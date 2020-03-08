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Сочи - Урал

08.03.2020, Воскресенье, 16:30 мск Сочи, стадион Фишт Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 21 тур Сочи - Урал
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
7 тур
26 августа, понедельник 18:00 Урал 3:1 Сочи
Россия. ФНЛ (2012/2013)
34 тур
25 мая, суббота 14:00 Сочи 0:0 Урал
1 тур
9 июля, понедельник 17:00 Урал 4:0 Сочи
Россия. Первый дивизион 2010
36 тур
17 октября, воскресенье 16:00 Сочи 1:1 Урал
16 тур
15 июня, вторник 17:00 Урал 2:0 Сочи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +1431

    anjaneri 11 марта 2020, 00:57

    Сочанавты конечно усилились, но хватит ли этого??

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    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com 8 марта 2020, 18:13

    Вротенберг уже зарядил наши кровные куда надо.

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 8 марта 2020, 17:49

    Урал проснись, пора.

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > vladimir-7 8 марта 2020, 18:04

    Похоже, что Уралу трёшка карячится...........

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    Рейтинг: +495

    the teacher 8 марта 2020, 17:31

    Только Урал! Только победа!

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    Рейтинг: +174

    iurylario 8 марта 2020, 17:28

    сочи сохраняй интригу

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 8 марта 2020, 14:43

    Урал, дерни Сочи.

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    Рейтинг: +2036

    SIRIUS 2002 > vladimir-7 8 марта 2020, 16:47

    либо Сочи дёрнет Урал..

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > SIRIUS 2002 8 марта 2020, 17:11

    Одно из трёх.

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