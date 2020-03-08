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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Урал
Сочи - Урал: обзор матча 08 марта 2020
Сочи
08.03.2020, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Урал
35'
А. Мостовой
64'
К. Заика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Урал
Замена
Э. Набиуллин
️️️️
К. Заика
90'
+3
Желтая карточка
И. Цаллагов
90'
+1
89'
Желтая карточка
Э. Бикфалви
Замена
Д. Полоз
️️️️
А. Мостовой
88'
87'
Желтая карточка
Э. Бикфалви
78'
Замена
О. Эль Кабир
️️️️
Н. Димитров
Замена
А. Карапетян
️️️️
А. Заболотный
75'
75'
Замена
Р. Августиняк
️️️️
П. Бумаль
70'
Желтая карточка
П. Бумаль
ГОЛ! 2:0!
К. Заика
Пас отдал
А. Заболотный
64'
54'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
М. Кухарчик
ГОЛ! 1:0!
А. Мостовой
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
35
Николай Золотов
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
18
Михал Кухарчик
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
94
Душан Лагатор
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
87
Александр Карапетян
ЦФ
Урал
1
Олег Баклов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
13
Игорь Калинин
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
4-2-1-1-2
35
Джанаев
45
Миладинович
99
Новосельцев
32
Мевля
34
Маргасов
27
Заика
15
Цаллагов
16
Нобоа
77
Мостовой
9
Кокорин
91
Заболотный
4-1-2-1-2
31
Годзюр
15
Кулаков
16
Вилюш
23
Поляков
35
Золотов
20
Бумаль
17
Димитров
5
Егорычев
10
Бикфалви
88
Погребняк
18
Кухарчик
27
Заика
3
Набиуллин
3
Набиуллин
27
Заика
77
Мостовой
7
Полоз
7
Полоз
77
Мостовой
91
Заболотный
87
Карапетян
87
Карапетян
91
Заболотный
18
Кухарчик
22
Ефремов
22
Ефремов
18
Кухарчик
17
Димитров
58
Эль Кабир
58
Эль Кабир
17
Димитров
20
Бумаль
8
Августиняк
8
Августиняк
20
Бумаль
Остались в запасе
Сочи
Урал
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
94
Душан Лагатор
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
11
Артем Шаболин
АП
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
1
Олег Баклов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
94
Душан Лагатор
ЦП
Остались в запасе
11
Артем Шаболин
АП
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
1
Олег Баклов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Сочи - Урал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Стадион:
Фишт
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