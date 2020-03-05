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  • Гончаренко – об отказе от рукопожатия с Тедеско: «Что на тренерской скамейке – то там и останется»

Гончаренко – об отказе от рукопожатия с Тедеско: «Что на тренерской скамейке – то там и останется»

5 марта 2020, 08:16
30

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопрос об отказе пожать руку коллеге из «Спартака» Доменико Тедеско после финального свистка четвертьфинального матча Кубка России.

«Что на тренерской скамейке – то там и останется. У нас хотят, чтобы тренеры сидели на трибунах. Футбол – эмоциональный вид спорта, а нас [тренеров] штрафуют, [в правила] вносятся изменения. Мне и в ложе понравилось, но там не чувствуется нерв игры, неправильно, чтобы тренеры там сидели», – сказал Гончаренко.

  • «Спартак» переиграл ЦСКА в дополнительное время со счетом 3:2.
  • В РПЛ Гончаренко отбывает дисквалификацию за мат в адрес судей.

Тедеско: «Никаких проблем, что Гончаренко не пожал мне руку. Понимаю его эмоции»

Источник: Sports.ru
Россия. Кубок Спартак ЦСКА Гончаренко Виктор Тедеско Доменико
Комментарии (30)
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InterMilLano1908
1583387055
Так там бы только терпила пожал бы, свинопас как резаный бежал
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piligrim1986
1583387419
проигрывать тоже надо уметь
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горняк1936
1583389608
И от рукопожатия ушёл и от ответа, уклончивый мужик так-то )
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vka1970
1583390792
Ну что сказать.Вопрос один, ответ другой. Создаётся ощущение, что белорусский фермер попутал мягкое с горячим.
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"supermax"
1583393604
как-то это все низко....недостойное конечно поведение тренера такой большой команды...еще и отговорки какие-то нелепые вместо того чтобы признать что не прав
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Давид59
1583393978
Проигрывать надо уметь. А ещё, если не сдержался, то потом надо это признать. А его речь - в духе Пескова. От него наверное и научился
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momwig_
1583395049
Гончаренко - идиот. Имбецил. Просто потому что только эти ребята не учатся даже на своих ошибках. И нет тупее отмазки, чем "то, что на поле, остается на поле", а уж произнести то же самое про скамейку - натуральная клиника. Я могу понять его чувства - всё, что Гинер вложил в результат матча, видимо, вычтется из его зарплаты (и как минимум ещё из зарплаты Овчины-пса). Но пока футболисты на поле работают физически, тренер должен работать головой. И Гончаренко действием в очередной раз доказал, что он к этому патологически не способен.
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yorgenbarenz
1583395196
Мелкие мужички, в большинстве своём, закомплексованные.
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Мага 13
1583397938
что-то Гончаренко вообще неадекватен, у него спросили про одно, а он о чем-то о своём мелет.
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RJM555
1583402497
Даже слово унизительное не могу подобрать для этого упыря.....
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