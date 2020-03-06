Семак заявил о возвращении Дриусси, Азмуна и Дзюбы в общую группу «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья нападающих команды Себастьяна Дриусси, Сердара Азмуна и Артeма Дзюбы.
«Сейчас ситуация более оптимистичная, есть небольшие проблемы. Но Дриусси, Азмун, Дзюба будут работать в общей группе, ждем всех на поле», – сказал Семак.
- В понедельник «Зенит» примет «Уфу» в матче 21-го тура РПЛ.
- Дзюба пропустил оба матча после зимнего перерыва.
- Азмун заменил получившего повреждение Дриусси в игре с «Локомотивом», а в поединке Кубка России против «Ахмата» не сыграли и иранец, и аргентинец.
Семак – о месте проведения матча Кубка России против «Спартака»: «Очевидно, имеем дело с человеческой ошибкой»
Источник: «Спорт-Экспресс»