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    Орлов: «Почему фанаты «Зенита» должны выполнять чьи-то законы, сидя на стадионе? У нас страна Россия, у нас одни законы»

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал инцидент, произошедший во время матча 1/4 финала Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом».

    • В начале второго тайма фанаты грозненской команды направились к сектору петербуржцев, когда те оголили торсы. Игра была приостановлена.
    • «Зенит» выиграл у «Ахмата» со счетом 2:1.

    «Я хочу обратить внимание, что в интернете гуляет фотография Мохаммеда Салаха, где у него оголенный торс после празднования забитого гола. Он же идол мусульманского мира, снимает футболку после гола или матча. Тоже самое и с Хабибом. Значит не надо к этому так относится чересчур.

    У нас страна Россия, у нас одни законы. Да, надо уважать традиции, но ребята сидели на стадионе, они же не пошли в мечеть с оголенным торсом. Они пошли на стадион в стране, где один закон. Чего это вдруг они должны выполнять чьи-то законы, сидя на стадионе на трибунах. Есть культура боления, они же никому не мешали», — заявил Орлов.

    Болельщики «Ахмата» прорвались на сектор фанатов «Зенита», так как те разделись до пояса. Судья останавливал встречу

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:26
    Комментарии22
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      Рейтинг: +3587

      Рубинище 2 минуты назад

      вот Ахмат играет в евро кубках с МЮ например и те разделись бы. никто бы даже не пикнул. а на болел из питера значит можно? знают что с рук сойдёт и никто не заступится. Что ж они Хабибу про голый торс ничего не говорят.

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      Рейтинг: +596

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 3 минуты назад

      Ущербные жители "культурной" столицы-- это болельщики Зенита.

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      Рейтинг: +13013

      slavutiq70 5 минут назад

      С одной стороны да приезжая в гости нужно придерживаться традиций хозяев,,,,с другой стороны большая редкость когда приезжая к нам в гости ,парни из Чечни придерживаются наших традиций и нашей культуры,,,,так что не так всё просто,,,,,

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      Рейтинг: +242

      nirita 11 минут назад

      У Гены свинское воспитание.

      1
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      Рейтинг: +64

      саня ле 13 минут назад

      какая культура? боления! её нет. как 25 лет назад померла.

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      Рейтинг: +3104

      Виталий Орехов 21 минуту назад

      Когда приезжаешь в гости, нужно уважать и соблюдать традиции хозяев.

      3
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      Рейтинг: +8514

      parevg 21 минуту назад

      Я с ним и согласен и нет.
      Законы на всю страну одни, в этом согласен, а привычку раздеваться - не понимаю, в чем смысл ??? на хоккее никто не раздевается

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      Рейтинг: +3104

      Виталий Орехов > parevg 19 минут назад

      Так же как и на волейболе и баскетболе.

      2
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      Рейтинг: +9845

      silver29 > parevg 14 минут назад

      Там дело не привычке, просто на худосочных телесах бомжепоклонников есть изображения которые оскверняют чувство верующих, можете поверить что в ОАЭ вас просто грохнут за выходки которые в питере считаются обыденными.

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      Рейтинг: +530

      LAY394 > silver29 3 минуты назад

      Грозный это не ОАЭ умник, а стадион не мечеть и не чей то дом, традиции поведения нужно уважать, но стадион это не то место....

      1
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      Рейтинг: +4049

      nik55 22 минуты назад

      бомжи скоро и трусы начнут снимать------у мусульман нормы свои и нужно их уважать а дома делайте что хотите

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      Рейтинг: +1904

      Литейный4 24 минуты назад

      Это были не болельщики Ахмата. Это было стадо баранов, кем то подгоняемое.

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      Рейтинг: +4102

      filosof sparty 25 минут назад

      Удивительно, но здесь он абсолютно прав

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