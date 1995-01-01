Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    2 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    3 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»

    Болельщики «Ахмата» прорвались на сектор фанатов «Зенита», так как те разделись до пояса. Судья останавливал встречу

    В эти минуты проходит встреча 1/4 финала Кубка России между «Ахматом» и «Зенитом». Ее пришлось останавливать, поскольку фанаты хозяев прорвались на сектор болельщиков из Санкт-Петербурга, информирует телеграм-канал «Ленинградское время».

    Причиной стычки стало то, что фанаты «Зенита» разделись до пояса – это возмутило местную аудиторию. Драки между болельщиками удалось избежать.

    • Столкновение случилось в конце второго тайма.
    • Счет во встрече открыл «Ахмат».
    • Матч обслуживает в поле Николай Волошин (Смоленск).

    Источник: телеграм-канал «Ленинградское время»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:16
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5065

      paracetamol 32 минуты назад

      Дикари, что с них взять? Еще в ЕК хотят, да ктож их пустит?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1231

      lek! > paracetamol 23 минуты назад

      ))))) Что вы устроило с болельщиками Локо ? Вот умора , вы сперва научитесь уважать друг друга , потом умные речи толкай )))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1890

      Литейный4 37 минут назад

      Разве бежали болельщики Ахмата? Я видел отару бегущих баранов. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +267

      моэм 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Неуважительность, беспардонность , быдлоподобность гостей из " КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЫ " к народу и Вере куда они приехали как гости стало нормой - это и есть лицо Санкт- Петербурга.

      -8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18346

      пьяныйхоровод > моэм 47 минут назад

      Окстись родный ! Им давно уже параллельно на все традиции и веру . А все эти шариатские закидоны всплывают только чтобы качнуть права в нужной ситуации( в.т.ч. для наезда на гяуров ). Но ты то не упустишь возможность потявкать на зенитовских болел ( которые к слову не зассали приехать в г.Грозный в отличии от столичных оппонентов ).

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1231

      lek! > пьяныйхоровод 44 минуты назад

      Ник соответствует твоей жужне .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1442

      AZ 1 час назад

      эти "ахматовцы" все живут в каменном веке... Выдайте им копья еще... Гнилой народ!

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1231

      lek! > AZ 46 минут назад

      Проведи у себя в городе гей парады , Ты че в каменном веке живешь ? Отстал от Европы терпила .

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18346

      пьяныйхоровод 1 час назад

      ...прорвались на сектор болельщиков Зенита и получили пи-здю-лей ( от болельщиков Зенита).

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1231

      lek! > пьяныйхоровод 47 минут назад

      Клоун .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18346

      пьяныйхоровод > lek! 46 минут назад

      Не сказал бы что рад знакомству , но раз ты представился ....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1231

      lek! > пьяныйхоровод 43 минуты назад

      Ва ха ха , тебе сколько лет . *** такой ответ можно услышать , от такого не уверенного юнца как Ты . *** ну ппц ответ )))))) мля Я х....ю с этой страны .

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18346

      пьяныйхоровод > lek! 2 минуты назад

      Сколько лет тебе было в 95-?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1514

      neim 1 час назад

      Джигитов возбуждает вид раздетых зенитовских болельщиков ? )))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3451

      3a zenit 1 час назад

      21 век...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3684

      порт 1 час назад

      Семеро на одного. "Смельчаки"

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +421

      titata > порт 52 минуты назад

      когда это гавно уберут из футбола, когда царь уйдет?

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75004
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru