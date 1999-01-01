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    Гончаренко – об отказе от рукопожатия с Тедеско: «Что на тренерской скамейке – то там и останется»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопрос об отказе пожать руку коллеге из «Спартака» Доменико Тедеско после финального свистка четвертьфинального матча Кубка России.

    «Что на тренерской скамейке – то там и останется. У нас хотят, чтобы тренеры сидели на трибунах. Футбол – эмоциональный вид спорта, а нас [тренеров] штрафуют, [в правила] вносятся изменения. Мне и в ложе понравилось, но там не чувствуется нерв игры, неправильно, чтобы тренеры там сидели», – сказал Гончаренко.

    • «Спартак» переиграл ЦСКА в дополнительное время со счетом 3:2.
    • В РПЛ Гончаренко отбывает дисквалификацию за мат в адрес судей.

    Тедеско: «Никаких проблем, что Гончаренко не пожал мне руку. Понимаю его эмоции»

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 08:16
    Комментарии20
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      Рейтинг: +175

      кто там 27 минут назад

      какое руководство такой клуб и тренер. ПозорищА!
      3 раза подряд проигрывают спаму, Уралу чуть не проиграли.

      Химию они там создали))0 картофельную.

      В Компоамор эту недокоманду отправить обратно, там соперники по силам.

      -2
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      Рейтинг: +1883

      Борат 30 минут назад

      просто жать руку мужеложцу это зашквар !
      гыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12177

      vka1970 34 минуты назад

      Ну что сказать.Вопрос один, ответ другой.
      Создаётся ощущение, что белорусский фермер попутал мягкое с горячим.

      2
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      Рейтинг: +211

      Vis-ok 40 минут назад

      Овчинников тренер, вот он ему и пожал

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1223

      lek! 44 минуты назад

      Не по мужски

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      горняк1936 53 минуты назад

      И от рукопожатия ушёл и от ответа, уклончивый мужик так-то )

      3
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      Рейтинг: +2972

      Каратель 54 минуты назад

      Какую то херню сказал.у него спрашивают почему руку не подал,а он про то что если борщ не соленый,то он не вкусный

      2
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      Рейтинг: +4021

      nik55 1 час назад

      тупой колхозник----и это все о нем

      2
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      Рейтинг: +5116

      paracetamol 1 час назад

      Вот Кока с Мамой на нарах посидели и умнее стали. Может и тебя туда на профилактику отправить?

      0
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      Рейтинг: +1914

      Литейный4 1 час назад

      Гончаренко просто испугался, когда на него бежал неадекватный физрук. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +175

      кто там > Литейный4 22 минуты назад

      Какие люди

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