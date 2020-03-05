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  • Орлов: «Почему фанаты «Зенита» должны выполнять чьи-то законы, сидя на стадионе? У нас страна Россия, у нас одни законы»

Орлов: «Почему фанаты «Зенита» должны выполнять чьи-то законы, сидя на стадионе? У нас страна Россия, у нас одни законы»

5 марта 2020, 15:26
54

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал инцидент, произошедший во время матча 1/4 финала Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом».

  • В начале второго тайма фанаты грозненской команды направились к сектору петербуржцев, когда те оголили торсы. Игра была приостановлена.
  • «Зенит» выиграл у «Ахмата» со счетом 2:1.

«Я хочу обратить внимание, что в интернете гуляет фотография Мохаммеда Салаха, где у него оголенный торс после празднования забитого гола. Он же идол мусульманского мира, снимает футболку после гола или матча. Тоже самое и с Хабибом. Значит не надо к этому так относится чересчур.

У нас страна Россия, у нас одни законы. Да, надо уважать традиции, но ребята сидели на стадионе, они же не пошли в мечеть с оголенным торсом. Они пошли на стадион в стране, где один закон. Чего это вдруг они должны выполнять чьи-то законы, сидя на стадионе на трибунах. Есть культура боления, они же никому не мешали», — заявил Орлов.

Болельщики «Ахмата» прорвались на сектор фанатов «Зенита», так как те разделись до пояса. Судья останавливал встречу

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат Орлов Геннадий
Комментарии (54)
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momwig_
1583411942
Редкий случай когда согласен с Орловым. Ну, дикие люди...
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hevbn 28
1583412108
Редко когда бываю согласен с Геннадием Сергеевичем , но в данном случае абсолютно с ним согласен.
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filosof sparty
1583412461
Удивительно, но здесь он абсолютно прав
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nirita
1583413316
У Гены свинское воспитание.
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slavа0508
1583413651
С одной стороны да приезжая в гости нужно придерживаться традиций хозяев,,,,с другой стороны большая редкость когда приезжая к нам в гости ,парни из Чечни придерживаются наших традиций и нашей культуры,,,,так что не так всё просто,,,,,
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1583413746
Ущербные жители "культурной" столицы-- это болельщики Зенита.
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Рубинище
1583413802
вот Ахмат играет в евро кубках с МЮ например и те разделись бы. никто бы даже не пикнул. а на болел из питера значит можно? знают что с рук сойдёт и никто не заступится. Что ж они Хабибу про голый торс ничего не говорят.
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мы_не_рабы
1583416380
Кои веки соглашусь с Орловым. У выходцев с Кавказа двойные стандарты - это норма поведения.
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paracetamol
1583419780
Дикарям закон не писан, Геннадий Сергеевич!
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BRO_football
1583427133
Что за бред? Чурки совсем обнаглели! Как будто, приезжая в Москву, они уважают наши традиции.
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