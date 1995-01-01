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    Семак заявил о возвращении Дриусси, Азмуна и Дзюбы в общую группу «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья нападающих команды Себастьяна Дриусси, Сердара Азмуна и Артeма Дзюбы.

    «Сейчас ситуация более оптимистичная, есть небольшие проблемы. Но Дриусси, Азмун, Дзюба будут работать в общей группе, ждем всех на поле», – сказал Семак.

    • В понедельник «Зенит» примет «Уфу» в матче 21-го тура РПЛ.
    • Дзюба пропустил оба матча после зимнего перерыва.
    • Азмун заменил получившего повреждение Дриусси в игре с «Локомотивом», а в поединке Кубка России против «Ахмата» не сыграли и иранец, и аргентинец.

    Семак – о месте проведения матча Кубка России против «Спартака»: «Очевидно, имеем дело с человеческой ошибкой»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:42
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2018

      Литейный4 16 минут назад

      Ну вот и усё. Пора Дзюбинатору продолжать свои снайперские делишки. Ну и на подхвате конечно Азмун с Дриусси свои голешники заклепают. Зенит чемпион. Гыгыгы

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      Рейтинг: +1058

      Питерский князь 29 минут назад

      Лучше бы заявил об уходе в отставку, игры у команды нет. Если Семак останется и эту ЛЧ просрем.

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      Рейтинг: +336

      _Marqella_ > Питерский князь 22 минуты назад

      А если придёт другой тренер, то эту ЛЧ выиграем ??? Не надо хрень говорить, пусть тренерует, от добра добра не ищут....

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      Рейтинг: +1058

      Питерский князь > _Marqella_ 22 минуты назад

      Может из группы выйдем. Прагматизм Семака бесит.
      Некоторые скажут, зачем искать лучшее от хорошего, но смотреть скучно!

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      Рейтинг: +37906

      portero 30 минут назад

      Отдохнули, пропустили выезд кубковый...

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      Рейтинг: +2207

      Давид59 45 минут назад

      Бомбардир, отправь на курсы русского языка своих новостников."Не сыграли и иранец, и аргентинец" не говорят. Правильно "ни тот, ни другой"

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      Рейтинг: +336

      _Marqella_ > Давид59 36 минут назад

      такое часто встречается тут...

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      Рейтинг: +1058

      Питерский князь > _Marqella_ 32 минуты назад

      Здесь вообще наднациональная элита собралась!
      =)))

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