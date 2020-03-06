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  • «Ландскрона» – об инциденте с фанатами на матче «Ахмат» – «Зенит»: «Клуб предпочел переобуться со своих правил безопасности на сторону новых традиций»

«Ландскрона» – об инциденте с фанатами на матче «Ахмат» – «Зенит»: «Клуб предпочел переобуться со своих правил безопасности на сторону новых традиций»

6 марта 2020, 16:00
24

Фанатское объединение «Зенита» «Ландскрона» опубликовало заявление касательно инцидента во время матча 1/4 финала Кубка России против «Ахмата» (2:1).

  • Фанаты грозненской команды прорвались на сектор гостей из-за голых торсов у болельщиков петербуржцев.
  • На некоторое время игру пришлось остановить.

«Бас с выезда в Грозный успешно прибыл в Петербург. Респект всем выездюкам за этот вояж. Спасибо всем, кто справлялся о ситуации и выражал поддержку, чего, кстати, не скажешь про Клуб, который предпочел переобуться со своих любимых правил безопасности на сторону новых традиций, которых раньше то ли не было, то ли они были не так важны.

Еще перед матчем местные, пользуясь тем, что перед стадионом, как обычно, не разделялись потоки болельщиков, подходят к нашим басам и прыгают на СБГ, получая достойный отпор. На самом матче наша трибуна по футбольной традиции выступает по торс, что приводит местных в дикое состояние. Толпа срывается к гостевому сектору, летят бутылки, банки и нецензурные скандирования. Толпа активно толкается с силовиками и пытается прорваться на наш сектор, а матч останавливается.

Наш многострадальный футбольный календарь в этом сезоне на майские праздники дарит нам еще одну замечательную возможность соприкоснуться с кавказскими традициями. Призываем всех СБГ не игнорировать данный выезд. Последние годы фанаты часто сетуют на ужесточившиеся меры безопасности, отсутствие экшена, разделенные задолго до стадиона людские потоки и т.п. Приезжайте на Кавказ: там, благодаря местным традициям, нет таких проблем.

Пользуясь случаем, обращаемся к нашим московским коллегам и призываем отказаться от идей бессмысленных бойкотов, ведь фанат без выездов не фанат», – говорится в публикации «Ландскроны».

Болельщики «Ахмата» прорвались на сектор фанатов «Зенита», так как те разделись до пояса. Судья останавливал встречу

Орлов: «Почему фанаты «Зенита» должны выполнять чьи-то законы, сидя на стадионе? У нас страна Россия, у нас одни законы»

Источник: Сайт «Ландскроны»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Ахмат Зенит
Комментарии (24)
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LOKOfanatik19
1583499973
Ой будет заруба, но Рос гвардия все разрулит, Приезжие будут наказаны, а горцов спокойно отпустят, а потом еще и к награде представят, за соблюдений традиций.
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AHTUNGBOL
1583500443
Честно говоря, я не увидел проблемы в том, что фанаты Зенита разделись по торс, тем более они это делают на каждом матче и не только они, но и фанаты ЦСКА это делают, тем самым не пытаясь кого-то оскорбить и доставить неудобства. Ведь правильно говорили некоторые люди, что тот же Хабиб или любимый ныне в Чечне Емельяненко выступают на ринге с голым торсом, так же Мохаммед Саллах снимал футболку. Если бы это была разовая акция именно в Грозном, то можно было бы рассматривать это как провокацию, а так это просто часть перформанса от фанатов без всяких оскорблений, как хотят это увидеть некоторые лица...
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Иван_Невский
1583502234
рфс не видт нарушений сасут у кадыра
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Владислав Vlad
1583505588
В поступке грозненцев я вижу лишь два пункта - либо это показуха, либо ненависть к питерцам. Ведь никто из жителей Чеченской республики ни разу не сказал, что аморально мужикам бегать по полю в трусах и майке.))) А тут вдруг они увидели аморальность. Скорее всего - это был предлог, что бы просто набить питерским лица. Значит и рассматривать этот поступок нужно, как хулиганские действия. Удивительно, что Зенит не отреагировал.
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человек просто
1583507271
Очень трудно представить что будет если эти люди увидят просто пляж.
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valkam72
1583509175
СБГ - Сенитно-Бомжатская Группировка?
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titata
1583509280
запущено в стране всё, офигевшие от безнаказанности богатеи и бандиты , ну а тут целое стадо. москвичи так понимаю к ним не ездят, уже наелись гостеприимством.
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Hektor 84
1583515784
Так и скажи труханули когда увидели бегущую толпу бородатых дядек
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3a zenit
1583517908
да клуб давно положил на вираж,с тех пор как глушилками глушили.
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paracetamol
1583520549
На Кавказе живут дикари, что недавно по деревьям прыгали. Это надо понимать!
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