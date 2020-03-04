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  • Болельщики «Ахмата» прорвались на сектор фанатов «Зенита», так как те разделись до пояса. Судья останавливал встречу

Болельщики «Ахмата» прорвались на сектор фанатов «Зенита», так как те разделись до пояса. Судья останавливал встречу

4 марта 2020, 20:16
43

В эти минуты проходит встреча 1/4 финала Кубка России между «Ахматом» и «Зенитом». Ее пришлось останавливать, поскольку фанаты хозяев прорвались на сектор болельщиков из Санкт-Петербурга, информирует телеграм-канал «Ленинградское время».

Причиной стычки стало то, что фанаты «Зенита» разделись до пояса – это возмутило местную аудиторию. Драки между болельщиками удалось избежать.

  • Столкновение случилось в конце второго тайма.
  • Счет во встрече открыл «Ахмат».
  • Матч обслуживает в поле Николай Волошин (Смоленск).

Источник: телеграм-канал «Ленинградское время»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Ахмат Зенит
Комментарии (43)
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порт
1583343302
Семеро на одного. "Смельчаки"
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AZ
1583344799
эти "ахматовцы" все живут в каменном веке... Выдайте им копья еще... Гнилой народ!
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моэм
1583345030
Неуважительность, беспардонность , быдлоподобность гостей из " КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЫ " к народу и Вере куда они приехали как гости стало нормой - это и есть лицо Санкт- Петербурга.
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paracetamol
1583346930
Дикари, что с них взять? Еще в ЕК хотят, да ктож их пустит?
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GoldPlayFIFARus9
1583350021
Раз у них не принято по торсу, чё они тогда в октагон выходят по торсу? Пусть в бараньих шкурах мудошаться! Мое личное мнение в том, что оголенный торс - это всего лишь повод. Реальная причина выходки - это ненависть по этническому принципу к русским и стремление показать свое мнимое превосходство (у Чеченской республики ведь нет никаких самостоятельных успехов, а на чужие безлимитные деньги любой может мечети и дома отгрохать).
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Ubuntu
1583352328
Животные
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Hektor 84
1583354097
Питерские провокаторы отличились как всегда
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горняк1936
1583355524
Традиции, конечно, дело святое, но традиционно-ли вести себя как дикари 15-го века ? Ни для кого не секрет, что ультрас зачастую раздеваются по-пояс, в любое время года, в любом матче. Это тоже, своего рода традиция. Они же не детородными светили. Возмущение фанатов «Ахмата» - не более чем попытка выделится, особенно на фоне неудачной игры их команды. Лучше бы прорвались в раздевалку своей команды и дали бы игрокам мотивацию в футбол играть, а не бестолково пинать мяч.
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slavа0508
1583380978
Ну тогда если следовать традициям,,,,то футбол в Чечне вообще запретить надо,,так как по традициям нельзя на людях не в трусах не в коротких шортах появляться,,,,
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rash1959
1583389644
Когда эти зверьки приезжают в Москву и ведут себя как дикари, это можно????
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