Гончаренко после поражения от «Спартака» отпихнул Тедеско и не пожал ему руку

КБ с Победой))) Судья не помог он же совсем расстроился, а тут радостный Тедеско бежит, стало ему совсем грустно...
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отказался пожимать руку главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско после встречи 1/4 финала Кубка России (2:3). Немец подбежал к коллеге, но тот отпихнул его (как информирует журналист Михаил Гончаров) и не пожал руку. Видео – ниже.
«Спартак» добился победы в дополнительное время, забив решающий гол в меньшинстве на 107-й минуте.
- В полуфинале «Спартак» сыграет с «Зенитом».
- «Спартак» победил ЦСКА второй раз за сезон.
- В РПЛ ЦСКА идет выше спартаковцев.
Гончаренко на эмоциях посылает Тедеско. Наверное, Тедеско тоже Карпова толкнул pic.twitter.com/Su2XHDfIbR— Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) March 4, 2020