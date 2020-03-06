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  • Семак заявил о возвращении Дриусси, Азмуна и Дзюбы в общую группу «Зенита»

Семак заявил о возвращении Дриусси, Азмуна и Дзюбы в общую группу «Зенита»

6 марта 2020, 13:42
8

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья нападающих команды Себастьяна Дриусси, Сердара Азмуна и Артeма Дзюбы.

«Сейчас ситуация более оптимистичная, есть небольшие проблемы. Но Дриусси, Азмун, Дзюба будут работать в общей группе, ждем всех на поле», – сказал Семак.

  • В понедельник «Зенит» примет «Уфу» в матче 21-го тура РПЛ.
  • Дзюба пропустил оба матча после зимнего перерыва.
  • Азмун заменил получившего повреждение Дриусси в игре с «Локомотивом», а в поединке Кубка России против «Ахмата» не сыграли и иранец, и аргентинец.

Семак – о месте проведения матча Кубка России против «Спартака»: «Очевидно, имеем дело с человеческой ошибкой»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Азмун Сердар Дриусси Себастьян Семак Сергей
Комментарии (8)
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Давид59
1583492034
Бомбардир, отправь на курсы русского языка своих новостников."Не сыграли и иранец, и аргентинец" не говорят. Правильно "ни тот, ни другой"
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portero
1583492904
Отдохнули, пропустили выезд кубковый...
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vladimir-7
1583496917
Дзюба без Азмуна не выходит на игры.
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Иван_Невский
1583502543
пожалуй рад за Дзюбу, а то гений Семака продолжает делать навесы даже когда там нет Дзюбы , а Ероха сосем не тянет в нападении.
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