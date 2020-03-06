Семак – о месте проведения матча Кубка России против «Спартака»: «Очевидно, имеем дело с человеческой ошибкой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с определением хозяина поля на полуфинальный матч Кубка России.

В регламенте турнира не описан порядок выбора места проведения игры, поэтому где встретятся команды, пока неизвестно.

Соперник «Зенита» в Кубке – «Спартак».

«Я не буду комментировать место проведения полуфинального матча. Очевидно, что мы имеем дело с человеческой ошибкой. Думаю, что эта ошибка будет скорректирована, и мы будем играть по тем правилам, по которым Кубок России проводился и проводится в этом сезоне», – сказал Семак.

Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что матч должен пройти в Санкт-Петербурге, поскольку «Спартак» две последних игры в Кубке провел дома.