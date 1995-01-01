Зобнин – лучший игрок «Спартака» по InStat в матче с ЦСКА

Полностью согласен.
Очень понравились Зобнин, Понсе, Бакаев и Айртон.
Не понравились Джикия, Жиго и Крал ( первые 90 мин).
Кони практически задач не ставили, но опорная зона и два цз явно провалились.
Соболев неплохо , но поменьше падать и добавить агрессии. Рассказову меньше брака, Максименко пожелание выручать.
Полузащитник Роман Зобнин стал лучшим футболистом команды в матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (3:2) по индексу InStat. Показатель игрока составил 367.
Цифра включает в себя совокупность ТТД игрока на футбольном поле: преодоленное расстояние, точность передач, количество отборов и т.д. Хуже всех показатель у «Спартака» в матче имеет Алекс Крал – 256.
- Зобнин на рынке стоит 12 миллионов евро.
- В сезоне РПЛ полузащитник провел 18 матчей, забил гол.
- В полуфинале Кубка России «Спартак» сыграет с «Зенитом».