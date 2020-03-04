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  • Гончаренко после поражения от «Спартака» отпихнул Тедеско и не пожал ему руку

Гончаренко после поражения от «Спартака» отпихнул Тедеско и не пожал ему руку

4 марта 2020, 22:23
62

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отказался пожимать руку главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско после встречи 1/4 финала Кубка России (2:3). Немец подбежал к коллеге, но тот отпихнул его (как информирует журналист Михаил Гончаров) и не пожал руку. Видео – ниже.

«Спартак» добился победы в дополнительное время, забив решающий гол в меньшинстве на 107-й минуте.

  • В полуфинале «Спартак» сыграет с «Зенитом».
  • «Спартак» победил ЦСКА второй раз за сезон.
  • В РПЛ ЦСКА идет выше спартаковцев.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Дмитрия Зеленова
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Спартак ЦСКА Гончаренко Виктор Тедеско Доменико
Комментарии (62)
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КАМПОСТЕР1
1583350250
Как черт поступил
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Чермындыр
1583350413
Эх, ВМ, стыдно себя так вести. Сам пр...л игру со своей химией. Имей мужество признать поражение. Бери пример с Клоппа
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"supermax"
1583350536
щас набегут дурачки Гончаренко хвалить
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ivany4
1583350746
И в футбол переиграть не смог. И культуры в общении не хватает.))
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vka1970
1583350763
Ну вот вся суть Гончаренко и его штаба проявилась во весь рост. Проиграл, веди себя достойно...
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JTherry
1583351546
Ганчаренко не умеет проигрывать, повел себя, как баба колхозная, и спровоцировал весь тренерский штаб цска, такое же стадо... разочарован, так себя вести нельзя перед всей страной опозорился Витёк
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Hektor 84
1583359629
А Карпову в кино надо сниматься. Рука коснулась груди, а он то то за шею схватился, то за голову. И такие страдания показал. Провокатор мощный!
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Каратель помойников
1583372139
Я был лучшего мнения о Гончаренко
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plehanov6
1583376779
Истеричка долбаная!!! Проигрывать тоже уметь надо!
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Chingis17rus
1583381310
Тедеско легкомысленный какой то мальчик. Прыгает скачет) Неудачный закос под Клоппа. Может это модно сейчас? Как красный ЛГБТ символ у Айртона на шее)) ЦСКА удачи побороться за ЛЧ место.
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