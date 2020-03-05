Талалаев – Тедеско: «Ты куда лезешь? Надо понимать, куда ты приехал и зачем»

Бывший главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал инцидент в конце матча 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА. Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско хотел пожать руку коллеге из ЦСКА Виктору Гончаренко, однако тот отказался от рукопожатия и отпихнул его.

«Не надо лезть в чужую техническую зону. Ты куда лезешь? Тут хорошо, что Гончаренко не поставил локоть как следует. Надо понимать, куда ты приехал и зачем.

Я согласен, что должна быть культура поведения тренера, но нужно понимать момент и не надо устраивать показуху», — сказал Талалаев.

«Спартак» переиграл ЦСКА в дополнительное время со счетом 3:2.

В РПЛ Гончаренко отбывает дисквалификацию за мат в адрес судей.

Гончаренко – об отказе от рукопожатия с Тедеско: «Что на тренерской скамейке – то там и останется»