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    Тедеско: «Никаких проблем, что Гончаренко не пожал мне руку. Понимаю его эмоции»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не в обиде на главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко – тот после проигранного в Кубке России дерби не пожал коллеге руку. Немец объяснил ситуацию эмоциями.

    «Никаких проблем. Я понимаю его эмоции после такого матча. Всe случается», – считает Тедеско.

    • Виктор Гончаренко после игры отпихнул коллегу из «Спартака» и не пожал ему руку.
    • ЦСКА проиграл «Спартаку» второй раз за сезон.
    • В полуфинале спартаковцы сыграют с «Зенитом».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +277

      моэм 13 минут назад

      Бедный немец что то лопочет в стиле толерастов ЕС , оправдывая то что оправдать нельзя , видимо не понимая как надо было ответить на это хамство...подождём когда обрусеет , тогда он его догонит и даст в репу.

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      Рейтинг: +3141

      мы_не_рабы > моэм 13 секунд назад

      Так он вроде итальянец.

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      Рейтинг: +71

      Dobroe Teplo za CSKA 38 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Тедеско - дырявый, опущенный пе..ту..х

      -4
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      Рейтинг: +13390

      sssrspartak > Dobroe Teplo za CSKA 34 минуты назад

      ТЫ СЛУЧАЙНО НЕ ЛИТЕЙНЫЙ!УЖЕ К КОНЯМ ПРИСТРОИЛСЯ?ТОЛЬКО АВАТАРКУ ПОМЕНЯЙ НА ZLOE TREPLO ЛИТЕЙНЫЙ!

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      Рейтинг: +2855

      mopecekca > Dobroe Teplo za CSKA 23 минуты назад

      опустили сегодня витю...

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      Рейтинг: +21905

      oyabun 40 минут назад

      А чего обижаться на убогих?

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