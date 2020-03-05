Орлов: «Почему фанаты «Зенита» должны выполнять чьи-то законы, сидя на стадионе? У нас страна Россия, у нас одни законы»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал инцидент, произошедший во время матча 1/4 финала Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом».

В начале второго тайма фанаты грозненской команды направились к сектору петербуржцев, когда те оголили торсы. Игра была приостановлена.

«Зенит» выиграл у «Ахмата» со счетом 2:1.

«Я хочу обратить внимание, что в интернете гуляет фотография Мохаммеда Салаха, где у него оголенный торс после празднования забитого гола. Он же идол мусульманского мира, снимает футболку после гола или матча. Тоже самое и с Хабибом. Значит не надо к этому так относится чересчур.

У нас страна Россия, у нас одни законы. Да, надо уважать традиции, но ребята сидели на стадионе, они же не пошли в мечеть с оголенным торсом. Они пошли на стадион в стране, где один закон. Чего это вдруг они должны выполнять чьи-то законы, сидя на стадионе на трибунах. Есть культура боления, они же никому не мешали», — заявил Орлов.

Болельщики «Ахмата» прорвались на сектор фанатов «Зенита», так как те разделись до пояса. Судья останавливал встречу