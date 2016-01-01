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    «Ландскрона» – об инциденте с фанатами на матче «Ахмат» – «Зенит»: «Клуб предпочел переобуться со своих правил безопасности на сторону новых традиций»

    Фанатское объединение «Зенита» «Ландскрона» опубликовало заявление касательно инцидента во время матча 1/4 финала Кубка России против «Ахмата» (2:1).

    • Фанаты грозненской команды прорвались на сектор гостей из-за голых торсов у болельщиков петербуржцев.
    • На некоторое время игру пришлось остановить.

    «Бас с выезда в Грозный успешно прибыл в Петербург. Респект всем выездюкам за этот вояж. Спасибо всем, кто справлялся о ситуации и выражал поддержку, чего, кстати, не скажешь про Клуб, который предпочел переобуться со своих любимых правил безопасности на сторону новых традиций, которых раньше то ли не было, то ли они были не так важны.

    Еще перед матчем местные, пользуясь тем, что перед стадионом, как обычно, не разделялись потоки болельщиков, подходят к нашим басам и прыгают на СБГ, получая достойный отпор. На самом матче наша трибуна по футбольной традиции выступает по торс, что приводит местных в дикое состояние. Толпа срывается к гостевому сектору, летят бутылки, банки и нецензурные скандирования. Толпа активно толкается с силовиками и пытается прорваться на наш сектор, а матч останавливается.

    Наш многострадальный футбольный календарь в этом сезоне на майские праздники дарит нам еще одну замечательную возможность соприкоснуться с кавказскими традициями. Призываем всех СБГ не игнорировать данный выезд. Последние годы фанаты часто сетуют на ужесточившиеся меры безопасности, отсутствие экшена, разделенные задолго до стадиона людские потоки и т.п. Приезжайте на Кавказ: там, благодаря местным традициям, нет таких проблем.

    Пользуясь случаем, обращаемся к нашим московским коллегам и призываем отказаться от идей бессмысленных бойкотов, ведь фанат без выездов не фанат», – говорится в публикации «Ландскроны».

    Болельщики «Ахмата» прорвались на сектор фанатов «Зенита», так как те разделись до пояса. Судья останавливал встречу

    Орлов: «Почему фанаты «Зенита» должны выполнять чьи-то законы, сидя на стадионе? У нас страна Россия, у нас одни законы»

    Источник: Сайт «Ландскроны»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1061

      AHTUNGBOL 26 минут назад

      Честно говоря, я не увидел проблемы в том, что фанаты Зенита разделись по торс, тем более они это делают на каждом матче и не только они, но и фанаты ЦСКА это делают, тем самым не пытаясь кого-то оскорбить и доставить неудобства. Ведь правильно говорили некоторые люди, что тот же Хабиб или любимый ныне в Чечне Емельяненко выступают на ринге с голым торсом, так же Мохаммед Саллах снимал футболку. Если бы это была разовая акция именно в Грозном, то можно было бы рассматривать это как провокацию, а так это просто часть перформанса от фанатов без всяких оскорблений, как хотят это увидеть некоторые лица...

      1
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      Рейтинг: +1314

      alarm 30 минут назад

      позор спартаку!

      2
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      Рейтинг: +784

      LOKOfanatik19 > alarm 23 минуты назад

      Спартак то здесь при чем ??? Или это детская травма? Болелы Спартака тебя в юности....... И теперь ты везде брызжишь слюной, не выходя из дома.

      0
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      Рейтинг: +1907

      Борат 33 минуты назад

      Позор чеченским неандертальцам !!! Пускай борьбой занимаются не в трико, а в первобытных шкурах !!! Гыгы

      4
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      Рейтинг: +784

      LOKOfanatik19 34 минуты назад

      Ой будет заруба, но Рос гвардия все разрулит, Приезжие будут наказаны, а горцов спокойно отпустят, а потом еще и к награде представят, за соблюдений традиций.

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