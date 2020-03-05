Гончаренко – об отказе от рукопожатия с Тедеско: «Что на тренерской скамейке – то там и останется»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопрос об отказе пожать руку коллеге из «Спартака» Доменико Тедеско после финального свистка четвертьфинального матча Кубка России.

«Что на тренерской скамейке – то там и останется. У нас хотят, чтобы тренеры сидели на трибунах. Футбол – эмоциональный вид спорта, а нас [тренеров] штрафуют, [в правила] вносятся изменения. Мне и в ложе понравилось, но там не чувствуется нерв игры, неправильно, чтобы тренеры там сидели», – сказал Гончаренко.

«Спартак» переиграл ЦСКА в дополнительное время со счетом 3:2.

В РПЛ Гончаренко отбывает дисквалификацию за мат в адрес судей.

Тедеско: «Никаких проблем, что Гончаренко не пожал мне руку. Понимаю его эмоции»