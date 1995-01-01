Талалаев – Тедеско: «Ты куда лезешь? Надо понимать, куда ты приехал и зачем»

Гончаренко явно выраженная к....а! У него это на его козлинной роже написано! Матч окончен. Поздравь соперника, козел! Коменду твою тянули тянули и не смогли вытянуть! Тедеско, привыкай, что ты в России! С нами духовно надо! А Талалаев, ну он такая же ...!!! Козлы одним словом!!!
Бывший главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал инцидент в конце матча 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА. Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско хотел пожать руку коллеге из ЦСКА Виктору Гончаренко, однако тот отказался рукопожатия и отпихнул его.
«Не надо лезть в чужую техническую зону. Ты куда лезешь? Тут хорошо, что Гончаренко не поставил локоть как следует. Надо понимать, куда ты приехал и зачем.
Я согласен, что должна быть культура поведения тренера, но нужно понимать момент и не надо устраивать показуху», — сказал Талалаев.
- «Спартак» переиграл ЦСКА в дополнительное время со счетом 3:2.
- В РПЛ Гончаренко отбывает дисквалификацию за мат в адрес судей.
Гончаренко – об отказе от рукопожатия с Тедеско: «Что на тренерской скамейке – то там и останется»