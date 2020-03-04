Гончаренко после поражения от «Спартака» отпихнул Тедеско и не пожал ему руку

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отказался пожимать руку главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско после встречи 1/4 финала Кубка России (2:3). Немец подбежал к коллеге, но тот отпихнул его (как информирует журналист Михаил Гончаров) и не пожал руку. Видео – ниже.

«Спартак» добился победы в дополнительное время, забив решающий гол в меньшинстве на 107-й минуте.

В полуфинале «Спартак» сыграет с «Зенитом».

«Спартак» победил ЦСКА второй раз за сезон.

В РПЛ ЦСКА идет выше спартаковцев.