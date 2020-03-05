Зобнин – лучший игрок «Спартака» по InStat в матче с ЦСКА

Полузащитник Роман Зобнин стал лучшим футболистом команды в матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (3:2) по индексу InStat. Показатель игрока составил 367.

Цифра включает в себя совокупность ТТД игрока на футбольном поле: преодоленное расстояние, точность передач, количество отборов и т.д. Хуже всех показатель у «Спартака» в матче имеет Алекс Крал – 256.