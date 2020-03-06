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  • Семак – о месте проведения матча Кубка России против «Спартака»: «Очевидно, имеем дело с человеческой ошибкой»

Семак – о месте проведения матча Кубка России против «Спартака»: «Очевидно, имеем дело с человеческой ошибкой»

6 марта 2020, 12:39
53

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с определением хозяина поля на полуфинальный матч Кубка России.

  • В регламенте турнира не описан порядок выбора места проведения игры, поэтому где встретятся команды, пока неизвестно.
  • Соперник «Зенита» в Кубке – «Спартак».

«Я не буду комментировать место проведения полуфинального матча. Очевидно, что мы имеем дело с человеческой ошибкой. Думаю, что эта ошибка будет скорректирована, и мы будем играть по тем правилам, по которым Кубок России проводился и проводится в этом сезоне», – сказал Семак.

Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что матч должен пройти в Санкт-Петербурге, поскольку «Спартак» две последних игры в Кубке провел дома.

Источник: Официальный твиттер «Зенита»
Россия. Кубок Зенит Спартак Семак Сергей
Комментарии (53)
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FCZenit is Ivanovo
1583490229
Если будут играть в Питере то это будет честно по регламенту, ну а если по жребию то извините свиньи то вы и есть свинья!!!
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piligrim1986
1583490363
ну раз положено в Питере, так и надо там играть, а то потом разноются семаки...
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Ziklop
1583491963
Спартачи ещё поют что Зенит всё купил, аргументацию почему спам играет третью игру на кубок дома?
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valkam72
1583492914
Сейчас быстро регламент под бомжей скорректируют.
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portero
1583493147
Уже объявляли что в москве..... только Зенит может тягаться с Москвой, на остальных и внимания не обратят.....
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alp
1583493170
Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что матч должен пройти в Санкт-Петербурге, поскольку «Спартак» две последних игры в Кубке провел дома. ненуачо. справедливо!
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"supermax"
1583496641
ощущение что питер ссыт в москву ехать...3 матч 3 матч....мы тут ниче не решаем пасоны...скажут питер значит питер...скажут москва..ну че...вэлком епт.....вот разнылись
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Владислав Vlad
1583498784
А если бы прошёл в полуфинал ЦСКА, то на болотах так же кричали бы - типа ЦСКА играл в Москве, а значит дома.))) Если в регламенте написано жребий - то зачем ныть и выпрашивать? Хотя, укус Луческу неизлечим.))
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Томик
1583510541
Сейчас разноются, а в итоге и матч в Питере и Вилкова вызовут. Ну чтобы наверняка было по справедливости.
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Vizual
1583521919
ЗИНИТ держится на Путине,уйдет,к кормушке другого поставят и забудят что когда то был такой глуб Зянит как и Анжа
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