Жирков
21
Оздоев
24
Ригони
10
Малком
22
Дзюба
3-4-1-1-1
31
Беленов
5
Табидзе
24
Неделчару
15
Пуцко
5
Йокич
74
Фомин
55
Карп
10
Алиев
50
Голубев
11
Урунов
77
Бизяк
21
Оздоев
21
Ерохин
21
Ерохин
21
Оздоев
3
Дуглас Сантос
9
Дриусси
9
Дриусси
3
Дуглас Сантос
24
Ригони
20
Азмун
20
Азмун
24
Ригони
77
Бизяк
57
Кротов
57
Кротов
77
Бизяк
11
Урунов
18
Тилль
18
Тилль
11
Урунов
Тилль
29
Вомбергар
29
Вомбергар
Тилль
Остались в запасе
Зенит
Уфа
78
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
99
Николай Гиоргобиани
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
40
Алексей Чернов
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
Остались в запасе
99
Николай Гиоргобиани
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
40
Алексей Чернов
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Зенит - Уфа
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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