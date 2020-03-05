Павлюченко: «На месте Гончаренко я бы тоже не пожал руку Тедеско»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал инцидент в конце матча 1/4 финала Кубка России между красно-белыми и ЦСКА. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско хотел пожать руку коллеге из ЦСКА Виктору Гончаренко, однако тот отказался от рукопожатия и отпихнул его.

«Гончаренко не пожал руку Тедеско из-за эмоций. Может быть, сейчас будут говорить, что так вести себя нельзя, но на месте Гончаренко я бы повел себя так же и не пожал руку. Во время матча они кричали что-то друг другу, может, были оскорбления. У Гончаренко могла быть обида на Тедеско. Из 100 тренеров, наверно, 99 тоже бы не подали руку.

Но это эмоции, его тоже можно понять. Я думаю, если сегодня Гончаренко спросить об этом эпизоде, то он мог бы извиниться. Это нормальная рабочая обстановка на дерби», — сказал Павлюченко.

«Спартак» переиграл ЦСКА в дополнительное время со счетом 3:2.

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