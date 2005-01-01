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    Павлюченко: «На месте Гончаренко я бы тоже не пожал руку Тедеско»

    Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал инцидент в конце матча 1/4 финала Кубка России между красно-белыми и ЦСКА. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско хотел пожать руку коллеге из ЦСКА Виктору Гончаренко, однако тот отказался от рукопожатия и отпихнул его.

    «Гончаренко не пожал руку Тедеско из-за эмоций. Может быть, сейчас будут говорить, что так вести себя нельзя, но на месте Гончаренко я бы повел себя так же и не пожал руку. Во время матча они кричали что-то друг другу, может, были оскорбления. У Гончаренко могла быть обида на Тедеско. Из 100 тренеров, наверно, 99 тоже бы не подали руку.

    Но это эмоции, его тоже можно понять. Я думаю, если сегодня Гончаренко спросить об этом эпизоде, то он мог бы извиниться. Это нормальная рабочая обстановка на дерби», — сказал Павлюченко.

    • «Спартак» переиграл ЦСКА в дополнительное время со счетом 3:2.
    • В РПЛ Гончаренко отбывает дисквалификацию за мат в адрес судей.

    Гончаренко – об отказе от рукопожатия с Тедеско: «Что на тренерской скамейке – то там и останется»

    Талалаев – Тедеско: «Ты куда лезешь? Надо понимать, куда ты приехал и зачем»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:28
    Комментарии14
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      Рейтинг: +5133

      paracetamol 5 минут назад

      Одного поля ягодки, майданного.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +601

      Пельш 1 36 минут назад

      А что можно ожидать от бульбаша? Это Россия мать её, какая страна такие и нравы. У нас Дом 2 учит вежливости и пониманию!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2005

      Литейный4 45 минут назад

      Стыдно за хряка физрука. Гыгыгы

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2005

      Литейный4 46 минут назад

      Даже спартач признаёт, что физрук Тедеско поехал бошкой. Опозорился и насмешил народ своим спуртом. Какой клуб, такой и физрук. Гыгыгы

      3
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    • ...
      Рейтинг: +73

      Марк Аврелий 52 минуты назад

      Правильно не пожал. Тедеско итальянец. А в Италии коронвирус гуляет вовсю

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      murealbest 1 час назад

      Кого интересует мнение тупого НЕдофутболиста

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1776

      Бухбух 1 час назад

      Любой БОЛЬШОЙ тренер проигравшей команды первым бы поздравил победителя, 100%.

      12
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      Рейтинг: +817

      Psih86 > Бухбух 57 минут назад

      Да что ты говоришь... Маур после любого проигрыша убегает, даже от Лэмпарда.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9418

      Cules2013 1 час назад

      будто кому-то важно мнение Павлюченко

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1875

      Борат 2 часа назад

      даже роме стыдно за этого прыгающего петуха тедеску !
      гыгы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1386

      Hektor 84 > Борат 2 часа назад

      Стыдно вам бомжикам станет когда Тедеско со спартаком отдерут ваш синит в гостях!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +570

      SEREGA 64 > Борат 1 час назад

      ШЛЮХА ЗЕНИТОВСКАЯ

      3
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      Рейтинг: +18428

      пьяныйхоровод > SEREGA 64 59 минут назад

      Ах вот кто ты на самом деле .

      0
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      Рейтинг: +10103

      vladimir-7 > Борат 18 минут назад

      Мнтесно, а как Зенит сыграет со спартаком в розыгрыше Кубка?

      0
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