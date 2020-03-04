Болельщики «Ахмата» прорвались на сектор фанатов «Зенита», так как те разделись до пояса. Судья останавливал встречу

В эти минуты проходит встреча 1/4 финала Кубка России между «Ахматом» и «Зенитом». Ее пришлось останавливать, поскольку фанаты хозяев прорвались на сектор болельщиков из Санкт-Петербурга, информирует телеграм-канал «Ленинградское время».

Причиной стычки стало то, что фанаты «Зенита» разделись до пояса – это возмутило местную аудиторию. Драки между болельщиками удалось избежать.