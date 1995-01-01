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    Зобнин – лучший игрок «Спартака» по InStat в матче с ЦСКА

    Полузащитник Роман Зобнин стал лучшим футболистом команды в матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (3:2) по индексу InStat. Показатель игрока составил 367.

    Цифра включает в себя совокупность ТТД игрока на футбольном поле: преодоленное расстояние, точность передач, количество отборов и т.д. Хуже всех показатель у «Спартака» в матче имеет Алекс Крал – 256.

    • Зобнин на рынке стоит 12 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ полузащитник провел 18 матчей, забил гол.
    • В полуфинале Кубка России «Спартак» сыграет с «Зенитом».

    Источник: InStat

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    Сегодня, 18:21
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2690

      Alekxei Z. 6 минут назад

      Полностью согласен.
      Очень понравились Зобнин, Понсе, Бакаев и Айртон.
      Не понравились Джикия, Жиго и Крал ( первые 90 мин).
      Кони практически задач не ставили, но опорная зона и два цз явно провалились.
      Соболев неплохо , но поменьше падать и добавить агрессии. Рассказову меньше брака, Максименко пожелание выручать.

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      Рейтинг: +5133

      paracetamol 7 минут назад

      Справедливо!

      0
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      Рейтинг: +1319

      alarm 15 минут назад

      позор!

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