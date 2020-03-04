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    Гончаренко после поражения от «Спартака» отпихнул Тедеско и не пожал ему руку

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отказался пожимать руку главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско после встречи 1/4 финала Кубка России (2:3). Немец подбежал к коллеге, но тот отпихнул его (как информирует журналист Михаил Гончаров) и не пожал руку. Видео – ниже.

    «Спартак» добился победы в дополнительное время, забив решающий гол в меньшинстве на 107-й минуте.

    • В полуфинале «Спартак» сыграет с «Зенитом».
    • «Спартак» победил ЦСКА второй раз за сезон.
    • В РПЛ ЦСКА идет выше спартаковцев.

    Источник: твиттер Дмитрия Зеленова

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    Сегодня, 22:23
    Комментарии49
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      Рейтинг: +734

      diktatop 9 минут назад

      КБ с Победой))) Судья не помог он же совсем расстроился, а тут радостный Тедеско бежит, стало ему совсем грустно...

      1
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      Рейтинг: +4603

      Владислав Vlad 19 минут назад

      Обычная процедура - после игры тренеры пожимают друг другу руки.
      ТРЕНЕРЫ!!!
      А что взять с Бялоруса? Его в Риге кореш ждёт.)))

      0
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      Рейтинг: +1185

      Серж 69 23 минуты назад

      Да уж,не красит это Гончара..Конечно,проигрывать не хочется никому,да игра напряжённая,но так что же,брыкаться надо?Такой молодой,а уже какой нервный,что дальше будет то,вопли,кулаки и полный психоз?

      1
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      Рейтинг: +5091

      paracetamol 25 минут назад

      Ганчаренка позорный, судью купил, а не получилось.

      2
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      Рейтинг: +277

      моэм 29 минут назад

      Это называется не уважать себя...сказать прилюдно : вот такой я козёл!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +564

      Krd123 34 минуты назад

      Мужчину красит не только победы, но и умение проигрывать.

      3
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      Рейтинг: +2200

      playsh 35 минут назад

      Стыдно за таких "коучей",не позорь Россию.В своём Отечестве делай,что хочешь,только уёвывай отсюда,гнида.
      Сколько мальчишек видели это,жаль...

      4
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      Рейтинг: +4014

      nik55 37 минут назад

      колхозник возомнил себя великим тренером---одно слово быдло

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +13390

      sssrspartak 39 минут назад

      ДА УЖ ТОЧНО НЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИ ПОСТУПИЛ!

      5
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      Рейтинг: +3714

      vladik12 43 минуты назад

      Надеюсь, Тедеско на следующей игре плюнет Вите в рожу.

      4
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      Рейтинг: +1165

      Из Твери Леха > vladik12 41 минуту назад

      Менталитет не позволит.

      4
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      Рейтинг: +3788

      JTherry > vladik12 4 минуты назад

      лучше - в руку Вите

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