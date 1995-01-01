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    Талалаев – Тедеско: «Ты куда лезешь? Надо понимать, куда ты приехал и зачем»

    Бывший главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал инцидент в конце матча 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА. Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско хотел пожать руку коллеге из ЦСКА Виктору Гончаренко, однако тот отказался рукопожатия и отпихнул его.

    «Не надо лезть в чужую техническую зону. Ты куда лезешь? Тут хорошо, что Гончаренко не поставил локоть как следует. Надо понимать, куда ты приехал и зачем.

    Я согласен, что должна быть культура поведения тренера, но нужно понимать момент и не надо устраивать показуху», — сказал Талалаев.

    • «Спартак» переиграл ЦСКА в дополнительное время со счетом 3:2.
    • В РПЛ Гончаренко отбывает дисквалификацию за мат в адрес судей.

    Гончаренко – об отказе от рукопожатия с Тедеско: «Что на тренерской скамейке – то там и останется»

    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 12:53
    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +187

      SLADE2019 4 минуты назад

      Гончаренко явно выраженная к....а! У него это на его козлинной роже написано! Матч окончен. Поздравь соперника, козел! Коменду твою тянули тянули и не смогли вытянуть! Тедеско, привыкай, что ты в России! С нами духовно надо! А Талалаев, ну он такая же ...!!! Козлы одним словом!!!

      2
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      Рейтинг: +1527

      Ден 781 8 минут назад

      Талалай - а в 90-е можно и пулю было получить
      *смачно цвыркнув слюнной между зубов

      4
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    • ...
      Рейтинг: +4319

      Viper for CSKA 10 минут назад

      Ой, сколько же внимания этой теме! Ну, не пожал и не пожал, закона не нарушил никакого. Для себя же хуже ВМ и сделал, и так репутация - спорная. То, что белорус - мужик с характером и самомнением - известно давно, ещё с БАТЭ. У меня лично претензии по игре, и по тому, чем команда на сборах занималась. Может конечно ЦСКА специально на пик формы выйдет в мае и сейчас будет только набирать, но пока что-то не верится. Немец же всё делом показал и тупоголовых критиков подзаткнул, особенно всяких наших "легенд". И молодец, пусть продолжает в том же духе. Спартак должен быть в Европе.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +615

      Semenycch 14 минут назад

      Спартак сейчас находится на пике формы. С одной стороны это отлично, красно-белые болельщики получат удовольствие от доминирования этой команды в России некоторое время. Но через 3-4 игры лидеры чемпионата России тоже выйдут на пик формы, а сможет ли Спартак удержаться на высоких функциональных возможностях? Форма красно-белых будет постепенно падать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1869

      Борат 15 минут назад

      согласен, что позволяет себе этот петушок ?
      гыгы

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1199

      Серж 69 15 минут назад

      Какой брутальный этот Балалаев,ещё и про локти учит,как их там применять нужно "правильно".Сыграй со своей командой в таком матче для начала хотя бы,а потом рот раскрывай,но осторожно,а то ведь всякое случается,вдруг Тед не афиширует,что основательно тайским боксом занимался,так локотком приложит,да и коленом вдогонку врежет,что мало не покажется,забудешь кто ты и откуда,и куда ты вообще попал.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +615

      Semenycch 18 минут назад

      Если бы Талалаев промолчал, то его за нормального можно было принять.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9837

      silver29 25 минут назад

      А когда этот недомерок колхозный ломился с матами в судейскую это видимо вершина культуры ? Всякая чепушня с Химок нас в носу ковырять теперь будет учить.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +566

      Play 26 минут назад

      Что вы, сударь, подразумеваете под фразой "куда ты приехал", по вашему Тедско приехал в варварскую страну, где человек не может признать поражения и цивилизовано пожать руку сопернику?

      6
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    • ...
      Рейтинг: +4032

      nik55 28 минут назад

      Андрей Талалаев----ты такое же быдло как и колхозник

      5
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