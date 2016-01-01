Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    2 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    3 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?

    Семак – о месте проведения матча Кубка России против «Спартака»: «Очевидно, имеем дело с человеческой ошибкой»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с определением хозяина поля на полуфинальный матч Кубка России.

    • В регламенте турнира не описан порядок выбора места проведения игры, поэтому где встретятся команды, пока неизвестно.
    • Соперник «Зенита» в Кубке – «Спартак».

    «Я не буду комментировать место проведения полуфинального матча. Очевидно, что мы имеем дело с человеческой ошибкой. Думаю, что эта ошибка будет скорректирована, и мы будем играть по тем правилам, по которым Кубок России проводился и проводится в этом сезоне», – сказал Семак.

    Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что матч должен пройти в Санкт-Петербурге, поскольку «Спартак» две последних игры в Кубке провел дома.

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:39
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4466

      alp 25 минут назад

      Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что матч должен пройти в Санкт-Петербурге, поскольку «Спартак» две последних игры в Кубке провел дома.

      ненуачо. справедливо!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37906

      portero 26 минут назад

      Уже объявляли что в москве..... только Зенит может тягаться с Москвой, на остальных и внимания не обратят.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      valkam72 30 минут назад

      Сейчас быстро регламент под бомжей скорректируют.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1058

      Питерский князь > valkam72 27 минут назад

      Вот и хорошо!
      =)))
      Не все мясным масленица!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1058

      Питерский князь 35 минут назад

      Мы играли на выезде, свиньи дома, значит играем у нас!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      Ziklop 45 минут назад

      Спартачи ещё поют что Зенит всё купил, аргументацию почему спам играет третью игру на кубок дома?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6568

      piligrim1986 1 час назад

      ну раз положено в Питере, так и надо там играть, а то потом разноются семаки...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +547

      FCZenit is Ivanovo 1 час назад

      Если будут играть в Питере то это будет честно по регламенту, ну а если по жребию то извините свиньи то вы и есть свинья!!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2367

      Павелий > FCZenit is Ivanovo 44 минуты назад

      Иваново всегда болело либо за Текстильщик, либо за Спартак.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1058

      Питерский князь > Павелий 36 минут назад

      Ты говна объелся.
      =)))
      С чего бы им за Спартак болеть?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2367

      Павелий > Питерский князь 31 минуту назад

      Когда ты прожуёшь свою дневную норму, тогда поговорим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12220

      vka1970 1 час назад

      Такое ощущение, что Медведев предполагает, что играть будут во что угодно кроме футбола.Мне казалось, что поле как в Питере так и в Москве одинаково для обеих команд.Как решат, так решат.Разницы ни какой.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2367

      Павелий > vka1970 32 минуты назад

      Готов поспорить, что Вилков точно будет в судейской бригаде.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1058

      Питерский князь > vka1970 25 минут назад

      Харя не треснет 3 игру подряд играть дома?
      Приезжай Спартак к нам Питер, здесь тебя мы победим!
      (Вообще везде, но у нас хоть целый стадион будет).

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12220

      vka1970 > Павелий 21 минуту назад

      Ни какого сомнения в этом нет.Сомнения есть у питерсеого князя, для которого понятия как у воров всегда выше закона.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12220

      vka1970 > Питерский князь 19 минут назад

      Целый стадион манекенов ? Не , спасибо.У нас хоть люди на стадион ходят, а не пластиковые тушки.)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +135

      Genchik92 1 час назад

      по чесноку должны в Питере играть а так хз как будет...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1895

      Борат 1 час назад

      Ясно чего боятся хряки - В Питере пять, в Питере пять ! В Питере тире ПЯТЬ !!!!
      Гыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1894

      OldenVad > Борат 1 час назад

      Если умел бы читать, то прочитал бы, что боятся не хряки а бомжи!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1895

      Борат > OldenVad 1 час назад

      А ты что за кочет ?
      Гыгы

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2367

      Павелий > OldenVad 50 минут назад

      Борат и читать, Борат и думать - это всё несовместимые понятия.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1895

      Борат > Павелий 47 минут назад

      Привет, петух !
      Тебя ещё не грохнули в Питере ?
      Или только зад тебе рвут ?
      Гыгы

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75050
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru