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  • Талалаев – Тедеско: «Ты куда лезешь? Надо понимать, куда ты приехал и зачем»

Талалаев – Тедеско: «Ты куда лезешь? Надо понимать, куда ты приехал и зачем»

5 марта 2020, 12:53
62

Бывший главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал инцидент в конце матча 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА. Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско хотел пожать руку коллеге из ЦСКА Виктору Гончаренко, однако тот отказался от рукопожатия и отпихнул его.

«Не надо лезть в чужую техническую зону. Ты куда лезешь? Тут хорошо, что Гончаренко не поставил локоть как следует. Надо понимать, куда ты приехал и зачем.

Я согласен, что должна быть культура поведения тренера, но нужно понимать момент и не надо устраивать показуху», — сказал Талалаев.

  • «Спартак» переиграл ЦСКА в дополнительное время со счетом 3:2.
  • В РПЛ Гончаренко отбывает дисквалификацию за мат в адрес судей.

Гончаренко – об отказе от рукопожатия с Тедеско: «Что на тренерской скамейке – то там и останется»

Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Гончаренко Виктор Талалаев Андрей Тедеско Доменико
Комментарии (62)
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serhio80
1583402278
Талалаев, а ты куда лезешь?)
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nik55
1583402370
Андрей Талалаев----ты такое же быдло как и колхозник
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Viper for CSKA
1583403400
Ой, сколько же внимания этой теме! Ну, не пожал и не пожал, закона не нарушил никакого. Для себя же хуже ВМ и сделал, и так репутация - спорная. То, что белорус - мужик с характером и самомнением - известно давно, ещё с БАТЭ. У меня лично претензии по игре, и по тому, чем команда на сборах занималась. Может конечно ЦСКА специально на пик формы выйдет в мае и сейчас будет только набирать, но пока что-то не верится. Немец же всё делом показал и тупоголовых критиков подзаткнул, особенно всяких наших "легенд". И молодец, пусть продолжает в том же духе. Спартак должен быть в Европе.
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"supermax"
1583404236
не понимаю почему всех так беспокоит поведение тедеско? он что - то плохое сделал? кого-то обидел, оскорбил? то как он себя ведет это его проблемы...его имидж если хотите....пусть он хоть на ушах стоит...тем более имел полное право прыгать от радости....это никак не повод оттолкнуть тренера соперника не пожав ему руку и не сказав спасибо за хороший матч...недостойное мужика поведение...тем более все это уже после финального свистка...обиженка сраная
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JTherry
1583405877
должна быть культура поведения тренера...», — сказал Талалаев молодец, Талалаев, отработал газпромовские бабло на матч-ТВ, такой ху-льтурный стал, выйдя на публику с микрофоном, аж Парижем запахло)) а что же, когда тренерил, культуркой от тебя совсем другой подванивало: матом говорил, в судейской разборки в духе 90-х устраивал? как говорят, чья бы корова мычала...
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neveldomha
1583410580
Оправдывать бессовестное поведение Гончаренко может только злобный мерин.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1583411890
Что это за мышь(Талалаев) из норы пропищала. В своей норе любая мышь -- смелая.
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алдан2014
1583412310
А ведь в талалаеве,судя по его истеричному заявлению,говорит зависть к успехам Тедеско.Зрителя не обманешь,мы ведь видим,что команда при немце стала грамотной тактически, физика в норме.И что немаловажно тренер достучался до многих игроков.Как расцвёл Бакаев,что Рома Зобнин вытворяет на поле,созидает, забивает
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swot1205
1583417603
Талалаев ты такое же хамло как и Гончаренко. Затухли в своем котле невежества быдланы. При любом результате надо оставаться человеком. Это не у Гончаренко нападающего удалили не за что, удара в лицо не было, а конь упал как подкошенный и за епало схватился как-будто его молотков ударили. Так что быдло вы господин Гончаренко, а Талалаев колхозник с советских времен. У меня все
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серега кашин
1583417888
никчемный тренеришка решил поганый ротики открыть
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