Гончаренко – об отказе от рукопожатия с Тедеско: «Что на тренерской скамейке – то там и останется»

какое руководство такой клуб и тренер. ПозорищА!
3 раза подряд проигрывают спаму, Уралу чуть не проиграли.
Химию они там создали))0 картофельную.
В Компоамор эту недокоманду отправить обратно, там соперники по силам.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопрос об отказе пожать руку коллеге из «Спартака» Доменико Тедеско после финального свистка четвертьфинального матча Кубка России.
«Что на тренерской скамейке – то там и останется. У нас хотят, чтобы тренеры сидели на трибунах. Футбол – эмоциональный вид спорта, а нас [тренеров] штрафуют, [в правила] вносятся изменения. Мне и в ложе понравилось, но там не чувствуется нерв игры, неправильно, чтобы тренеры там сидели», – сказал Гончаренко.
- «Спартак» переиграл ЦСКА в дополнительное время со счетом 3:2.
- В РПЛ Гончаренко отбывает дисквалификацию за мат в адрес судей.
Тедеско: «Никаких проблем, что Гончаренко не пожал мне руку. Понимаю его эмоции»