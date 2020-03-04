Тренер «Шинника»: «Узнал о переносе матча с «Уралом» 15 минут назад. Вчера была комиссия РФС, которая приняла поле»

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов прокомментировал решение РФС перенести встречу 1/4 финала Кубка страны с «Уралом».

«Я узнал о переносе матча 15 минут назад. Для меня ситуация непонятная, но встреча сегодня не состоится. Была ли комиссия РФС? Мы с командой к игре готовились. Мне сказали, что вчера была комиссия, которая поле приняла», – сказал Побегалов.

Встреча должна была пройти на стадионе «Шинник» в 18:30 мск.

«Шинник» идет шестым в ФНЛ, отставая от зоны переходных матчей за право сыграть в РПЛ на 8 очков.

«Урал» занимает седьмое место в РПЛ.

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