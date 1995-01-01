Тедеско: «Никаких проблем, что Гончаренко не пожал мне руку. Понимаю его эмоции»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не в обиде на главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко – тот после проигранного в Кубке России дерби не пожал коллеге руку. Немец объяснил ситуацию эмоциями.

«Никаких проблем. Я понимаю его эмоции после такого матча. Всe случается», – считает Тедеско.