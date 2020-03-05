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  • Павлюченко: «На месте Гончаренко я бы тоже не пожал руку Тедеско»

Павлюченко: «На месте Гончаренко я бы тоже не пожал руку Тедеско»

5 марта 2020, 16:28
35

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал инцидент в конце матча 1/4 финала Кубка России между красно-белыми и ЦСКА. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско хотел пожать руку коллеге из ЦСКА Виктору Гончаренко, однако тот отказался от рукопожатия и отпихнул его.

«Гончаренко не пожал руку Тедеско из-за эмоций. Может быть, сейчас будут говорить, что так вести себя нельзя, но на месте Гончаренко я бы повел себя так же и не пожал руку. Во время матча они кричали что-то друг другу, может, были оскорбления. У Гончаренко могла быть обида на Тедеско. Из 100 тренеров, наверно, 99 тоже бы не подали руку.

Но это эмоции, его тоже можно понять. Я думаю, если сегодня Гончаренко спросить об этом эпизоде, то он мог бы извиниться. Это нормальная рабочая обстановка на дерби», — сказал Павлюченко.

  • «Спартак» переиграл ЦСКА в дополнительное время со счетом 3:2.
  • В РПЛ Гончаренко отбывает дисквалификацию за мат в адрес судей.

Гончаренко – об отказе от рукопожатия с Тедеско: «Что на тренерской скамейке – то там и останется»

Талалаев – Тедеско: «Ты куда лезешь? Надо понимать, куда ты приехал и зачем»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Павлюченко Роман Гончаренко Виктор Тедеско Доменико
Комментарии (35)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Cules2013
1583416757
будто кому-то важно мнение Павлюченко
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Бухбух
1583417238
Любой БОЛЬШОЙ тренер проигравшей команды первым бы поздравил победителя, 100%.
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Марк Аврелий
1583419960
Правильно не пожал. Тедеско итальянец. А в Италии коронвирус гуляет вовсю
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Пельш 1
1583420928
А что можно ожидать от бульбаша? Это Россия мать её, какая страна такие и нравы. У нас Дом 2 учит вежливости и пониманию!
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derrik2000
1583423212
Павлюк ещё ни разу не был главным тренером, даже где-нибудь в команде шарикоподшипникового завода, а уже рассуждает, ставя себя на место ГТ команды профессионалоов, играющей в РПЛ. Срочно, без экзаменов дать ему тренерскую лицензию PRO, т. к. он уже высказывает свои зрелые не по годам и тренерскому опыту мысли! )))))))))))
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Дедуктор
1583425368
На пустом месте скандал раздули. Обычная эмоция проигравшего тренера, который почти уже держал победу в руках. А победа то и ускользнула. Вот, если бы Гончар двоечку в морду итальянскому цыганёнку зарядил (типа, испугался цыгана, который с вытянутой рукой к нему скакал), то тогда можно было и обсудить вопрос. Проблема, кстати, у цыганёнка. Мог бы и потактичней себя повести. Подошел бы с чувством, с толком, с расстановкой. Поблагодарить за игру. А не скакал, как придурок. Явно, не хватат воспитания мужичку.
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Ганнибал Лектор
1583425642
Тедеско еще бы в раздевалку к коням побежал руку жать. Должны быть какие-то принципы, элементарная тренерская этика и личное пространство.
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Волховский
1583433357
Гончаренко повел себя как подросток. Мужчине надо уметь держать удар и сдерживать эмоции.
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nirita
1583433581
Павлюченко, ты кто такой за 99 человек говорить?
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nik55
1583467710
Рома ты что дурак ?
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