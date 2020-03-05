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Зобнин – лучший игрок «Спартака» по InStat в матче с ЦСКА

5 марта 2020, 18:21
16

Полузащитник Роман Зобнин стал лучшим футболистом команды в матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (3:2) по индексу InStat. Показатель игрока составил 367.

Цифра включает в себя совокупность ТТД игрока на футбольном поле: преодоленное расстояние, точность передач, количество отборов и т.д. Хуже всех показатель у «Спартака» в матче имеет Алекс Крал – 256.

  • Зобнин на рынке стоит 12 миллионов евро.
  • В сезоне РПЛ полузащитник провел 18 матчей, забил гол.
  • В полуфинале Кубка России «Спартак» сыграет с «Зенитом».

Источник: InStat
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Комментарии (16)
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paracetamol
1583422725
Справедливо!
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rammax fcsm
1583427103
Кроме забивших голы и Соболева я бы отметил Айртона
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BRO_football
1583427390
Карпову и Васину я бы поставил по одному баллу за матч. Так плохо играть в защите просто нельзя. Это уровень ДЮСШ.
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Krd123
1583428449
Бакаев в первом тайме, просто краса! Тащил всю игру.
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maygli
1583440922
Зобнин частенько передерживал мяч непонятно зачем и в итоге терял его. Брака в игре было много у всех. Выделить кого-то одного сложно старались и выкладывались все. Понравился Ларсон, но он мало времени был на поле.
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vka1970
1583441217
Справедливо.Он и Бакаев были лучшими на поле, но Зобнин всё таки весь матч отпахал в отличии от Зелимхана.
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piligrim1986
1583468717
без вариантов. только Бака мог поспорить, если бы не покалечили
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Диктор
1583468720
Заслужил.
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Владислав Vlad
1583477119
Зоба возвращается.)
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zigbert
1583491721
В последних матчах Зобнин прибавил агрессии. Берет игру на себя и даже гол Динамо забил. Хотелось бы и в дальнейшем видеть его целеустремленным,это на пользу и ему и команде.
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